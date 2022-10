Tháng 10-2022, Mon Amie kỷ niệm 11 năm thành lập

Sau từng năm phát triển không ngừng, Mon Amie Veston được đông đảo khách hàng biết đến như một trong những thương hiệu may đo suit cao cấp, trang phục công sở hàng đầu tại TP HCM.

Tính đến 2022, sau 11 năm hoạt động Mon Amie đã phát triển hệ thống chi nhánh rộng khắp TP HCM với 9 chi nhánh & 1 chi nhánh tại TP. Biên Hòa, đáp ứng nhu cầu trang phục của hơn 20.000 lượt KH mỗi năm.



Hình ảnh Mon Amie khai trương chi nhánh thứ 9 03/2022 tại Him Lam, Quận 7

Mon Amie được khách hàng biết đến như là lựa chọn số 1 của nhiều sản phẩm & dịch vụ:

- May Suit cưới, Suit doanh nhân, Suit công sở: với hơn 20.000 khách hàng cá nhân mỗi năm

- Bán /cho thuê Suit theo số đo.

- May đo đồng phục cao cấp: Là thương hiệu phục vụ cho nhiều tập đoàn, công ty nổi tiếng tại Việt Nam như Nova Group, Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình, Samsung Việt Nam, Các ngân hàng lớn (BIDV, Vietinbank, HD Bank…), Sala, Ferrari Việt Nam, Nhiều công ty BĐS lớn (Địa ốc Thành Đô, Golden Land, Hưng Thịnh Land, BĐS Cát Tường…) cùng hàng nghìn khách hàng doanh nghiệp khác.

- Các dịch vụ may đo tiện ích: May Suit 8h-24h, May Online, May đo tại nhà.



- Vải thời trang cao cấp: là đại lý của nhiều thương hiệu vải nổi tiếng trên thế giới, là nhà phân phối về vải & phụ liệu thời trang cho nhiều Tailor lớn tại Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập, thương hiệu Mon Amie đang có chương trình tri ân khách hàng đồng hành với nhiều ưu đãi đặc biệt trong suốt 10/2022 tại hệ thống 10 chi nhánh.





Chi tiết chương trình bạn đọc có thể tham khảo trực tiếp tại website: http://trian.monamie.vn, hoặc kết nối với thương hiệu Mon Amie theo thông tin liên hệ bên dưới: Hotline: 0888.111.118 - 0968.111.118 Facebook: Mon Amie Veston Hệ thống Showroom Mon Amie: Store 1: 357 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP HCM Store 2: 114 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM Store 3: 80-82 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP HCM Store 4: 92D Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM Store 5: R107-R108 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai Store 6: 37A Dương Tử Giang, Phường 14, Quận 5, TP HCM Store 7: 100 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP HCM Store 8: Caravelle Hotel, 19-23 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM Store 9: 13 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM Store 10: 42 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP HCM