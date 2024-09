Mỹ sẽ có tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới?

Công trình hiện chưa được đặt tên này được thiết kế bởi Michael Green Architecture (MGA), là studio tiên phong trong lĩnh vực xây dựng công trình bằng gỗ hiện đại và đã đóng vai trò to lớn trong việc phổ biến các tòa nhà gỗ hiện đại ở Bắc Mỹ.



Vẫn chưa có chiều cao chính xác của công trình nhưng phía studio cho biết công trình có thể lên tới 55 tầng, vượt qua Ascent, tòa nhà bằng gỗ với 25 tầng cũng tại thành phố này. Cho thấy đây sẽ là một sự gia tăng đáng kể về chiều cao. Đồng thời, cũng chưa có thông tin việc xây dựng tòa nhà có sử dụng bê tông cốt thép nhằm tăng tính ổn định hay không. Tuy nhiên, những hình ảnh cho thấy tòa tháp sẽ được bao phủ một phần bằng cây xanh và bao gồm nhiều khu vực sân thượng.



MGA cho biết dự án phát triển sẽ có khoản đầu tư đáng kể hơn 700 triệu USD, bao gồm nhiều công trình hỗn hợp. Dự án được lên kế hoạch theo nhiều giai đoạn, có thể bao gồm tới 750 đơn vị nhà ở, với 17.600 m² không gian văn phòng, 3.700 m² không gian thương mại, 300 phòng khách sạn, bãi đậu xe và quảng trường công cộng.



Công trình sẽ sử dụng gỗ khối hiện đại (như gỗ Glulam và gỗ CLT) không giống như gỗ xẻ truyền thống. Thay vào đó, vật liệu được sản xuất trong các nhà máy và bao gồm nhiều lớp gỗ dán lại với nhau để tạo thành một thanh gỗ chắc chắn hơn nhiều, thậm chí có thể chịu lửa tốt hơn thép do cách vật liệu cháy xém thay vì bắt lửa hoàn toàn. Điều này sẽ giúp giảm đi mối lo ngại về an toàn PCCC.