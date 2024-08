Nhan sắc quyến rũ của Nalisa Nguyễn

Trưởng BGK Nalisa Nguyễn trên thảm đỏ sự kiện

Chung kết Miss & Mrs Di sản Áo dài phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2024 vừa diễn ra tại Hải Phòng. Cuộc thi do CLB Di sản Áo dài Việt Nam TP Hải Phòng phối hợp cùng Trường Nguyên Entertainment và thương hiệu Áo dài An An tổ chức.

Hội đồng giám khảo là những Nữ hoàng, Hoa hậu, Á hậu và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thời trang, văn hóa và nghệ thuật. Trong đó, Nữ hoàng điện ảnh - CEO Nalisa Nguyễn - làm Trưởng BGK.

CEO Nalisa Nguyễn trao giải cho Tân hoa hậu đoạt giải.

Hội đồng bình chọn sẽ không chỉ đánh giá vẻ đẹp bên ngoài mà còn chú trọng đến khả năng giao tiếp, sự hiểu biết về văn hóa và tình yêu của các thí sinh dành cho chiếc áo dài truyền thống, những tiêu chí này sẽ giúp tìm ra những ứng viên xứng đáng nhất cho vòng chung kết.



Các thí sinh tham gia sẽ trải qua quá trình tuyển chọn theo quy định, trong đó có 3 vòng thi trực tiếp trên sân khấu bao gồm: Phần thi trang phục thể thao, phần thi thời trang dạ hội và phần thi thời trang áo dài.

Nalisa Nguyễn trên hàng ghế Trưởng BGK.

Với vai trò Trưởng BGK, nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn đã đặt câu hỏi ứng xử cho Tân hoa hậu Nguyễn Thị Vỹ.

Từng ngồi vị trí nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, Trưởng BGK Miss Di sản áo dài Việt Nam nói: "Là người ngồi vị trí giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế và trong nước, tôi có kinh nghiệm trong việc nhận xét vẻ đẹp, thẩm định phong cách từng thí sinh.

Đối với các người đẹp tham gia cuộc thi Miss & Mrs Di sản áo dài Phụ Nữ Việt Nam, tôi đánh giá cao nét thuần Việt và chuẩn chỉnh khi thí sinh biết cách chọn bộ áo dài".

Nữ hoàng điện ảnh khỏe sắc trên ghế giám khảo.

"Là bộ quốc phục truyền thống mang dấu ấn thời gian và biểu tượng văn hóa Việt Nam, các bạn phải biết cách tôn vinh vẻ đẹp truyền thống. Ngoài việc chấm điểm số hình thể, tôi còn ưu tiên phong cách trình diễn áo dài. Thí sinh phải thật uyển chuyển, duyên dáng và dịu dàng trong từng bước đi trong tà áo dài. Có thể tôi khó tính trong điểm số, nhưng rất ủng hộ thí sinh biết cách tỏa sáng trong phần thi quan trọng này", nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của Nalisa Nguyễn trong trang phục trẻ trung, năng động.

Trên thảm đỏ đêm Gala trao giải, nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn tạo dáng đài cát, bộ dạ hội ánh kim được thiết kế riêng cho nữ hoàng được phối kết tỉ mỉ từ đá, pha lê… Điểm nhấn bộ trang phục theo phong cách xòe rộng, tà áo biểu tượng đài cát, quý tộc phong cách nữ hoàng, CEO đến từ TP HCM bật trên sân khấu trao giải cũng như "ghế nóng" hội đồng bình chọn.