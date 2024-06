Tưng bừng đại hội bóng đá EURO 2024 và COPA AMERICA 2024 trên K+

Khẳng định vị thế nền tảng số 1 về thể thao tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị duy nhất chiếu trực tiếp và trọn vẹn hai giải đấu EURO 2024 lẫn COPA AMERICA 2024. Nhân đôi giải đấu, nhân đôi sức nóng, K+ tung ưu đãi cực hời và ra mắt loạt chương trình đồng hành độc đáo, hấp dẫn, mang lễ hội bóng đá đỉnh cao đến với mọi nhà.

Với thuê bao Truyền hình vệ tinh K+ (DTH): Giảm 50% trọn bộ đầu thu HD và thuê bao gói Trọn Vẹn chỉ còn 88.000đ/tháng (áp dụng khi mua mới gói 6 hoặc 9 tháng), từ nay đến hết 15/7/2024.

trọn bộ đầu thu HD và thuê bao gói Trọn Vẹn chỉ còn (áp dụng khi mua mới gói 6 hoặc 9 tháng), từ nay đến hết 15/7/2024. Với thuê bao App K+: Gói Trọn Vẹn mua 1 tháng giảm 30%, mua từ 2 tháng giảm 50%, áp dụng từ 13 - 23/6/2024.

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu chính thức khởi tranh ở Đức từ 15/6/2024. Trong khi đó, COPA AMERICA 2024 diễn ra từ 21/6/2024. Sở hữu đường truyền tốc độ cao ổn định, chất lượng hình ảnh nét căng, âm thanh sống động, K+ mang đến cho khách hàng trải nghiệm chân thực nhất về bầu không khí kịch tính đến nghẹt thở của những trận cầu đẳng cấp nhất thế giới.

Bên cạnh đại tiệc bóng đá EURO 2024 và COPA AMERICA 2024, K+ còn chiếu loạt giải thể thao như: Formula 1, WRC, UFC, ATP Tour… Các bộ phim hấp dẫn: Câu Chuyện Hoa Hồng (18g30 trên App K+, 21g trên K+ACTION hàng ngày) và Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung (dự kiến trong tháng 6); loạt bom tấn Marvel: Thor, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Guardians Of The Galaxy, Guardians Of The Galaxy Vol.2… cùng nhiều phim hoạt hình vui nhộn dành cho trẻ nhỏ. Đăng ký tại đây.