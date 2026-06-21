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Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố"

21 tháng 6, 2026 | 18:51

Theo Cậu Hy, trong ngành làm đẹp không tồn tại một công thức chuẩn áp dụng cho mọi người. Mỗi khách hàng có độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe khác nhau.

Trong lĩnh vực thẩm mỹ hiện đại, chân mày được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thần thái và nét hài hòa cho gương mặt. Theo chuyên gia làm đẹp Cậu Hy, để sở hữu một đôi chân mày đẹp, cân đối và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của mỗi người không chỉ dựa vào kỹ thuật thực hiện mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố" - Ảnh 1.

Chia sẻ về quan điểm làm đẹp của mình, chuyên gia Cậu Hy cho biết việc thiết kế chân mày phải dựa trên sở thích cá nhân của khách hàng, tỷ lệ các đường nét trên khuôn mặt, đặc biệt là tỷ lệ vùng trán. Bên cạnh đó, màu sắc chân mày cũng cần được lựa chọn phù hợp với màu da để tạo nên sự hài hòa và tự nhiên nhất.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, chuyên gia Cậu Hy còn nhấn mạnh rằng tính cách của mỗi người được thể hiện rất rõ qua ánh nhìn và thần thái đôi mắt. Chính vì vậy, mỗi dáng mày như mày cong, mày bay hay mày ngang đều cần được thiết kế riêng sao cho phù hợp với thần thái và cá tính của từng khách hàng.

Theo Cậu Hy, trong ngành làm đẹp không tồn tại một công thức chuẩn áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi khách hàng là một cá thể riêng biệt với độ tuổi, giới tính, nền da và tình trạng sức khỏe khác nhau. Từ đó, người làm nghề phải lựa chọn màu mực phù hợp, áp dụng công nghệ phun mày hoặc tạo sợi thích hợp để mang đến hiệu quả thẩm mỹ tối ưu.

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố" - Ảnh 2.

"Điều quan trọng nhất vẫn là con mắt thẩm mỹ của người thực hiện phải thật sự chuẩn xác và tinh tế để tạo nên nét đẹp riêng biệt dành cho từng khách hàng", chuyên gia Cậu Hy chia sẻ.

Hiện nay, Viện thẩm mỹ Cậu Hy đang ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn về kiểu dáng chân mày cũng như màu môi phù hợp với xu hướng hiện đại. Đơn vị đặc biệt chú trọng kỹ thuật lên màu chuẩn chỉnh, xử lý các trường hợp chân mày, môi nguyên thủy hoặc những dáng mày, màu môi bị lỗi trước đó, mang lại diện mạo tự nhiên và hài hòa hơn.

Công nghệ xử lý màu tự nhiên tại đây được đánh giá cao nhờ hạn chế tối đa tổn thương, đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng. Những đôi chân mày từng bị lệch, trổ xanh đỏ hoặc môi phun chưa đạt yêu cầu đều có thể được khắc phục bằng các giải pháp chuyên sâu.

Theo chuyên gia Cậu Hy, một đôi chân mày đẹp không chỉ nằm ở kỹ thuật tạo hình mà còn phụ thuộc vào cảm nhận của người đối diện. Từ màu sắc, độ đậm nhạt cho đến sự hài hòa giữa đầu mày, đỉnh mày và đuôi mày đều cần được cân đối với từng vị trí trên khuôn mặt. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái tâm của người làm nghề.

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố" - Ảnh 3.

"Người tạo ra một đôi chân mày đẹp cho khách hàng phải thật sự có tâm và có con mắt nghệ thuật. Chỉ khi đặt sự tận tâm lên hàng đầu mới có thể tạo nên những sản phẩm chất lượng và mang đậm dấu ấn cá nhân cho từng khách hàng", anh nhấn mạnh.

Bên cạnh các dịch vụ phun chân mày, tạo sợi tự nhiên, xử lý và lên màu môi, Viện thẩm mỹ Cậu Hy còn cung cấp các dịch vụ phun mí hiệu ứng, chăm sóc da và gội đầu dưỡng sinh thư giãn. Sự kết hợp giữa làm đẹp và chăm sóc sức khỏe giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, đồng thời tận hưởng những phút giây thư thái trong không gian hiện đại, thoáng mát.

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố" - Ảnh 4.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phong cách phục vụ tận tình cùng định hướng làm đẹp gắn liền với yếu tố phong thủy hiện đại, Viện thẩm mỹ Cậu Hy đang ngày càng nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng. Đơn vị hoạt động với phương châm: "Khỏe – Đẹp là sự may mắn", xem đây là giá trị cốt lõi để mang đến vẻ đẹp toàn diện cả về ngoại hình lẫn tinh thần cho mỗi khách hàng khi lựa chọn nơi đây là điểm đến thư giãn và làm đẹp.

Viện thẩm mỹ Cậu Hy

678 Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh


P.Nguyễn

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