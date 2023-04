Quỹ Trăng Khuyết tri ân những tấm lòng nhân ái

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Nền tảng thương mại điện tử Lazada vừa chính thức tổ chức Lễ trao giải LazAffiliates Award 2023 – Where The Luminaries Shine. Đây là giải thưởng đầu tiên về Tiếp thị liên kết trên thương mại điện tử do Lazada khởi xướng nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành tựu xuất sắc của các cá nhân, trang cộng đồng và doanh nghiệp đối tác trong mạng lưới Lazada Affiliates.