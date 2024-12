Lần đầu tiên Organica có mặt tại Hà Nội

Ngày 8-12, hệ thống phân phối thực phẩm hữu cơ Organica chính thức khai trương cửa hàng mới tại 117 Võ Chí Công, Tây Hồ - TP Hà Nội.

Đây là cửa hàng đầu tiên theo phương thức nhượng quyền của Organica sau hơn 10 năm thành lập và phát triển trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm hữu cơ chứng nhận quốc tế tại Việt Nam.

Cửa hàng mới của Organica tại Hà Nội nằm giữa một khu vực dân cư đông đúc, thịnh vượng, dân trí cao và quan tâm đến sức khỏe, phong cách sống và phát triển bền vững. Cửa hàng Organica Tây Hồ là nơi bày bán hơn 1000 chủng loại hàng hóa hữu cơ chứng nhận quốc tế từ các trang trại trong nước, các thương hiệu nhập khẩu từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia...

Bà Nguyễn Tuệ An, chủ cửa hàng Organica Tây Hồ, cho biết cùng với mức sống ngày càng cao, người dân thủ đô cũng quan tâm nhiều hơn đến các loại thực phẩm an toàn, lành mạnh với chất lượng cao và nguồn gốc rõ ràng. Trong đó, thực phẩm hữu cơ được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để đảm bảo bữa ăn an toàn, dinh dưỡng cho gia đình. Sự phát triển của rất nhiều cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ tại Hà Nội thời gian qua là một bằng chứng cho thấy người dân ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng, dinh dưỡng của các loại thực phẩm.

"Chúng tôi đã tìm hiểu nhiều đối tác, thương hiệu thực phẩm sạch ở Hà Nội và TP HCM và cuối cùng quyết định chọn hợp tác với Organica bởi đây là chuỗi thực phẩm hữu cơ tiên phong tại Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế, minh bạch trong cung ứng sản phẩm và chăm sóc khách hàng đã được kiểm chứng qua hơn 10 năm qua. Với sự hợp tác này, chúng tôi tin tưởng Organica Tây Hồ sẽ thành công, đáp ứng được nhu cầu về thực phẩm hữu cơ, an lành, dinh dưỡng cho gia đình người dân thủ đô", bà Tuệ An cho biết.

Nhân dịp khai trương, cửa hàng Organica Tây Hồ Organica tặng quà tất cả các khách hàng đến tham qua và giảm giá 10% cho tất cả các đơn hàng cũng như tặng vé thăm quan trang trại (farmtour) cho các khách hàng may mắn mua hàng trong tuần đầu khai trương

Bà Phạm Phương Thảo, sáng lập thương hiệu Organica, cho biết ngay sau khi lấy được chứng nhận hữu cơ Mỹ và EU cho trang trại rau tại Long Thành (là trang trại rau đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này), rất nhiều đối tác muốn hợp tác mở cửa hàng hoặc nhượng quyền, tuy nhiên Organica đều phải từ chối vì chưa đủ các điều kiện về nguồn hàng, quản trị hệ thống để mở rộng cũng như hỗ trợ đối tác.

Đến nay, Organica đã có hệ thống trang trại từ đầu tư và liên kết trải dài khắp cả nước từ TP HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Giang,... với đa dạng chủng loại hàng hóa và đều canh tác theo phương thức hữu cơ, trong đó có nhiều trang trại đã lấy chứng nhận hữu cơ của Mỹ, EU, các trang trại còn lại đang trong quá trình chuyển đổi lấy chứng nhận, vẫn tuân thủ quy trình canh tác hữu cơ để cải tạo đất.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn hàng, mô hình kinh doanh được kiểm chứng và mong muốn chia sẻ cơ hội, Organica cam kết sẽ đồng hành cùng các đối tác, hỗ trợ hết mình để cùng đi đến thành công. Chúng tôi cũng mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác theo mô hình nhượng quyền đến với nhiều đối tác khác trong cả nước để cùng với họ, chúng tôi có thể là điểm tựa vững chắc lo đầu ra cho những người nông dân canh tác không hóa chất", bà Thảo thông tin.

Organica là hệ thống phát triển và phân phối thực phẩm hữu cơ được thành lập vào đầu năm 2013 với mục tiêu giúp người tiêu dùng Việt Nam có một cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua những loại thực phẩm hữu cơ có chứng nhận, thực phẩm tự nhiên và không có nguồn gốc biến đổi gene (GMO). Organica đầu tư sản xuất các loại thực phẩm hữu cơ và lựa chọn các loại thực phẩm hữu cơ, thực phẩm tự nhiên từ các nhà sản xuất, các công ty trong và ngoài nước thông qua quá trình lựa chọn kỹ càng về khả năng cung ứng, các giấy chứng nhận tiêu chuẩn do các tổ chức uy tín thế giới cấp.

"Chúng tôi lựa chọn kinh doanh ở phân khúc Thực phẩm hữu cơ (Organic Foods) và Thực phẩm tự nhiên (Natural Foods) bởi chúng tôi thực sự đam mê với lĩnh vực này. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những sản phẩm tạo ra từ quá trình canh tác và sản xuất theo phương thức hữu cơ và tự nhiên tốt cho cơ thể mọi người, tốt hơn cho cộng đồng và tốt hơn cho hành tinh mà chúng ta đang sống", bà Thảo chia sẻ.

Các cửa hàng Organica dành 80% diện tích trưng bày và chủng loại sản phẩm để bán các loại thực phẩm hữu cơ có chứng nhận trong và ngoài nước. 20% còn lại dành cho các sản phẩm đang trong quá trình chuyển đổi sang canh tác hữu cơ, sản phẩm tự nhiên có chứng nhận thân thiện với môi trường (như MSC- Khai thác thủy sản bền vững; hay UTZ- chứng nhận phát triển bền vững cho ca cao, cà phê và trà), và một phần nhỏ trong đó là sản phẩm đặc sản địa phương. Tất cả các sản phẩm này đều có các chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc.