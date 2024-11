Mẫu nhí Sumi Hoàng Kim xuất sắc đạt giải thưởng "The Best People's Choic Award 2024" tại Lào

Trên sàn diễn "Beauty Fashion Week 2024" thể hiện bản lĩnh và phong cách của một gương mặt model nhí hàng đầu, Sumi Hoàng Kim đã thả dáng vô cùng ấn tượng, những bước catwalk tự tin, chuyên nghiệp và thần thái biểu cảm đáng yêu đã chinh phục giới mộ điệu yêu thời trang tại thủ đô Viêng - Chăn, Lào.

Kết thúc chương trình, trong đêm Gala, Giải thưởng "The Best People's Choic Award 2024" do khán giả bình chọn đã được trao cho mẫu nhí Sumi Hoàng Kim đến từ Việt Nam.

Theo Ban tổ chức chương trình "Beauty Fashion Week 2024" Giải thưởng "The Best People's Choic Award 2024" không chỉ ghi nhận qua một show diễn mà là một quá trình hoạt động nghề dành cho những mẫu nhí chuyên nghiệp, xuất sắc trong khu vực.

Đây là giải thưởng hàng năm, ghi nhận những hoạt động và đóng góp nghệ thuật của những model nhí có thành tựu mang tính truyền lửa cho tài năng đam mê nghệ thuật của giới trẻ khu vực châu Á và Đông Nam Á.

Beauty Fashion Week 2024 là chương trình được tổ chức định kỳ hàng năm và luân phiên qua nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á. Năm 2024, tổ chức Beauty Fashion Week diễn ra tại thủ đô Viêng- Chăn, Lào. Ngoài các mẫu nhí đến từ khu vực Đông Nam Á còn có các model nhí Hàn Quốc, Ấn Độ, Nigeria…

Mẫu nhí Sumi Hoàng Kim tên thật là Nguyễn Doãn Hoàng Kim, hiện đang theo học tại trường quốc tế Vinschool. Từ nhỏ cô bé đã bộc lộ niềm đam mê thời trang cháy bỏng. Đặc biệt là nhảy và trình diễn thời trang.

Đam mê catwalk đến với Hoàng Kim một cách tự nhiên. Vì thường xuyên xem các chương trình nghệ thuật mà không biết từ lúc nào cô bé đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Sở hữu gương mặt đẹp khả ái, như "bông hồng lai" thiên thần, Sumi Hoàng Kim đã tạo nên hình ảnh vô cùng dễ thương tại hàng loạt các sàn diễn thời trang trong nước.

Hơn 5 năm hoạt động trong nghệ thuật và chinh phục nhiều sân khấu thời trang lớn, Sumi Hoàng Kim sở hữu những giải thưởng như: Giải Á quân Ninh Khương 2022, Giải Á quân MC nhí mùa 4, Giải Model Kids Tài năng 2023. Chinh phục sàn diễn Asian Fashion Week 2023, đảm nhận vai trò First Face trong sự kiện Ocean Fashion 2024.

Và cũng năm 2024 này cuối tháng 10 này, giải thưởng quốc tế "The Best People's Choic Award 2024" là món quà xứng đáng, truyền thêm năng lượng, lan tỏa đam mê nghệ thuật để mẫu nhí Sumi Hoàng Kim tiếp tục chinh phục đỉnh cao sàn fashion show trong nước và quốc tế.