Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Tiêu dùng thông minh 14:59

Quạt hướng trục cao áp là giải pháp tạo lưu lượng gió lớn, áp suất cao cho hệ thống thông gió, hút khói, cấp khí và làm mát trong môi trường công nghiệp.

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Tiêu dùng thông minh 14:45

Quạt hướng trục gián tiếp là lựa chọn phù hợp cho nhà xưởng, lò sấy và khu vực có nhiệt độ cao cần lưu thông không khí hiệu quả.

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Tiêu dùng thông minh 14:45

Dòng sản phẩm quạt ly tâm mini chính là thiết bị chuyên dụng giúp giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt trong không gian hẹp.

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

Món ngon 14:44

MaYaCa Coffee mang đến nhiều dòng cà phê pha phin và pha máy chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cũng như kinh doanh chuyên nghiệp.

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Tiêu dùng thông minh 21:24

Quạt hướng trục inox đang là dòng sản phẩm được nhiều đơn vị tin dùng trong các công trình công nghiệp và dân dụng.

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 20:59

Quạt ly tâm trung áp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và hiệu quả.

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 20:43

Quạt ly tâm hút khói được phát triển như một giải pháp hỗ trợ xử lý luồng khí hiệu quả, giúp không gian sản xuất duy trì sự thông thoáng và ổn định hơn.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 20:19

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Tiêu dùng thông minh 19:59

Quạt ly tâm hút bụi là một trong những thiết bị quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất vận hành và duy trì không gian làm việc an toàn, sạch sẽ.

Quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC quan trọng trong hệ thống hút khói

Quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC quan trọng trong hệ thống hút khói

Tiêu dùng thông minh 19:39

Trong các hệ thống hút khói hiện nay, quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng vận hành trong môi trường nhiệt độ cao.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 19:35

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

Người truyền năng lượng tích cực, đồng hành cùng sức khỏe và sắc đẹp cộng đồng

Người truyền năng lượng tích cực, đồng hành cùng sức khỏe và sắc đẹp cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:26

Đó là huấn luyện viên Pilates – Yoga Fitness Đỗ Diễm Chi, người được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn nhờ sự tận tâm và nguồn năng lượng tích cực của cô.

Quạt ly tâm siêu cao áp là gì? Điều cần biết trước khi sử dụng

Quạt ly tâm siêu cao áp là gì? Điều cần biết trước khi sử dụng

Tiêu dùng thông minh 19:25

Quạt ly tâm siêu cao áp ngày càng được quan tâm trong nhiều hệ thống thông gió và làm mát nhờ khả năng tạo luồng gió ổn định, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Quạt ly tâm gián tiếp PDV giải pháp thông gió tối ưu và hiệu quả

Quạt ly tâm gián tiếp PDV giải pháp thông gió tối ưu và hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 19:16

Quạt ly tâm gián tiếp được lựa chọn trong nhiều hệ thống thông gió công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định, đáp ứng tốt môi trường làm việc khắc nghiệt.

Agoda: Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

Agoda: Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

Điểm đến 19:01

Theo dữ liệu mới nhất của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đang tăng dần.

Quạt thổi công nghiệp là gì? Cách chọn đúng cho nhà xưởng, kho và khu sản xuất

Quạt thổi công nghiệp là gì? Cách chọn đúng cho nhà xưởng, kho và khu sản xuất

Tiêu dùng thông minh 17:34

Quạt thổi công nghiệp là thiết bị tạo luồng gió mạnh, ổn định, phục vụ làm mát, cấp gió tươi, đẩy khí nóng và hỗ trợ thông thoáng cho khu sản xuất.

Quạt ly tâm composite FRP xử lý khí thải và chống ăn mòn toàn diện

Quạt ly tâm composite FRP xử lý khí thải và chống ăn mòn toàn diện

Tiêu dùng thông minh 17:16

Môi trường sản xuất chứa hơi axit đòi hỏi các nhà máy phải trang bị quạt ly tâm composite FRP chuyên dụng.

Quạt thông gió tròn công nghiệp PDV làm mát và thông thoáng nhà xưởng

Quạt thông gió tròn công nghiệp PDV làm mát và thông thoáng nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 16:39

Hãy tham khảo ngay giải pháp quạt thông gió tròn công nghiệp PDV làm mát và thông thoáng nhà xưởng hiệu quả.

Quạt hơi nước công nghiệp PDV làm mát không khí công suất lớn

Quạt hơi nước công nghiệp PDV làm mát không khí công suất lớn

Tiêu dùng thông minh 16:12

Sự phổ biến của dòng thiết bị quạt hơi nước đã cho thấy những giá trị thiết thực mà nó mang lại.

Vietnam Motocross Festival 2026 – Ngày hội mô tô địa hình mùa hè tại Novaworld Phan Thiết

Vietnam Motocross Festival 2026 – Ngày hội mô tô địa hình mùa hè tại Novaworld Phan Thiết

Khoẻ - Đẹp 16:11

Vietnam Motocross Festival 2026 lần thứ 8 (VMF8 2026) sẽ chính thức diễn ra ngày 27, 28-06 tại NovaWorld Phan Thiet.

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

26 tháng 6, 2026 | 15:47

Quạt hướng trục chịu nhiệt là giải pháp phù hợp cho môi trường khí nóng, khói nóng và dây chuyền cần lưu thông gió ổn định.

Bài viết này dành cho chủ xưởng, kỹ thuật viên và người mua đang cần hiểu rõ cấu tạo, dải nhiệt, cách chọn và lưu ý vận hành để giảm rủi ro, tối ưu tuổi thọ thiết bị, đồng thời kiểm soát chi phí đầu tư.

Quạt hướng trục chịu nhiệt là gì?

Quạt hướng trục chịu nhiệt là dòng quạt công nghiệp tạo luồng gió song song với trục quay, chuyên làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Thiết bị quạt hướng trục thường xuất hiện ở lò sấy, bếp công nghiệp, nhà máy luyện kim, xưởng sơn, buồng nhiệt và hệ thống hút khói.

Khác với quạt thông gió thông thường, dòng quạt này được thiết kế bằng vật liệu và linh kiện phù hợp hơn với nhiệt độ lớn. Cánh quạt, motor, ổ bi, dây dẫn và lớp sơn phủ đều cần tính đến khả năng giãn nở nhiệt, độ bền cơ học và tính ổn định khi làm việc liên tục. Nhờ đó, thiết bị giữ được hiệu suất gió tốt hơn trong thời gian dài.

Cấu tạo của quạt hướng trục chịu nhiệt

Để hiểu đúng khả năng làm việc, cần nhìn vào cấu tạo quạt hướng trục chịu nhiệt bên trong. Phần cánh thường dùng thép, inox hoặc hợp kim có độ ổn định cao. Thân vỏ có thể gia cường bằng thép sơn tĩnh điện hoặc inox để hạn chế biến dạng khi gặp nhiệt lớn. Motor là bộ phận quan trọng nhất vì ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ tổng thể.

Với môi trường nóng, nhà sản xuất thường bố trí motor tách vùng khí nóng, dùng gối đỡ chịu nhiệt, bôi trơn phù hợp và dây điện có lớp cách nhiệt tốt hơn. Một số model còn có cơ chế truyền động gián tiếp để motor nằm ngoài dòng khí nóng, từ đó giảm tải nhiệt.

Giới hạn nhiệt độ của dòng quạt hướng trục chịu nhiệt

Khi chọn quạt hướng trục chịu nhiệt, người dùng nên xem kỹ dải nhiệt độ vận hành của từng model. Mỗi thiết bị được thiết kế với giới hạn riêng, phụ thuộc vào kết cấu, cấp cách nhiệt động cơ và phương thức truyền động. Việc đối chiếu đồng thời các thông số kỹ thuật giúp lựa chọn phù hợp hơn.

Hiệu suất quạt không chỉ phụ thuộc vào công suất mà còn liên quan đến thiết kế cánh, đường kính bánh công tác và khả năng chịu nhiệt của động cơ. Một thiết bị chất lượng cần duy trì lưu lượng gió ổn định, độ rung thấp và hiệu quả làm việc bền bỉ trong môi trường nhiệt độ cao liên tục.

Ứng dụng thực tế trong nhà xưởng và hệ thống nhiệt

Quạt hướng trục chịu nhiệt được ứng dụng phổ biến trong nhiều môi trường công nghiệp có nhiệt độ cao, giúp tăng hiệu quả thông gió, đẩy nhanh quá trình thoát khí nóng và duy trì điều kiện vận hành ổn định, an toàn hơn.

  • Nhà máy chế biến gỗ thường phát sinh lượng nhiệt lớn từ hệ thống sấy và gia công. Quạt hướng trục chịu nhiệt PCCC hỗ trợ thoát khí nóng nhanh, giảm tích tụ nhiệt và bảo vệ thiết bị sản xuất.
  • Xưởng cơ khí với nhiều máy hàn, cắt và gia công kim loại thường có nhiệt độ tăng cao. Quạt giúp lưu thông không khí hiệu quả, cải thiện môi trường làm việc và giảm cảm giác oi bức.
  • Khu ép nhựa hoặc đúc nhựa cần duy trì khả năng tản nhiệt liên tục trong suốt quá trình sản xuất. Quạt chịu nhiệt hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ và hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
  • Khu sấy nông sản, thực phẩm hoặc nguyên liệu công nghiệp yêu cầu nhiệt phân bổ đồng đều. Quạt giúp luân chuyển luồng khí nóng ổn định, giảm chênh lệch nhiệt giữa các vị trí.
  • Nhà xưởng vận hành nhiều ca liên tục cần thiết bị có khả năng chịu nhiệt tốt và độ bền cao. Quạt chuyên dụng giúp hạn chế sự cố kỹ thuật và giảm nguy cơ gián đoạn sản xuất.
  • Khu vực có lò gia nhiệt, buồng đốt hoặc nguồn bức xạ nhiệt lớn thường tạo áp lực nhiệt đáng kể. Quạt chịu nhiệt giúp đưa khí nóng ra ngoài nhanh và hiệu quả hơn.

Quạt Phú Đạt Vượng chuyên cung cấp quạt hướng trục chịu nhiệt chính hãng

Quạt Phú Đạt Vượng cung cấp quạt hướng trục chịu nhiệt với thông số rõ ràng, hỗ trợ chọn model theo môi trường làm việc và mức nhiệt cụ thể. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn cấu hình phù hợp, giúp khách hàng cân bằng giữa hiệu suất, độ bền và chi phí đầu tư hợp lý.

  • Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông số minh bạch, phù hợp nhiều môi trường nhiệt cao như lò sấy, xưởng cơ khí, buồng khí nóng và khu hút khói công nghiệp.
  • Tư vấn theo nhu cầu thực tế, từ lưu lượng gió, cột áp đến kiểu lắp đặt, giúp hạn chế chọn sai model và giảm rủi ro khi vận hành dài giờ.
  • Hỗ trợ đối chiếu cấu hình kỹ thuật trước khi đặt mua, bao gồm vật liệu cánh, cấp bảo vệ motor, phương án truyền động và khả năng chịu nhiệt theo từng ứng dụng.
  • Dịch vụ hậu mãi rõ ràng, hỗ trợ bảo trì và thay thế linh kiện, phù hợp khách hàng cần thiết bị ổn định, dễ quản lý và sử dụng lâu dài trong nhà xưởng.

Quạt hướng trục chịu nhiệt là lựa chọn đáng cân nhắc khi môi trường làm việc có khí nóng, khói nóng hoặc nhiệt độ cao kéo dài. Chọn đúng cấu hình, lắp đúng kỹ thuật và bảo trì đều đặn sẽ giúp hệ thống vận hành ổn định hơn, đồng thời giữ hiệu quả lâu dài cho nhà xưởng.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT VƯỢNG

Số ĐKKD: 0111015989 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội

Trụ sở chính: Số 38 phố Thâm Tâm, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

Chi nhánh miền Nam: 130 Lý Chiêu Hoàng, Phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh miền Trung: 6 Đặng Nhơn, Phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0988.114.760 - 0966.522.134

Email: phudatvuong@gmail.com

Website: https://quatcongnghieptot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/quatcongnghiepphudatvuong



Đan Sao

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Tiêu dùng thông minh 14:59

Quạt hướng trục cao áp là giải pháp tạo lưu lượng gió lớn, áp suất cao cho hệ thống thông gió, hút khói, cấp khí và làm mát trong môi trường công nghiệp.

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Tiêu dùng thông minh 14:45

Quạt hướng trục gián tiếp là lựa chọn phù hợp cho nhà xưởng, lò sấy và khu vực có nhiệt độ cao cần lưu thông không khí hiệu quả.

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Tiêu dùng thông minh 14:45

Dòng sản phẩm quạt ly tâm mini chính là thiết bị chuyên dụng giúp giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt trong không gian hẹp.

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Tiêu dùng thông minh 21:24

Quạt hướng trục inox đang là dòng sản phẩm được nhiều đơn vị tin dùng trong các công trình công nghiệp và dân dụng.

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 20:59

Quạt ly tâm trung áp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và hiệu quả.

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 20:43

Quạt ly tâm hút khói được phát triển như một giải pháp hỗ trợ xử lý luồng khí hiệu quả, giúp không gian sản xuất duy trì sự thông thoáng và ổn định hơn.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 20:19

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

Món ngon

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

Món ngon 14:44

MaYaCa Coffee mang đến nhiều dòng cà phê pha phin và pha máy chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cũng như kinh doanh chuyên nghiệp.

Xu hướng lựa chọn đặc sản đóng gói tiện lợi trong nhịp sống hiện đại

Xu hướng lựa chọn đặc sản đóng gói tiện lợi trong nhịp sống hiện đại

Món ngon 16:57

Các dòng đặc sản đóng gói đang dần trở thành lựa chọn phổ biến, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Món ngon 12:27

"Điều chúng tôi mang sang Australia không đơn thuần là mở một nhà hàng, mà là kể một câu chuyện đẹp về chiều sâu văn hóa Việt Nam".

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Món ngon 11:22

Sau phở Thìn, Phở Minh Pastuer, bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục. mang tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế từ trung tâm Melbourne.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.