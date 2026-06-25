Agoda: Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

Trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ nguồn khách Trung Quốc đã tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong số các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua.

Du khách Trung Quốc khám phá cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. Nguồn: Internet

Bảng xếp hạng được tổng hợp dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở từ 10 thị trường quốc tế lớn nhất, được thực hiện trên Agoda trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 31/5/ 2026, so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, toàn bộ thị trường top 10 đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng về lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Theo đó, bên cạnh Trung Quốc, thì Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ba Lan hiện diện trong bảng top 5 thị trường tăng trưởng nhanh nhất.

Không chỉ có sự bứt phá từ thị trường Trung Quốc, Việt Nam đang chứng minh sức hút toàn diện đối với dòng khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố như đô thị hiện đại, trải nghiệm văn hóa đa dạng cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, từ núi rừng đến biển đảo, giúp đất nước hình chữ S chinh phục cảm tình của cả du khách trong khu vực lẫn toàn cầu.

Mức độ quan tâm từ du khách Đông Nam Á cũng tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tìm kiếm trong 5 tháng đầu năm 2026 từ Indonesia tăng 86%, tiếp theo là Philippines với 82% và Thái Lan theo sau với 65%. Việc có đến ba quốc gia Đông Nam Á lọt vào top 5, cùng sự góp mặt của Myanmar và Malaysia trong top 10, cho thấy Việt Nam đang trở thành "tọa độ vàng" trong khu vực nhờ vị trí địa lý đầy tiềm năng, dễ tiếp cận. Những chuyến food-tour bản địa, hành trình khám phá di sản, trải nghiệm mua sắm ở các đô thị hay một kỳ nghỉ bên bờ biển đầy nắng chính là "thỏi nam châm" tạo sức hút khó cưỡng đối với du khách láng giềng.

Tại hầu hết các thị trường quốc tế, Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM vẫn vững vàng giữ vị trí top 3 những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Vốn là những cửa ngõ du lịch lớn của Việt Nam, mỗi thành phố lại mở ra một lăng kính riêng biệt, chiêu đãi du khách thế giới bằng những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên và nguồn năng lượng đô thị tràn trề sức sống.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda, chia sẻ: "Làn sóng tìm kiếm bùng nổ từ các thị trường quốc tế đã khẳng định sức hút toàn diện của Việt Nam đối với du khách trong khu vực lẫn toàn cầu. Sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ đô thị hiện đại, nền văn hóa lâu đời đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Việt Nam dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm du lịch khác nhau. Agoda đang trở thành cầu nối số thông minh, đồng hành cùng du khách trong hành trình khám phá Việt Nam với trải nghiệm liền mạch, trực quan cùng nhiều ưu đãi giá trị, từ đặt phòng, tìm chuyến bay đến trải nghiệm các hoạt động bản địa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết".

Với hơn 130.000 đường bay, hơn 6 triệu lựa chọn lưu trú, và 300.000 hoạt động, Agoda giúp du khách lên kế hoạch và kết hợp mọi yếu tố của hành trình chỉ trên một nền tảng duy nhất để có một chuyến du lịch đáng nhớ.