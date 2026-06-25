Agoda: Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Tiêu dùng thông minh 21:24

Quạt hướng trục inox đang là dòng sản phẩm được nhiều đơn vị tin dùng trong các công trình công nghiệp và dân dụng.

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 20:59

Quạt ly tâm trung áp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và hiệu quả.

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 20:43

Quạt ly tâm hút khói được phát triển như một giải pháp hỗ trợ xử lý luồng khí hiệu quả, giúp không gian sản xuất duy trì sự thông thoáng và ổn định hơn.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 20:19

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Tiêu dùng thông minh 19:59

Quạt ly tâm hút bụi là một trong những thiết bị quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất vận hành và duy trì không gian làm việc an toàn, sạch sẽ.

Quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC quan trọng trong hệ thống hút khói

Quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC quan trọng trong hệ thống hút khói

Tiêu dùng thông minh 19:39

Trong các hệ thống hút khói hiện nay, quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng vận hành trong môi trường nhiệt độ cao.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 19:35

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

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Quạt ly tâm siêu cao áp là gì? Điều cần biết trước khi sử dụng

Quạt ly tâm siêu cao áp là gì? Điều cần biết trước khi sử dụng

Tiêu dùng thông minh 19:25

Quạt ly tâm siêu cao áp ngày càng được quan tâm trong nhiều hệ thống thông gió và làm mát nhờ khả năng tạo luồng gió ổn định, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Quạt ly tâm gián tiếp PDV giải pháp thông gió tối ưu và hiệu quả

Quạt ly tâm gián tiếp PDV giải pháp thông gió tối ưu và hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 19:16

Quạt ly tâm gián tiếp được lựa chọn trong nhiều hệ thống thông gió công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định, đáp ứng tốt môi trường làm việc khắc nghiệt.

Quạt thổi công nghiệp là gì? Cách chọn đúng cho nhà xưởng, kho và khu sản xuất

Quạt thổi công nghiệp là gì? Cách chọn đúng cho nhà xưởng, kho và khu sản xuất

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Quạt ly tâm composite FRP xử lý khí thải và chống ăn mòn toàn diện

Quạt ly tâm composite FRP xử lý khí thải và chống ăn mòn toàn diện

Tiêu dùng thông minh 17:16

Môi trường sản xuất chứa hơi axit đòi hỏi các nhà máy phải trang bị quạt ly tâm composite FRP chuyên dụng.

Quạt thông gió tròn công nghiệp PDV làm mát và thông thoáng nhà xưởng

Quạt thông gió tròn công nghiệp PDV làm mát và thông thoáng nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 16:39

Hãy tham khảo ngay giải pháp quạt thông gió tròn công nghiệp PDV làm mát và thông thoáng nhà xưởng hiệu quả.

Quạt hơi nước công nghiệp PDV làm mát không khí công suất lớn

Quạt hơi nước công nghiệp PDV làm mát không khí công suất lớn

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Sự phổ biến của dòng thiết bị quạt hơi nước đã cho thấy những giá trị thiết thực mà nó mang lại.

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Quạt ly tâm cao áp là gì và ứng dụng của quạt ly tâm trong công nghiệp

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Agoda: Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

25 tháng 6, 2026 | 19:01

Theo dữ liệu mới nhất của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đang tăng dần.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ nguồn khách Trung Quốc đã tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong số các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua.

Du khách Trung Quốc khám phá cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. Nguồn: Internet

Bảng xếp hạng được tổng hợp dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở từ 10 thị trường quốc tế lớn nhất, được thực hiện trên Agoda trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 31/5/ 2026, so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, toàn bộ thị trường top 10 đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng về lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Theo đó, bên cạnh Trung Quốc, thì Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ba Lan hiện diện trong bảng top 5 thị trường tăng trưởng nhanh nhất.

Không chỉ có sự bứt phá từ thị trường Trung Quốc, Việt Nam đang chứng minh sức hút toàn diện đối với dòng khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố như đô thị hiện đại, trải nghiệm văn hóa đa dạng cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, từ núi rừng đến biển đảo, giúp đất nước hình chữ S chinh phục cảm tình của cả du khách trong khu vực lẫn toàn cầu.

Mức độ quan tâm từ du khách Đông Nam Á cũng tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tìm kiếm trong 5 tháng đầu năm 2026 từ Indonesia tăng 86%, tiếp theo là Philippines với 82% và Thái Lan theo sau với 65%. Việc có đến ba quốc gia Đông Nam Á lọt vào top 5, cùng sự góp mặt của Myanmar và Malaysia trong top 10, cho thấy Việt Nam đang trở thành "tọa độ vàng" trong khu vực nhờ vị trí địa lý đầy tiềm năng, dễ tiếp cận. Những chuyến food-tour bản địa, hành trình khám phá di sản, trải nghiệm mua sắm ở các đô thị hay một kỳ nghỉ bên bờ biển đầy nắng chính là "thỏi nam châm" tạo sức hút khó cưỡng đối với du khách láng giềng.

Tại hầu hết các thị trường quốc tế, Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM vẫn vững vàng giữ vị trí top 3 những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Vốn là những cửa ngõ du lịch lớn của Việt Nam, mỗi thành phố lại mở ra một lăng kính riêng biệt, chiêu đãi du khách thế giới bằng những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên và nguồn năng lượng đô thị tràn trề sức sống.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda, chia sẻ: "Làn sóng tìm kiếm bùng nổ từ các thị trường quốc tế đã khẳng định sức hút toàn diện của Việt Nam đối với du khách trong khu vực lẫn toàn cầu. Sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ đô thị hiện đại, nền văn hóa lâu đời đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Việt Nam dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm du lịch khác nhau. Agoda đang trở thành cầu nối số thông minh, đồng hành cùng du khách trong hành trình khám phá Việt Nam với trải nghiệm liền mạch, trực quan cùng nhiều ưu đãi giá trị, từ đặt phòng, tìm chuyến bay đến trải nghiệm các hoạt động bản địa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết".

Với hơn 130.000 đường bay, hơn 6 triệu lựa chọn lưu trú, và 300.000 hoạt động, Agoda giúp du khách lên kế hoạch và kết hợp mọi yếu tố của hành trình chỉ trên một nền tảng duy nhất để có một chuyến du lịch đáng nhớ.

Song Hà

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Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

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Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

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Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 20:59

Quạt ly tâm trung áp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và hiệu quả.

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 20:43

Quạt ly tâm hút khói được phát triển như một giải pháp hỗ trợ xử lý luồng khí hiệu quả, giúp không gian sản xuất duy trì sự thông thoáng và ổn định hơn.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 20:19

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Tiêu dùng thông minh 19:59

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Quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC quan trọng trong hệ thống hút khói

Quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC quan trọng trong hệ thống hút khói

Tiêu dùng thông minh 19:39

Trong các hệ thống hút khói hiện nay, quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng vận hành trong môi trường nhiệt độ cao.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

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