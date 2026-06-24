Quạt trần công nghiệp PDV làm mát tối ưu cho không gian sản xuất quy mô lớn

Bài viết phân tích chi tiết thông số kỹ thuật và giúp quý vị chọn đúng thiết bị tối ưu cho công trình của mình.

Cơ chế làm mát tự nhiên của quạt trần công nghiệp

Công nghệ HVLS (High Volume Low Speed - Lưu lượng lớn, tốc độ chậm) là nền tảng cốt lõi tạo nên sự khác biệt của dòng quạt trần công nghiệp. Thay vì tạo ra luồng gió gắt và hẹp như các loại quạt truyền thống, cánh quạt HVLS quay chậm nhưng đẩy một khối lượng khí khổng lồ hướng thẳng xuống mặt sàn.

Cơ chế luân chuyển khí của thiết bị diễn ra theo phương ngang và liên tục. Cột khí khổng lồ sau khi chạm đất sẽ tản ra theo mọi hướng, tạo ra một làn gió nhẹ bao phủ toàn bộ không gian làm việc phía dưới. Quá trình này triệt tiêu hoàn toàn các góc chết hoặc vùng tụ nhiệt thường gặp trong xưởng cơ khí.

Hiệu ứng làm mát của thiết bị dựa trên nguyên lý bay hơi mồ hôi tự nhiên trên da người lao động. Khi luồng gió luân chuyển qua cơ thể, nhiệt độ cảm nhận thực tế của công nhân giảm xuống từ 3 đến 5 độ C mà không gây ra cảm giác mệt mỏi hay khô da, như dòng quạt trần công nghiệp QT-3.5M,...

Lợi ích vượt trội khi lắp đặt quạt trần công nghiệp nhà xưởng

Số liệu thực tế từ các công trình nhà xưởng chứng minh dòng thiết bị quạt trần công nghiệp cánh dài mang lại năm giá trị đầu tư dài hạn sau đây:

Tiết kiệm tới 40% điện năng tiêu thụ: Một thiết bị sải cánh 7.3m sử dụng động cơ công suất 1.5kW có thể thay thế hoạt động của 30 chiếc quạt treo tường công suất nhỏ, giảm gánh nặng cực lớn cho hệ thống điện.

Một thiết bị sải cánh 7.3m sử dụng động cơ công suất 1.5kW có thể thay thế hoạt động của 30 chiếc quạt treo tường công suất nhỏ, giảm gánh nặng cực lớn cho hệ thống điện. Phối hợp hoàn hảo cùng hệ thống điều hòa: Khi bật quạt HVLS kết hợp điều hòa trung tâm, người quản lý có thể cài đặt nhiệt độ ở mức 27 độ C thay vì 22 độ C nhưng vẫn đạt hiệu quả làm mát tương đương.

Khi bật quạt HVLS kết hợp điều hòa trung tâm, người quản lý có thể cài đặt nhiệt độ ở mức 27 độ C thay vì 22 độ C nhưng vẫn đạt hiệu quả làm mát tương đương. Triệt tiêu nồm ẩm và bảo vệ hàng hóa: Luồng khí luân chuyển liên tục ngăn chặn hiện tượng đọng sương trên bề mặt sàn kim loại hoặc nấm mốc trên bao bì giấy, duy trì chuẩn độ ẩm cho kho bãi.

Luồng khí luân chuyển liên tục ngăn chặn hiện tượng đọng sương trên bề mặt sàn kim loại hoặc nấm mốc trên bao bì giấy, duy trì chuẩn độ ẩm cho kho bãi. Tối ưu hóa không gian mặt đất: Treo trên trần cao giúp giải phóng hoàn toàn diện tích lối đi phía dưới, xóa bỏ rủi ro vướng víu dây cáp và va chạm với xe nâng trong xưởng.

Treo trên trần cao giúp giải phóng hoàn toàn diện tích lối đi phía dưới, xóa bỏ rủi ro vướng víu dây cáp và va chạm với xe nâng trong xưởng. Hỗ trợ lộ trình đạt chứng nhận xanh: Cắt giảm lượng điện tiêu thụ khổng lồ giúp nhà máy dễ dàng đạt các tiêu chuẩn môi trường quốc tế (LEED, ISO 14001), gia tăng lợi thế cạnh tranh khi xuất khẩu.

Thông số kỹ thuật quạt trần và cách chọn quy mô sải cánh

Lựa chọn đúng thông số sải cánh quyết định trực tiếp đến hiệu quả luân chuyển luồng khí và tối ưu hóa chi phí điện năng. Dưới đây là dữ liệu kỹ thuật tiêu chuẩn được các kỹ sư cơ điện áp dụng khi khảo sát mặt bằng công nghiệp:

Quạt trần sải cánh 3.7m (12ft): Phù hợp với độ cao trần từ 4.5 đến 6.0 mét, làm mát hiệu quả cho diện tích 200 - 350 m² với công suất động cơ 0.75 kW, cung cấp lưu lượng gió đạt 7.500 m³/phút.

Quạt trần sải cánh 4.9m (16ft): Phù hợp với độ cao trần từ 5.5 đến 8.0 mét, làm mát hiệu quả cho diện tích 400 - 650 m² với công suất động cơ 1.10 kW, cung cấp lưu lượng gió đạt 11.200 m³/phút.

Quạt trần sải cánh 6.1m (20ft): Phù hợp với độ cao trần từ 6.5 đến 10.0 mét, làm mát hiệu quả cho diện tích 700 - 1.000 m² với công suất động cơ 1.50 kW, cung cấp lưu lượng gió đạt 13.800 m³/phút.

Quạt trần sải cánh 7.3m (24ft): Phù hợp với độ cao trần trên 7.5 mét, làm mát hiệu quả cho không gian rộng 1.100 - 1.500 m² với công suất động cơ từ 1.50 đến 2.0 kW, cung cấp lưu lượng gió khổng lồ lên tới 15.000 m³/phút.

Tiêu chuẩn an toàn bắt buộc khi thi công quạt trần công nghiệp

An toàn sinh mạng và tài sản là yếu tố tối thượng, do đó một hệ thống quạt trần công nghiệp chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng đủ 4 tầng bảo vệ sau:

Cáp an toàn độc lập: Sử dụng sợi cáp thép bọc nhựa chịu lực vắt ngang qua dầm chính của tòa nhà, kết nối trực tiếp vào khung động cơ nhằm giữ lại toàn bộ cụm máy nếu xảy ra sự cố gãy trục.

Sử dụng sợi cáp thép bọc nhựa chịu lực vắt ngang qua dầm chính của tòa nhà, kết nối trực tiếp vào khung động cơ nhằm giữ lại toàn bộ cụm máy nếu xảy ra sự cố gãy trục. Vòng cáp hãm cánh (Safety Ring): Các bệ cánh quạt phải được xỏ chung qua một vòng thép nguyên khối. Nếu một cánh chịu tác động ngoại lực bị gãy gốc, vòng thép này sẽ neo giữ cánh lại trên trần thay vì văng xuống xưởng.

Các bệ cánh quạt phải được xỏ chung qua một vòng thép nguyên khối. Nếu một cánh chịu tác động ngoại lực bị gãy gốc, vòng thép này sẽ neo giữ cánh lại trên trần thay vì văng xuống xưởng. Bản lề chống rung lắc: Khớp nối giữa giá treo và dầm trần sử dụng con lắc tự lựa, giúp hấp thụ toàn bộ lực vặn xoắn trong quá trình khởi động, bảo vệ cấu trúc mái nhà xưởng.

Khớp nối giữa giá treo và dầm trần sử dụng con lắc tự lựa, giúp hấp thụ toàn bộ lực vặn xoắn trong quá trình khởi động, bảo vệ cấu trúc mái nhà xưởng. Tích hợp tự động ngắt PCCC: Tủ điều khiển biến tần phải kết nối liên động với hệ thống báo cháy của tòa nhà. Khi có tín hiệu khói, hệ thống tự động ngắt nguồn nhằm ngăn gió thổi bùng ngọn lửa.

Quạt Phú Đạt Vượng cung cấp quạt trần công nghiệp chất lượng cao

Giữa thị trường vật tư đa dạng, Quạt Phú Đạt Vượng khẳng định vị thế đơn vị cung ứng thiết bị làm mát quy mô lớn uy tín. Sản phẩm do công ty phân phối sử dụng hệ thống linh kiện tuyển chọn: biến tần điều khiển chuyên dụng, cánh quạt chế tạo từ hợp kim nhôm hàng không 6063-T6 độ bền cao.

Đội ngũ kỹ thuật viên của công ty áp dụng quy trình làm việc chuẩn hóa từ khảo sát thực địa đến khâu bàn giao. Chính sách bảo hành chính hãng dài hạn cùng dịch vụ kiểm tra định kỳ hàng năm mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các chủ đầu tư trong suốt vòng đời dự án.

Tóm lại, trang bị quạt trần công nghiệp là bài toán đầu tư thông minh giúp cắt giảm chi phí năng lượng dài hạn. Với tiêu chuẩn chất lượng vượt trội, Quạt Phú Đạt Vượng sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo không gian sản xuất thông thoáng. Hãy liên hệ với chúng tôi hôm nay để nhận phương án thiết kế tối ưu nhất.

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