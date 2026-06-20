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The Legend City Đà Nẵng - Hệ tiện ích nội khu đẳng cấp chuẩn quốc tế

20 tháng 6, 2026 | 11:35

The Legend City Đà Nẵng được định hướng không gian sống đồng bộ, vị trí chiến lược, tiện ích kết hợp hài hòa, tạo nên trải nghiệm sống tiện nghi trong nội khu.

Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại tại Đà Nẵng, các dự án bất động sản ngày càng chú trọng đến hệ thống tiện ích nội khu nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Trên nền tảng đó, The Legend City Đà Nẵng được định hướng như một không gian sống đồng bộ, nơi vị trí chiến lược và tiện ích được kết hợp hài hòa để tạo nên trải nghiệm sống tiện nghi ngay trong nội khu dự án.

The Legend City Đà Nẵng - Sở hữu vị trí "Vàng" đắc địa

The Legend City Đà Nẵng sở hữu vị trí ngay khu vực đầu cầu Rồng – biểu tượng du lịch nổi bật của Đà Nẵng. Đây là điểm kết nối quan trọng giữa sông Hàn, biển Mỹ Khê và khu trung tâm thành phố, giúp dự án nằm trong vùng phát triển sôi động bậc nhất khu vực.

Từ vị trí này, cư dân dễ dàng di chuyển đến sân bay quốc tế, các trục đường ven biển và khu trung tâm hành chính – thương mại. Dự án còn nằm trên tuyến Võ Văn Kiệt, đồng thời kết nối linh hoạt với các trục đường lớn như Ngô Quyền, Lý Nam Đế và Mai Hắc Đế, tạo lợi thế giao thông đa hướng và thuận tiện.

Bên cạnh đó, khu vực đầu cầu Rồng và chợ đêm Sơn Trà mang lại lợi thế lớn về du lịch và khai thác thương mại. Nổi bật là dự án ngay đầu cầu Rồng, The Legend City Đà Nẵng vừa thuận lợi để an cư, vừa có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Tiện ích nội khu nổi bật của The Legend City Đà Nẵng

Không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi, The Legend City Đà Nẵng còn được quy hoạch với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và giải trí của cư dân. Hệ thống tiện ích nội khu nổi bật của The Legend City Đà Nẵng bao gồm:

Tiện ích thể thao và rèn luyện sức khỏe

The Legend City Đà Nẵng bố trí hệ thống tiện ích thể thao tại tầng 3 và tầng thượng, hướng đến trải nghiệm sống chuẩn cao cấp. Nổi bật là hồ bơi tràn bờ hiện đại có khu riêng cho trẻ em, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho nhiều nhu cầu sử dụng.

Song song đó, phòng gym được trang bị đầy đủ thiết bị luyện tập, kết hợp khu thể thao ngoài trời, giúp cư dân duy trì thói quen vận động ngay trong nội khu.

Tiện ích giải trí và thư giãn

Không gian giải trí được chú trọng phát triển nhằm tạo môi trường sống cân bằng. Khu vui chơi trẻ em được thiết kế an toàn, hỗ trợ trẻ phát triển thể chất và tư duy.

Cùng với đó, công viên cây xanh mang lại không gian trong lành để đi bộ, thư giãn. Thư viện cộng đồng và clubhouse cư dân cũng góp phần tăng sự kết nối, xây dựng cộng đồng văn minh và gắn kết.

Tiện ích thương mại và dịch vụ

Khu shophouse thương mại tại dự án quy tụ đa dạng hoạt động mua sắm, ẩm thực và dịch vụ. Tại đây, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng tiện ích ngay trong nội khu.

Nhờ hệ thống dịch vụ đa dạng, cư dân không cần di chuyển xa mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, góp phần hình thành môi trường sống tiện nghi và đồng bộ.

Tiện ích khác

Dự án còn được trang bị hệ thống an ninh vận hành 24/7 nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ cư dân. Hầm đỗ xe được xây dựng với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu gửi xe của cư dân và khách đến thăm.

Ngoài ra, khu cảnh quan và không gian xanh được bố trí hợp lý, giúp cân bằng giữa môi trường đô thị hiện đại và thiên nhiên, mang lại trải nghiệm sống hài hòa và thoải mái hơn.

The Legend City Đà Nẵng - Kiến tạo không gian sống chuẩn quốc tế

The Legend City Đà Nẵng được định hướng theo phong cách đô thị hiện đại, chú trọng sự hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ. Thiết kế căn hộ tối ưu ánh sáng tự nhiên, mang lại không gian sống thông thoáng và dễ chịu.

Song song với đó, Vật liệu hoàn thiện được lựa chọn theo tiêu chuẩn cao, hướng đến trải nghiệm sống bền vững và tiện nghi. Sự kết hợp giữa vị trí, thiết kế và tiện ích giúp dự án hình thành một môi trường sống đồng bộ, phù hợp xu hướng đô thị hiện đại tại Đà Nẵng.

Liên hệ tư vấn dự án

Bất động sản Vi Diệu là đơn vị tư vấn và phân phối bất động sản tại Đà Nẵng, luôn chú trọng mang đến thông tin minh bạch, chính xác và phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng. Với đội ngũ am hiểu thị trường địa phương, đơn vị hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn tìm hiểu đến khi ra quyết định, giúp lựa chọn được sản phẩm phù hợp cho cả nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.

Trong đó, The Legend City Đà Nẵng là một trong những dự án nổi bật đang được Bất động sản Vi Diệu giới thiệu đến khách hàng, nhờ sở hữu vị trí trung tâm cùng hệ thống tiện ích đồng bộ và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Thông tin liên hệ và tư vấn dự án The Legend City Đà Nẵng:

BẤT ĐỘNG SẢN VI DIỆU

Trụ sở: 484 - 486 Đường 2-9, Phường Hòa Cường, Đà Nẵng

Hotline: 0567.1567.68

Website: https://bdsvidieu.com/



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