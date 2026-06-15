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Lần đầu tiên tại Việt Nam: Sách tâm lý tình cảm tích hợp NFC phát nhạc độc quyền

15 tháng 6, 2026 | 19:11

Ngày 22-6 tới đây, tựa sách Best Seller toàn cầu "Người phù hợp của bạn đang đến" ra mắt tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm "đọc bằng mắt, cảm bằng tai".

Giữa bối cảnh văn hóa đọc đang chịu sự lấn át từ các nền tảng giải trí số, thị trường xuất bản Việt Nam vừa đón nhận một bước đi đầy đột phá. Ngày 22/06 tới đây, tựa sách Best Seller toàn cầu "Người phù hợp của bạn đang đến" sẽ chính thức ra mắt, đánh dấu cột mốc là cuốn sách tình yêu đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ chạm NFC mang đến trải nghiệm "đọc bằng mắt, cảm bằng tai".

Bìa sách ""Người phù hợp của bạn đang đến"

Trải nghiệm đa giác quan độc bản

Trên thực tế, sách giấy có tích hợp công nghệ không phải là một khái niệm quá xa lạ. Tuy nhiên, điểm khiến "Người phù hợp của bạn đang đến" (tựa gốc: Love Life) trở nên đặc biệt và thu hút sự chú ý lớn từ giới trẻ chính là sự tiên phong trong dòng sách tâm lý tình cảm. Đây là cuốn sách đầu tiên về chủ đề tình yêu tại Việt Nam ứng dụng công nghệ NFC để cá nhân hóa trải nghiệm đọc.

Theo chia sẻ từ đơn vị phát hành GIVER Books, một chip NFC được nhúng ẩn tinh tế ngay bên trong trang sách. Độc giả chỉ cần thực hiện thao tác chạm nhẹ smartphone vào trang giấy, một không gian âm nhạc sẽ tự động mở ra. Đáng chú ý, toàn bộ âm thanh này không phải là những bài hát có sẵn, mà là các bản phối độc quyền được sáng tác trực tiếp dựa trên diễn biến tâm lý và thông điệp của từng chương sách. Sự cộng hưởng hoàn hảo giữa công nghệ và âm thanh độc bản này giúp đẩy cảm xúc của người đọc lên mức cao nhất, khiến từng trang sách như đang thực sự "trò chuyện" cùng độc giả.

Hơn cả một cuốn sách, đó là "bản đồ" gỡ rối tâm lý

Bên cạnh công nghệ lõi mang tính đột phá, nội dung của "Người phù hợp của bạn đang đến" tự thân nó đã là một thỏi nam châm. Tác phẩm được chắp bút bởi Matthew Hussey – chuyên gia khai vấn hàng đầu thế giới.

Cuốn sách là lời giải đáp thực tế cho những trăn trở muôn thuở của người trẻ: Vì sao tình yêu luôn trắc trở? Vì sao chúng ta hay nhắm mắt bỏ qua những hành vi sai trái, kìm nén nhu cầu bản thân hay đánh mất chính mình chỉ vì sợ cô đơn? Thông qua tác phẩm, độc giả sẽ được hướng dẫn cách thiết lập lại tiêu chuẩn cá nhân, buông bỏ quá khứ để xây dựng sự tự tin vững chắc từ bên trong. Hơn cả một cuốn cẩm nang đôi lứa, đây là nghệ thuật để làm chủ 3 mối quan hệ quan trọng nhất: với người khác, với chính mình và với cuộc đời.

Định hình lại văn hóa đọc hiện đại

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa triết lý chữa lành sâu sắc từ Matthew Hussey và công nghệ âm nhạc tương tác độc đáo chính là nỗ lực đáng ghi nhận của GIVER Books trong việc nâng tầm trải nghiệm cá nhân hóa cho người đọc.

Động thái này không chỉ định vị GIVER Books như một đơn vị xuất bản tiên phong, sẵn sàng ứng dụng công nghệ để làm mới mình, mà còn mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho thị trường sách giấy Việt Nam. Khi công nghệ không còn là đối thủ cạnh tranh mà trở thành "người đồng hành" tôn vinh giá trị của nội dung, văn hóa đọc chắc chắn sẽ tìm lại được vị thế xứng đáng của nó trong lòng giới trẻ.

Tác giả Matthew Hussey là chuyên gia tư vấn tình cảm người Anh và là tác giả sở hữu sách bán chạy do New York Times bình chọn. Anh nổi tiếng toàn cầu qua thương hiệu và cuốn sách best-seller "Get The Guy", giúp trao quyền cho phụ nữ trên hành trình tìm kiếm tình yêu và làm chủ hạnh phúc.

Bên cạnh viết lách, Hussey là gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi từng đảm nhận vai trò chuyên gia tình cảm của Today Show (đài NBC) và chương trình Ready for Love. Hiện tại, anh điều hành cộng đồng Love Life Club, tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu, dẫn dắt podcast Love Life và sở hữu kênh YouTube đạt hàng trăm triệu lượt xem – một trong những nguồn tư liệu hàng đầu thế giới về đời sống tình cảm.

P.Đình

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