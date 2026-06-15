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Lâm Đồng hướng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

15 tháng 6, 2026 | 19:09

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và NovaGroup động thổ công trình chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, dự án được định hướng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái nghỉ dưỡng – thể thao – chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet, đón đầu xu hướng phát triển Kinh tế bạc (Silver Economy) và nhu cầu sống khỏe, sống thọ ngày càng gia tăng của cộng đồng trung niên, người cao tuổi trong nước và quốc tế.

Lễ động thổ xây dựng công trình chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet

Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 5.400 m², gồm 3 tầng chức năng, được thiết kế bởi Yooil Engineering & Architects (Hàn Quốc) dưới sự đồng hành chuyên môn của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Theo lộ trình cấp phép, trung tâm sẽ từng bước triển khai các dịch vụ như tầm soát sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa, tư vấn khám từ xa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng, vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, chăm sóc cơ xương khớp, thẩm mỹ và quản lý sức khỏe chủ động, đồng thời hình thành bộ phận sơ cấp cứu và cơ chế chuyển tuyến chuyên sâu. Dự án dự kiến vận hành từ năm 2027.

Được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng của hệ sinh thái nghỉ dưỡng – thể thao biển – chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng góp phần đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm đến "Sống vui – Sống khỏe – Sống trường thọ", đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe của mọi gia đình, đặc biệt là cộng đồng trung niên và người cao tuổi

Trong bối cảnh xu hướng du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe (Wellness & Medical Tourism) và "Kinh tế bạc" (Silver Economy) đang phát triển mạnh trên thế giới, nhu cầu về các điểm đến tích hợp nghỉ dưỡng, thể thao, phục hồi thể chất và chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện NovaGroup cho biết việc đầu tư Trung tâm Chăm sóc sức khỏe không chỉ nhằm bổ sung hạ tầng dịch vụ mà còn là bước đi chiến lược nhằm đón đầu nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

"Công trình động thổ hôm nay mở ra một giai đoạn mới: từ tầm nhìn chung, chúng ta bắt tay vào kiến tạo những giá trị cụ thể để NWPT trở thành điểm đến cho mọi gia đình và đặc biệt cho cộng động 55+, mở đầu cho sự phát triển của một mô hình mới. Công trình chính là hạt nhân y tế, viên gạch đầu tiên của hệ sinh thái trường thọ. Đây sẽ là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, được triển khai theo lộ trình, bao gồm: khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh sớm; phục hồi chức năng và vật lý trị liệu; cùng các chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động dành riêng cho cộng đồng trung niên và người cao tuổi", bà Trần Thị Thanh Vân – đại diện NovaGroup chia sẻ.

Điểm cốt lõi tạo nên giá trị của dự án là sự đồng hành chuyên môn từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM – một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực phía Nam và cả nước, với vai trò tư vấn chuyên môn, đào tạo nhân lực và hỗ trợ xây dựng mô hình vận hành y tế phù hợp.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đánh giá cao định hướng phát triển công trình chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet, cho rằng đây không chỉ là một dự án đầu tư mà còn thể hiện sự quan tâm đến chất lượng sống của cộng đồng, người dân địa phương và du khách.

"Nhu cầu của người dân ngày nay không chỉ là chữa bệnh khi đau ốm mà còn là được chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, toàn diện và thuận tiện hơn. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng NovaGroup để góp phần xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe có chất lượng, hiệu quả và bền vững, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng", PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc chia sẻ.

NovaWorld Phan Thiet hướng đến phát triển du lịch thể thao và chăm sóc sức khỏe

Theo đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, giá trị của một công trình y tế không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ mà ở khả năng mang lại sự an tâm, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân. Bệnh viện cam kết tiếp tục đồng hành bằng trách nhiệm chuyên môn và tinh thần phục vụ cộng đồng để dự án sớm trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy tại khu vực Nam Trung Bộ.

Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy dịch vụ – du lịch, tạo việc làm cho địa phương và nâng cao sức hút điểm đến, hướng tới hình thành mô hình đô thị nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe tiêu biểu tại khu vực.

P.Đình

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