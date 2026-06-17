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Ca sĩ, bác sĩ Sunny Đan Ngọc đoạt giải thưởng âm nhạc quốc tế

17 tháng 6, 2026 | 14:51

Nữ ca sĩ - bác sĩ Sunny Đan Ngọc giành Giải Đặc biệt hệ chuyên nghiệp bảng Thanh nhạc tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ quốc tế QingYin Award 2026.

Tối qua, tại sân khấu Hall UEH (279 Nguyễn Tri Phương, TP. Hồ Chí Minh), nữ ca sĩ - bác sĩ Sunny Đan Ngọc đã xuất sắc giành Giải Đặc biệt hệ chuyên nghiệp bảng Thanh nhạc tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ quốc tế QingYin Award 2026 với số điểm ấn tượng 94,06 điểm, gần như tuyệt đối.

Ca sĩ, bác sĩ Sunny Đan Ngọc bất ngờ đạt giải thưởng đạt âm nhạc quốc tế. - Ảnh 1.

Giây phút hạnh phúc nhận cúp - Giải đặc biệt của cuộc thi từ giám khảo của Sunny Đan Ngọc.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Sunny Đan Ngọc trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội để cô chính thức đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết quốc tế QingYin Award 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 8-2026 tại Học viện Âm nhạc Chiết Giang (Trung Quốc).

Ca sĩ, bác sĩ Sunny Đan Ngọc bất ngờ đạt giải thưởng đạt âm nhạc quốc tế. - Ảnh 2.

QingYin Award là một trong những sân chơi âm nhạc trẻ mang tầm quốc tế, thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Cuộc thi không chỉ nhận được sự tham gia của các trường đào tạo âm nhạc lớn mà còn thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều học viện âm nhạc danh tiếng thế giới như Nhạc viện Cologne, Nhạc viện Mannes, Nhạc viện Leipzig và Nhạc viện Hoàng gia Brussels. Đồng thời, đội ngũ cố vấn và giám khảo còn có sự góp mặt của các giáo sư, chuyên gia đến từ những trường đại học uy tín như Đại học Cincinnati hay Trường Âm nhạc Đại học Rutgers.

Ca sĩ, bác sĩ Sunny Đan Ngọc bất ngờ đạt giải thưởng đạt âm nhạc quốc tế. - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ, bác sĩ có duyên với những giải thưởng âm nhạc.

Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức thông qua hai hình thức thi trực tiếp và trực tuyến. Các thí sinh phải vượt qua vòng thi khu vực trong nước trước khi đủ điều kiện đăng ký tham gia vòng chung kết quốc tế. Ban giám khảo, Ban tổ chức của QingYin Award gồm những nghệ sĩ, nhà giáo dục và chuyên gia âm nhạc hàng đầu ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Tại Việt Nam có Tiến sĩ, Giảng viên thanh nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - Khánh Trang bảo đảm tính chuyên nghiệp, công bằng và uy tín cho cuộc thi.

Đặc biệt, QingYin Award còn hợp tác cùng Nhạc viện Hoàng gia Brussels nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục âm nhạc toàn cầu, tăng cường giao lưu nghệ thuật quốc tế và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Với thành tích nổi bật tại vòng thi Việt Nam, Sunny Đan Ngọc trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang hình ảnh nghệ sĩ trẻ Việt Nam hội nhập và tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Sunny Đan Ngọc, tên thật là Nguyễn Đan Bảo Ngọc, là một nghệ sĩ trẻ sở hữu nền tảng học vấn đáng ngưỡng mộ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Piano tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, đồng thời hoàn thành chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt và chính thức trở thành bác sĩ vào năm 2024.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 và liên tục trau dồi các kỹ năng nghệ thuật. Cô từng theo học thanh nhạc, học múa ba lê, múa dân gian dưới sự hướng dẫn của Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Hùng và Nghệ sĩ Ưu tú Vương Linh; đồng thời tham gia các khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp trước công chúng với các chuyên gia truyền thông và tâm lý hàng đầu.

Ca sĩ, bác sĩ Sunny Đan Ngọc bất ngờ đạt giải thưởng đạt âm nhạc quốc tế. - Ảnh 4.

Tiến sĩ - giảng viên thanh nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - Khánh Trang chúc mừng Sunny Đan Ngọc.

Trước khi giành chiến thắng tại QingYin Award 2026, Sunny Đan Ngọc từng ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu Á quân cuộc thi "Hãy Là Số Một" năm 2023. Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn nghệ thuật, nữ ca sĩ còn gây thiện cảm với hình ảnh trẻ trung, vóc dáng thanh mảnh, gương mặt sáng cùng phong cách trình diễn cuốn hút.

Ca sĩ, bác sĩ Sunny Đan Ngọc bất ngờ đạt giải thưởng đạt âm nhạc quốc tế. - Ảnh 5.

Bác sĩ Ngô Kim Thanh (áo đỏ tay phải) mẹ ruột ca sĩ, bác sĩ Sunny Đan Ngọc cũng có mặt chúc mừng con gái.

Việc xuất sắc giành Giải Đặc biệt tại QingYin Award 2026 tiếp tục là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Sunny Đan Ngọc, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đa tài đang theo đuổi song song các lĩnh vực y khoa, âm nhạc và ngoại ngữ. Thành tích này cũng góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ nghệ sĩ Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập với môi trường nghệ thuật quốc tế

P.Nguyễn

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