Đá viên vuông và đá ống: Lựa chọn nào phù hợp hơn cho ngành F&B?

Đá là thành phần không thể thiếu trong các loại đồ uống như cà phê, trà sữa, nước ép hay cocktail. Tuy nhiên, không phải loại đá nào cũng mang lại hiệu quả sử dụng như nhau. Trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đồ uống, tính thẩm mỹ và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều cơ sở kinh doanh đang dần chuyển từ đá ống truyền thống sang đá viên vuông. Vậy điều gì khiến đá viên vuông từ máy làm đá Fushimavina ngày càng được ưa chuộng?

Phân biệt đá viên vuông và đá ống

Trong các mô hình kinh doanh đồ uống như cà phê, trà sữa, nhà hàng hay quầy bar, đá viên vuông và đá ống là hai loại được sử dụng phổ biến nhất. Mỗi loại có đặc điểm cấu tạo và mục đích sử dụng khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu vận hành. Dưới đây là bảng so sánh cơ bản giữa hai loại đá:

Tiêu chí Đá viên vuông Đá ống Hình dáng Khối vuông, đồng đều Hình trụ, có lỗ rỗng ở giữa Kích thước Nhỏ đến trung bình, kích thước đồng nhất Thường lớn hơn, không đồng đều Kết cấu Đặc khối Rỗng ruột Độ già của đá Đông đặc hoàn toàn, chắc và cứng Cấu trúc rỗng, độ chắc thấp hơn Tốc độ tan Tan chậm, giữ lạnh lâu Tan nhanh hơn Mục đích sử dụng Đồ uống như cà phê, trà sữa, cocktail, nước ép Bảo quản thực phẩm, hải sản, vận chuyển lạnh Tính thẩm mỹ Cao, phù hợp đồ uống hiện đại Trung bình, ít tạo điểm nhấn Ảnh hưởng đến hương vị Giữ ổn định hương vị đồ uống Dễ làm loãng đồ uống nếu dùng lâu

Vì sao nên lựa chọn đá viên vuông trong kinh doanh F&B?

Với khả năng giữ lạnh tốt và hình thức đẹp mắt, đá viên vuông đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều quán cà phê, trà sữa, nhà hàng và quầy bar. Bên cạnh đó, không ít đơn vị cũng chủ động đầu tư máy làm đá để tự sản xuất đá viên vuông tại chỗ, qua đó kiểm soát tốt hơn chất lượng thành phẩm và các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Viên đá đặc, lâu tan hơn

Khác với đá ống, đá viên vuông có kết cấu đặc, đồng nhất và không có lỗ rỗng bên trong. Nhờ đó, viên đá giữ lạnh lâu hơn, tan chậm hơn và giúp hạn chế tình trạng đồ uống bị nhạt vị trong quá trình sử dụng.

Điều này giúp đồ uống duy trì được độ lạnh cần thiết mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hương vị ban đầu. Đây cũng là lý do đá viên vuông được nhiều quán cà phê, trà sữa và nhà hàng lựa chọn để nâng cao chất lượng phục vụ.

Tăng tính thẩm mỹ cho ly đồ uống

Những viên đá vuông có kích thước đồng đều, hình dáng vuông vức mang lại cảm giác chuyên nghiệp và hiện đại hơn khi sử dụng.

Khi kết hợp với các loại thức uống như cà phê đá, trà trái cây, cocktail hay nước ép, đá viên vuông giúp ly đồ uống trở nên bắt mắt và cao cấp hơn. Đây là một yếu tố quan trọng đối với các thương hiệu F&B đang hướng đến trải nghiệm khách hàng và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Dễ định lượng và phục vụ

Đá viên vuông có kích thước đồng nhất, giúp nhân viên dễ dàng kiểm soát lượng đá sử dụng cho từng loại đồ uống. Việc định lượng chính xác không chỉ giúp đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các lần pha chế mà còn hỗ trợ tối ưu chi phí nguyên liệu trong quá trình vận hành.

Giải pháp nguồn đá viên vuông sạch với máy làm đá Fushimavina

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, Fushimavina phát triển nhiều dòng máy làm đá phù hợp với nhu cầu của quán đồ uống, nhà hàng, khách sạn và bếp công nghiệp. Không chỉ đáp ứng tốt về sản lượng, các thiết bị còn giúp người dùng chủ động nguồn đá tại chỗ, đảm bảo tính đồng đều và ổn định trong quá trình sử dụng.

Một số dòng máy làm đá viên vuông Fushimavina đang được nhiều khách hàng lựa chọn:

Sản phẩm Giá Máy làm đá viên 100kg đá bia dạng bàn 38.880.000đ Máy làm đá viên 300kg đá bia dạng đứng 81.540.000đ Máy làm đá viên 1 tấn đá bia 172.260.000đ Máy làm đá cà phê 50kg dạng bàn 32.400.000đ Máy làm đá cà phê 200kg dạng đứng 64.260.000đ Máy làm đá cà phê 500kg dạng đứng 124.200.000đ

Đá viên vuông từ máy làm đá Fushimavina được sản xuất theo quy trình làm lạnh khép kín, hạn chế tối đa tác động từ môi trường bên ngoài. Hệ thống sử dụng các linh kiện nhập khẩu từ những thương hiệu uy tín như Emerson (Mỹ), Danfoss (Đan Mạch) hay Mitsubishi, kết hợp quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, góp phần tạo ra những viên đá tinh khiết, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, máy có thời gian làm đá nhanh chỉ từ 9 - 20 phút mỗi mẻ tùy loại đá, giúp đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục của các mô hình kinh doanh đồ uống.

Với khả năng tạo ra những viên đá vuông đẹp mắt, lâu tan, đảm bảo vệ sinh cùng nhiều mức công suất khác nhau, máy làm đá Fushimavina đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho các cơ sở kinh doanh đồ uống muốn nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hiệu quả vận hành.