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Quạt hút xách tay công nghiệp PDV hút gió cho tầng hầm và nhà xưởng

20 tháng 6, 2026 | 11:36

Các giải pháp hỗ trợ thông gió ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Nổi bật trong số đó phải nhắc đến quạt hút xách tay công nghiệp PDV.

Khi môi trường thiếu sự thông thoáng, nhiệt độ và bụi bẩn sẽ dễ tích tụ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc cũng như sức khỏe người lao động. Chính vì vậy, các giải pháp hỗ trợ thông gió ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Nổi bật trong số đó phải nhắc đến quạt hút xách tay công nghiệp PDV.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt hút xách tay công nghiệp

Quạt hút xách tay công nghiệp ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều môi trường nhờ tính linh hoạt và hiệu quả thông gió cao. Để hiểu rõ hơn về thiết bị này, cần nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ bản của quạt xách tay công nghiệp. Sau đây là cấu tạo và nguyên lý hoạt động:

Cấu tạo quạt hút xách tay công nghiệp

Quạt hút xách tay công nghiệp có cấu tạo bao gồm các bộ phận chính sau đây:

  • Vỏ quạt: Được làm từ thép sơn tĩnh điện, nhựa ABS cao cấp hoặc hợp kim nhôm. Vỏ quạt có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt và hạn chế han gỉ trong môi trường ẩm ướt hoặc có hóa chất. Vỏ quạt có thiết kế dạng hình trụ, hai đầu quạt còn được trang bị lưới bảo vệ ngăn các dị vật lọt vào.
  • Cánh quạt: Cánh quạt được làm từ hợp kim nhôm, nhựa ABS chịu lực hoặc thép không gỉ, đảm bảo độ bền và hiệu suất ổn định. Thiết kế dạng hướng trục giúp tăng lưu lượng gió, đồng thời cánh còn được cân bằng động chính xác để giảm rung, hạn chế tiếng ồn và tăng tuổi thọ motor.
  • Động cơ: Được xem là "trái tim" của quạt xách tay công nghiệp, motor thường sử dụng dây đồng 100% để đảm bảo công suất ổn định, hạn chế tình trạng quá nhiệt khi vận hành liên tục. Motor thường được đặt ở trung tâm, truyền động trực tiếp đến cánh quạt giúp nâng cao hiệu suất, giảm hao tổn.
  • Tay cầm và chân đế: Tay cầm được gắn trực tiếp trên vỏ quạt và thường bọc nhựa cách điện, giúp người dùng dễ dàng di chuyển thiết bị đến nhiều vị trí khác nhau. Trong khi đó, chân đế được thiết kế chắc chắn nhằm giữ quạt ổn định hạn chế rung lắc hoặc dịch chuyển do lực hút gió mạnh.
  • Ống gió mềm: Ống gió thường làm từ vải bạt, sợi nhựa hoặc cao su chống cháy, đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng. Với chiều dài từ 5m–20m, ống giúp dẫn khí thải ra xa hoặc đưa không khí tươi vào khu vực chật hẹp. Thiết kế gấp gọn cũng giúp việc lắp đặt, di chuyển thuận tiện hơn.

Nguyên lý hoạt động quạt hút xách tay công nghiệp

Nguyên lý hoạt động của quạt hút công nghiệp xách tay khá đơn giản, dựa trên chuyển động quay của cánh quạt để tạo ra lực hút và đẩy không khí theo trục. Theo đó, không khí được hút vào từ phía trước và thổi ra phía sau theo đường thẳng, giúp luồng gió lưu thông liên tục và ổn định.

Cơ chế này không chỉ giúp tăng lưu lượng gió mà còn đảm bảo khí được đẩy đi xa và phân bổ đều hơn trong không gian. Đồng thời, quạt còn hỗ trợ hút nhanh khói, khí độc và hơi nóng trong khu vực kín, góp phần cải thiện môi trường làm việc hiệu quả.

Ưu nhược điểm của quạt hút xách tay công nghiệp

Hiểu rõ ưu nhược điểm của quạt hút xách tay công nghiệp sẽ giúp người dùng đánh giá chính xác hiệu quả và mức độ phù hợp của thiết bị trong từng nhu cầu thực tế. Sau đây là những ưu nhược điểm cụ thể:

Ưu điểm quạt hút công nghiệp xách tay

Quạt hút công nghiệp xách tay ngày càng được sử dụng phổ biến bởi những ưu điểm nổi bật sau:

  • Thiết kế xách tay nhỏ gọn, dễ di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau.
  • Khả năng thông gió mạnh, giúp hút nhanh khí nóng, khói và bụi trong không gian kín.
  • Vận hành ổn định, lưu lượng gió lớn và hiệu suất cao.
  • Tiết kiệm điện năng so với nhiều hệ thống thông gió cố định.
  • Dễ lắp đặt và sử dụng, không cần thi công phức tạp.
  • Phù hợp nhiều môi trường như tầng hầm, nhà xưởng, hầm mỏ, công trình xây dựng.
  • Một số dòng có khả năng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi làm việc trong môi trường đặc thù.

Nhược điểm quạt hút công nghiệp xách tay

Bên cạnh những ưu điểm quạt hút công nghiệp xách tay cũng còn tồn tại một số hạn chế như:

  • Công suất thường bị giới hạn, không phù hợp cho không gian quá lớn.
  • Hiệu quả phụ thuộc vào vị trí đặt và hướng lắp đặt ống gió.
  • Do thiết kế để tạo lực hút mạnh, quạt phát ra tiếng ồn khá cao khi vận hành.
  • Cánh quạt thường là loại hướng trục nên sẽ không tối ưu khi hoạt động trong môi trường có quá nhiều bụi bẩn, tạp chất.
  • Hiệu quả giảm nếu sử dụng ống gió quá dài hoặc gấp khúc nhiều.
  • Một số dòng giá rẻ dễ bị nóng motor khi hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Hướng dẫn chọn quạt hút xách tay phù hợp

Khi lựa chọn quạt thông gió xách tay, người dùng cần dựa trên nhu cầu thực tế, không gian sử dụng và mức độ ô nhiễm không khí để chọn model phù hợp.

  • Với nhu cầu gia đình hoặc cá nhân, SHT-20 và SHT-25 là lựa chọn phù hợp nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ dùng và tiết kiệm điện.
  • Bếp ăn công nghiệp nên chọn SHT-30 để đáp ứng lượng khói lớn
  • Nhà xưởng hoặc môi trường sản xuất phù hợp với SHT-35 nhờ công suất ổn định. Với khu vực hầm kín, SHT-40 và SHT-45 là lựa chọn tối ưu.
Quạt Phú Đạt Vượng - Đơn vị cung cấp quạt hút xách tay công nghiệp uy tín

Quạt Phú Đạt Vượng là đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp quạt hút xách tay công nghiệp, được nhiều khách hàng và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn. Các sản phẩm tại PDV được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp với độ bền cao, hoạt động ổn định.

Bên cạnh chất lượng, PDV còn mang đến mức giá cạnh tranh do phân phối trực tiếp không qua trung gian, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với ngân sách.

Cùng với đó, còn có các chính sách bảo hành rõ ràng uy tín và hỗ trợ đổi mới trong 10 ngày đầu nếu có lỗi kỹ thuật cũng là điểm cộng lớn. Đồng thời, đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ CO-CQ giúp đảm bảo tính minh bạch và nguồn gốc sản phẩm. Nếu bạn đang có nhu cầu mua quạt hút xách tay hãy liên hệ PDV để được tư vấn.

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Số ĐKKD: 0111015989 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội

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