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Hơn 2 tỉ đồng nối tiếp hành trình nhân ái cùng Caravan "Trở về tuổi thơ tôi"

18 tháng 6, 2026 | 20:59

CLB Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn tổ chức Lễ công bố chương trình Caravan "Trở về tuổi thơ tôi" lần 10, chủ đề Nối tiếp Hành trình Nhân ái.

Hơn 2 tỷ đồng nối tiếp hành trình Nhân ái cùng Caravan "Trở về tuổi thơ tôi" - Ảnh 1.

Đây cũng là Caravan đặc biệt đánh dấu 10 năm thành lập của CLB Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn (DN KH-SG). Đến tham dự Lễ công bố có đông đảo các thành viên của CLB và các Doanh nhân thân hữu đến từ nhiều CLB, hội nhóm khác nhau đang hoạt động trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành khác. Cùng tham dự còn có các nghệ sĩ thân quen: Diễn viên điện ảnh Hiền Mai, Á hậu Băng Châu, Diễn viên Lý Hương, Ca sĩ Kỳ Phương, Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, Nữ hoàng tài năng Mây Trắng, đạo diễn Khoa Nguyễn…

Caravan "Trở về tuổi thơ tôi" do CLB DN KH-SG tổ chức hằng năm và đến nay đã bước sang năm thứ 10. 10 năm cho một hành trình "trở về" đầy tính nhân văn, một chặng đường không quá dài, nhưng đủ để viết nên những câu chuyện đẹp về tình người, về lòng nhân ái, sự sẻ chia đến với cộng đồng bằng sự đùm bọc giữa con người với con người và mong muốn cho đi những gì tốt đẹp nhất.

Hơn 2 tỷ đồng nối tiếp hành trình Nhân ái cùng Caravan "Trở về tuổi thơ tôi" - Ảnh 2.

Hành trình năm nay sẽ đưa đoàn Caravan đi qua những cung đường tuyệt đẹp: TPHCM – Bù Đăng – Bảo Lộc – Phan Rang – Nha Trang – và trở về TPHCM.

Một cung đường kết nối núi rừng, biển cả và những vùng đất chan chứa nghĩa tình. Từ những cao nguyên xanh mát của Bù Đăng, đến thành phố sương mù Bảo Lộc, qua miền nắng gió Phan Rang và dừng chân nơi phố biển Nha Trang thân thương.

Mỗi điểm đến không chỉ là một hành trình khám phá, mà còn là nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đó là nơi những người xa lạ trở thành anh em, nơi những cái bắt tay trở thành sự đồng hành bền chặt. Và nơi mỗi người đều tìm thấy cho mình một ý nghĩa đặc biệt sau hành trình.

Hơn 2 tỷ đồng nối tiếp hành trình Nhân ái cùng Caravan "Trở về tuổi thơ tôi" - Ảnh 3.

Dự kiến gắn từ 7-10 hệ thống lọc nước sạch uống tại vòi sẽ được trao đến các điểm trường tại Đồng Nai và Khánh Hòa. Hơn 5.000 học sinh sẽ được tiếp cận nguồn nước sạch an toàn từ dự án thiện nguyện này. Đặc biệt, chương trình sẽ trao tặng 01 giếng khoan trị giá 85 triệu đồng, nhằm cung cấp nguồn nước phục vụ học tập và sinh hoạt cho các em học sinh tại Trường tiểu học Kim Đồng, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.

Tiếp nối hành trình yêu thương ấy, đoàn sẽ trao tặng 200 xe đạp (mỗi xe trị giá 2.000.000 đồng); 700 phần quà học tập gồm balo, vở, tập viết, sữa và những vật dụng cần thiết khác; 200 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng).

Tổng giá trị thiện nguyện cho chuyến Caravan lần này hơn 2 tỉ đồng. Nhưng điều quý giá nhất không nằm ở giá trị vật chất mà nằm ở tình yêu thương của hàng trăm con người cùng góp lại.

Hơn 2 tỷ đồng nối tiếp hành trình Nhân ái cùng Caravan "Trở về tuổi thơ tôi" - Ảnh 4.

Năm nay Caravan sẽ cho các thành viên tận hưởng những khu resort đẳng cấp tại Đôi Dép Resort Bảo Lộc 5* và Diamond Bay Resort 5* Khánh Hoà, thư giãn tắm khoáng và bùn tại I-Resort. Ngoài ra còn có các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao cùng giải Pickleball với phần thưởng vô cùng hấp dẫn (2 chiếc xe máy điện sẽ dành cho những quán quân của giải đấu).

Tất cả sẽ cùng hoà quyện trong hành trình 4 ngày 3 đêm, từ ngày 23 đến 26-7. "10 năm – một hành trình được viết nên bởi những con người tử tế. Và hôm nay hành trình ấy đang chờ đón những người bạn đồng hành mới. Hãy cùng chúng tôi lăn bánh để mang nước sạch đến trường học; mang hy vọng đến trẻ em vùng khó khăn; mang yêu thương nối dài trên mọi cung đường đất Việt. Hãy cùng chúng tôi viết tiếp hành trình nhân ái", Trưởng BTC Kiều Đăng Ninh nhấn mạnh.

P.Nguyễn

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