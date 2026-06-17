Hành trình đi ngược dòng để tạo giá trị dài hạn

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam

Điểm đến 14:30

Vòng Sơ khảo cuộc thi "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam đã chính thức được khai mạc tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

CEO, nghệ sĩ Kristine Thảo Lâm cùng các nghệ sĩ trao quà cho bà con nghèo Vĩnh Long

CEO, nghệ sĩ Kristine Thảo Lâm cùng các nghệ sĩ trao quà cho bà con nghèo Vĩnh Long

Điểm đến 08:48

Nghệ sĩ - CEO Kristine Thảo Lâm, diễn viên Đoàn Minh Tài tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo ở xã An Hiệp từ chương trình “Trái tim nhân ái”.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Sách tâm lý tình cảm tích hợp NFC phát nhạc độc quyền

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Sách tâm lý tình cảm tích hợp NFC phát nhạc độc quyền

Điểm đến 19:11

Ngày 22-6 tới đây, tựa sách Best Seller toàn cầu "Người phù hợp của bạn đang đến" ra mắt tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm "đọc bằng mắt, cảm bằng tai".

Lâm Đồng hướng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

Lâm Đồng hướng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

Điểm đến 19:09

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và NovaGroup động thổ công trình chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Nhịp Cầu Doanh Nhân - Khởi công xây cầu An Hòa tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

Nhịp Cầu Doanh Nhân - Khởi công xây cầu An Hòa tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

Điểm đến 21:36

Lễ khởi công xây dựng Cầu An Hòa đã diễn ra tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang ngày 5-6.

Budweiser ra mắt bộ sưu tập 6 phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™

Budweiser ra mắt bộ sưu tập 6 phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™

Tiêu dùng thông minh 21:22

Mùa hè năm nay, Budweiser - Bia chính thức của FIFA World Cup™ suốt 40 năm - chính thức khởi động chiến dịch toàn cầu chào đón FIFA World Cup 2026™.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM

Bản lĩnh sống 21:16

Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM chính thức ra mắt, kết nối những người con xa quê cùng nhau xây dựng vùng đất nghĩa tình ngày càng phát triển.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững

Khoẻ - Đẹp 21:14

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (Corporate Sustainability Awards – CSA) 2026.

TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Bản lĩnh sống 13:59

Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông (thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) mời TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn.

Nghệ sĩ Đức Xuân làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Nghệ sĩ Đức Xuân làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Bản lĩnh sống 13:59

Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông vừa trao quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ Đức Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản

Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản

Tiêu dùng thông minh 11:59

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 10 năm AEON phối hợp với cùng Bộ Công Thương tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản.

Khủng hoảng tâm lý sau mất việc và mô hình can thiệp sớm cho người lao động

Khủng hoảng tâm lý sau mất việc và mô hình can thiệp sớm cho người lao động

Bản lĩnh sống 07:21

Bài viết phân tích dựa trên Báo cáo thực tập chủ đề “Mô hình can thiệp khủng hoảng tâm lý cho người bị mất việc”.

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Món ngon 12:27

"Điều chúng tôi mang sang Australia không đơn thuần là mở một nhà hàng, mà là kể một câu chuyện đẹp về chiều sâu văn hóa Việt Nam".

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Món ngon 11:22

Sau phở Thìn, Phở Minh Pastuer, bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục. mang tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế từ trung tâm Melbourne.

7 năm tìm con của cặp vợ chồng cùng mang gen Thalassemia

7 năm tìm con của cặp vợ chồng cùng mang gen Thalassemia

Khoẻ - Đẹp 11:11

Mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), từng phải tạm dừng điều trị vì khó khăn kinh tế, vợ chồng ở Điện Biên đã đón con khỏe mạnh.

Tôn vinh nghề quảng cáo: Đà Nẵng lần đầu tổ chức cuộc thi tay nghề ngành quảng cáo

Tôn vinh nghề quảng cáo: Đà Nẵng lần đầu tổ chức cuộc thi tay nghề ngành quảng cáo

Điểm đến 11:05

Lần đầu tiên tại Đà Nẵng, một cuộc thi tay nghề dành riêng cho ngành quảng cáo được tổ chức nhằm tôn vinh những người thợ quảng cáo.

Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Chuyện của Sao 14:38

Tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, diễn viên Đoàn Minh Tài nhận vai tướng Thoại Ngọc Hầu trong tiết mục "Linh khí Núi Sam".

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Điểm đến 14:37

Theo Agoda, TPHCM - Tuy Hòa và TPHCM - Kuala Lumpur là hai chặng bay nội địa và quốc tế khởi hành từ Việt Nam có giá vé phải chăng nhất trong mùa hè năm nay.

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Khoẻ - Đẹp 09:26

Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam (Takeda Việt Nam) vừa được tổ chức nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Great Place To Work® vinh danh

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

Chuyện của Sao 09:57

Tiến sĩ - Nhà thiết kế Quỳnh Paris được Asia Artpiad Committee (AAC) quốc tế bổ nhiệm chức Chủ tịch AAC Việt Nam.

Hành trình đi ngược dòng để tạo giá trị dài hạn

17 tháng 6, 2026 | 14:27

Từ hơn 20 năm trong ngành, ông Lê Văn Thương nhìn ra một "lỗ hổng" lớn của thị trường và quyết định biến nó thành cơ hội với mô hình MLink.

Trong khi nhiều startup chọn những lĩnh vực dễ tiếp cận để tăng trưởng nhanh, ông Lê Văn Thương – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ M (MTECHNOLOGY) – lại theo đuổi một hướng đi được xem là khó số hóa nhất: B2B kỹ thuật.

Nhìn thấy "điểm nghẽn" từ trải nghiệm thực tế

Gắn bó với lĩnh vực thiết bị và dịch vụ kỹ thuật trong nhiều năm, ông không xa lạ với những tình huống mà doanh nghiệp sản xuất thường gặp: dây chuyền dừng đột ngột, linh kiện không có sẵn hoặc không tìm được đơn vị hỗ trợ phù hợp đúng thời điểm.

Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở không phải là sự thiếu hụt mà là sự phân tán.

Hành trình đi ngược dòng để tạo giá trị dài hạn - Ảnh 1.

Chân dung ông Lê Văn Thương – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ M (MTECHNOLOGY)

"Ngành này không thiếu người giỏi, không thiếu đơn vị có năng lực. Vấn đề là các nguồn lực đang nằm rải rác và rất khó kết nối với nhau khi doanh nghiệp cần gấp" - ông Thương chia sẻ.

Theo ông, trong sản xuất, downtime – thời gian dừng máy – luôn là chi phí vô hình nhưng rất lớn. Một linh kiện có thể đang nằm trong kho của một doanh nghiệp khác. Một kỹ sư phù hợp có thể đang sẵn sàng hỗ trợ ở đâu đó. Nhưng tất cả không gặp nhau đúng lúc.

Từ thực tế đó, ông quyết định xây dựng MLink – nền tảng hướng tới việc hợp nhất nguồn cung thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật.

Số hóa một ngành "khó số hóa"

Tuy nhiên, ông thừa nhận đây là một bài toán không dễ.

"Ngành B2B kỹ thuật không giống thương mại điện tử tiêu dùng. Mỗi nhu cầu đều rất đặc thù, đòi hỏi hiểu biết về kỹ thuật, sản phẩm và khả năng phối hợp giữa nhiều bên" - ông nói.

Theo ông Thương, MLink không nhằm thay thế các mối quan hệ truyền thống mà đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhanh hơn, kết nối dễ hơn và ra quyết định hiệu quả hơn.

Điểm đáng chú ý là MLink không được xây dựng từ một nhóm khởi nghiệp mới bước vào thị trường. Nền tảng này được phát triển bởi MTECHNOLOGY – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị, đo lường, kiểm tra và phân tích công nghiệp tại Việt Nam trong nhiều năm.

Hành trình đi ngược dòng để tạo giá trị dài hạn - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Thương – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ M (MTECHNOLOGY) nhận giải Sao Khuê 2026

Chính quá trình làm việc với các nhà máy, phòng thí nghiệm, trung tâm R&D và hệ sinh thái nhà cung cấp kỹ thuật đã giúp ông nhận ra rằng bài toán lớn nhất không phải là thiếu nguồn lực, mà là thiếu khả năng kết nối các nguồn lực đang tồn tại.

Những ghi nhận bước đầu cho hành trình dài

Dự án MLink được chứng nhận là sản phẩm xuất sắc được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam năm 2026, bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa).

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc lựa chọn một lĩnh vực khó như B2B kỹ thuật có thể không mang lại kết quả tức thì. Nhưng với ông Lê Văn Thương, đó là cơ hội để tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và cho ngành công nghiệp.

"Những bài toán khó thường cần nhiều thời gian hơn để giải quyết. Nhưng nếu làm được, giá trị tạo ra sẽ bền vững hơn rất nhiều" - ông chia sẻ.


P.Thanh

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM

Bản lĩnh sống 21:16

Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM chính thức ra mắt, kết nối những người con xa quê cùng nhau xây dựng vùng đất nghĩa tình ngày càng phát triển.

TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Bản lĩnh sống 13:59

Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông (thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) mời TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn.

Nghệ sĩ Đức Xuân làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Nghệ sĩ Đức Xuân làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Bản lĩnh sống 13:59

Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông vừa trao quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ Đức Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Khủng hoảng tâm lý sau mất việc và mô hình can thiệp sớm cho người lao động

Khủng hoảng tâm lý sau mất việc và mô hình can thiệp sớm cho người lao động

Bản lĩnh sống 07:21

Bài viết phân tích dựa trên Báo cáo thực tập chủ đề “Mô hình can thiệp khủng hoảng tâm lý cho người bị mất việc”.

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

Bản lĩnh sống 13:00

Theo Giảng viên-NTK Lê Minh Phú, sáng tạo không nằm ở giá tiền vật liệu mà ở khả năng nhìn thấy vẻ đẹp và giá trị từ những điều tưởng chừng rất bình thường.

Những "hạt giống" được ươm mầm từ truyền thống tri ân và trách nhiệm cộng đồng

Những "hạt giống" được ươm mầm từ truyền thống tri ân và trách nhiệm cộng đồng

Bản lĩnh sống 18:09

Công ty Đồng Đội Việt Nam không chỉ ghi dấu những chương trình nhân văn mà còn là sự tiếp nối của thế hệ trẻ trưởng thành từ môi trường giàu truyền thống ấy.

Hoa hậu Dạ Minh Châu gây xúc động khi diện áo dài hát phục vụ các bệnh nhi ung thư

Hoa hậu Dạ Minh Châu gây xúc động khi diện áo dài hát phục vụ các bệnh nhi ung thư

Bản lĩnh sống 15:50

Trong hành trình thiện nguyện, Dạ Minh Châu đã trao quà và cất tiếng hát phục vụ các bệnh nhi ung thư đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm Mẹ Như.

Phụ nữ

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam

Điểm đến 14:30

Vòng Sơ khảo cuộc thi "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam đã chính thức được khai mạc tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

CEO, nghệ sĩ Kristine Thảo Lâm cùng các nghệ sĩ trao quà cho bà con nghèo Vĩnh Long

CEO, nghệ sĩ Kristine Thảo Lâm cùng các nghệ sĩ trao quà cho bà con nghèo Vĩnh Long

Điểm đến 08:48

Nghệ sĩ - CEO Kristine Thảo Lâm, diễn viên Đoàn Minh Tài tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo ở xã An Hiệp từ chương trình “Trái tim nhân ái”.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Sách tâm lý tình cảm tích hợp NFC phát nhạc độc quyền

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Sách tâm lý tình cảm tích hợp NFC phát nhạc độc quyền

Điểm đến 19:11

Ngày 22-6 tới đây, tựa sách Best Seller toàn cầu "Người phù hợp của bạn đang đến" ra mắt tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm "đọc bằng mắt, cảm bằng tai".

Lâm Đồng hướng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

Lâm Đồng hướng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

Điểm đến 19:09

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và NovaGroup động thổ công trình chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

TÁM

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam

Điểm đến 14:30

Vòng Sơ khảo cuộc thi "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam đã chính thức được khai mạc tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

CEO, nghệ sĩ Kristine Thảo Lâm cùng các nghệ sĩ trao quà cho bà con nghèo Vĩnh Long

CEO, nghệ sĩ Kristine Thảo Lâm cùng các nghệ sĩ trao quà cho bà con nghèo Vĩnh Long

Điểm đến 08:48

Nghệ sĩ - CEO Kristine Thảo Lâm, diễn viên Đoàn Minh Tài tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo ở xã An Hiệp từ chương trình “Trái tim nhân ái”.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Sách tâm lý tình cảm tích hợp NFC phát nhạc độc quyền

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Sách tâm lý tình cảm tích hợp NFC phát nhạc độc quyền

Điểm đến 19:11

Ngày 22-6 tới đây, tựa sách Best Seller toàn cầu "Người phù hợp của bạn đang đến" ra mắt tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm "đọc bằng mắt, cảm bằng tai".

Lâm Đồng hướng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

Lâm Đồng hướng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

Điểm đến 19:09

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và NovaGroup động thổ công trình chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Nhịp Cầu Doanh Nhân - Khởi công xây cầu An Hòa tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

Nhịp Cầu Doanh Nhân - Khởi công xây cầu An Hòa tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

Điểm đến 21:36

Lễ khởi công xây dựng Cầu An Hòa đã diễn ra tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang ngày 5-6.

Budweiser ra mắt bộ sưu tập 6 phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™

Budweiser ra mắt bộ sưu tập 6 phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™

Tiêu dùng thông minh 21:22

Mùa hè năm nay, Budweiser - Bia chính thức của FIFA World Cup™ suốt 40 năm - chính thức khởi động chiến dịch toàn cầu chào đón FIFA World Cup 2026™.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM

Bản lĩnh sống 21:16

Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM chính thức ra mắt, kết nối những người con xa quê cùng nhau xây dựng vùng đất nghĩa tình ngày càng phát triển.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững

Khoẻ - Đẹp 21:14

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (Corporate Sustainability Awards – CSA) 2026.

TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Bản lĩnh sống 13:59

Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông (thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) mời TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn.

Nghệ sĩ Đức Xuân làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Nghệ sĩ Đức Xuân làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Bản lĩnh sống 13:59

Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông vừa trao quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ Đức Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản

Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản

Tiêu dùng thông minh 11:59

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 10 năm AEON phối hợp với cùng Bộ Công Thương tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản.

Khủng hoảng tâm lý sau mất việc và mô hình can thiệp sớm cho người lao động

Khủng hoảng tâm lý sau mất việc và mô hình can thiệp sớm cho người lao động

Bản lĩnh sống 07:21

Bài viết phân tích dựa trên Báo cáo thực tập chủ đề “Mô hình can thiệp khủng hoảng tâm lý cho người bị mất việc”.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.