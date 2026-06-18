Grab tiếp tục nâng cấp các giải pháp phục vụ cho cả gia đình





Được ra mắt vào giữa năm 2025, Grab cho cả nhà đánh dấu bước đi tiên phong của Grab trên thị trường khi mở rộng ra phục vụ phân khúc gia đình, bên cạnh cung cấp dịch vụ cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Các tính năng dành cho gia đình được đón nhận tích cực và đạt tăng trưởng khả quan.

Giải pháp di chuyển được thiết kế riêng cho người dùng tuổi teen ngày càng được nhiều người dùng lựa chọn

Đơn cử, tài khoản Grab cho cả nhà mang đến sự thuận tiện tối ưu giúp người dùng dễ dàng đặt xe, quản lý và thanh toán cho các chuyến xe của người thân, đồng thời an tâm hơn khi biết các chuyến xe Grab đều được áp dụng hàng loạt tính năng an toàn, tiện lợi. Nhờ các bộ sưu tập sản phẩm được chọn lọc phù hợp với nhu cầu gia đình và nhiều ưu đãi hấp dẫn kèm theo, ngành hàng chăm sóc sức khỏe trên GrabMart tăng trưởng về giá trị đơn hàng hơn 150% (tháng 5-2026 so với cùng kỳ năm ngoái).

Grab đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc đi chợ online của người dùng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức tìm kiếm món hàng và đặt đơn. Ngay cả những thành viên không rành rẽ việc "đi chợ online" vẫn có thể mua sắm cả giỏ hàng trên GrabMart một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn qua vài thao tác đơn giản.

Trợ lý mua sắm AI giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi đi chợ online

Trợ lý mua sắm AI cho dịch vụ GrabMart là một trong những giải pháp ứng dụng AI mới nhất được Grab ra mắt trong thời gian gần đây. Sản phẩm là minh chứng cho cách tiếp cận của Grab trong việc tận dụng năng lực công nghệ để hỗ trợ người dùng xử lý hiệu quả những tác vụ thủ công. Từ đó họ có thể tập trung vào những điều quan trọng hơn như nâng cao trải nghiệm cho bản thân và chăm sóc gia đình.

Được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu các nhu cầu đặc thù của người dùng là phụ nữ trong thai kỳ hoặc có con nhỏ, GrabUnlimited for Mom bao gồm ưu đãi bổ sung cho chuyến xe GrabCar Plus có điểm đón/trả là phòng khám, bệnh viện, bên cạnh các ưu đãi sẵn có của GrabUnlimited…

GrabCar Thú Cưng là dịch vụ di chuyển mới của Grab giúp người dùng có thể chủ động đặt xe và có hành trình di chuyển thuận tiện khi đồng hành cùng thú cưng. Dịch vụ hiện đã có mặt ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, phù hợp với xu hướng nuôi thú cưng ngày càng phổ biến trong đời sống gia đình Việt.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi xây dựng những sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy mà người dùng có thể an tâm để những người thân yêu của họ sử dụng, và sử dụng ở bất kỳ thời điểm nào. Việc mở rộng theo cả chiều rộng và chiều sâu như vậy tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, góp phần củng cố nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững của Grab tại thị trường Việt Nam".