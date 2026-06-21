Quạt thông gió Composite công nghiệp PDV lưu thông không khí nhà xưởng

Phần lớn nhà xưởng hiện nay đều đối mặt với tình trạng không khí nóng và lưu thông kém. Để khắc phục hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn quạt thông gió Composite PDV nhờ độ bền cao và khả năng trao đổi không khí ổn định.

Quạt thông gió Composite là gì?

Quạt thông gió Composite là dòng quạt công nghiệp được thiết kế với phần vỏ làm từ vật liệu Composite tổng hợp. Đây là loại vật liệu có đặc tính nhẹ, độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt và phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Thiết bị được sử dụng phổ biến trong các nhà xưởng, trang trại, kho hàng và nhà máy sản xuất nhằm hỗ trợ trao đổi không khí giữa bên trong và bên ngoài công trình. Quạt hoạt động theo nguyên lý hút khí nóng, bụi bẩn hoặc không khí ô nhiễm ra ngoài, đồng thời tạo điều kiện cho luồng khí tươi lưu thông vào bên trong.

So với các dòng quạt sử dụng vỏ kim loại thông thường, quạt thông gió Composite có khả năng chống oxy hóa và hạn chế tình trạng han gỉ khi hoạt động trong môi trường có độ ẩm cao hoặc chứa hóa chất. Đây cũng là lý do sản phẩm được ứng dụng rộng rãi tại nhiều lĩnh vực sản xuất hiện nay.

Cấu tạo của quạt thông gió Composite

Quạt thông gió Composite được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau, mỗi chi tiết đều đảm nhận một chức năng riêng nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả. Cấu tạo của quạt thông gió Composite bao gồm các bộ phận chính sau:

Thân quạt: Được đúc nguyên khối từ vật liệu composite. Thân quạt thường có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống ăn mòn tốt. Mặc dù nhẹ hơn kim loại nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng, chắc chắn.

Được đúc nguyên khối từ vật liệu composite. Thân quạt thường có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống ăn mòn tốt. Mặc dù nhẹ hơn kim loại nhưng vẫn đảm bảo được độ cứng, chắc chắn. Cánh quạt: Cũng được chế tạo từ composite. Cánh quạt được thiết kế theo nguyên lý khí động học giúp tăng lưu lượng gió, giảm tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng.

Cũng được chế tạo từ composite. Cánh quạt được thiết kế theo nguyên lý khí động học giúp tăng lưu lượng gió, giảm tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng. Động cơ: Đây là bộ phận quan trọng quyết định đến hiệu suất vận hành của thiết bị. Các dòng quạt Composite thường sử dụng motor dây đồng chất lượng cao, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Đây là bộ phận quan trọng quyết định đến hiệu suất vận hành của thiết bị. Các dòng quạt Composite thường sử dụng motor dây đồng chất lượng cao, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài. Lưới bảo vệ: Thường được đặt ở phía trước và/hoặc phía sau quạt nhằm ngăn cản sự xâm nhập của dị vật vào bên trong. Từ đó, có thể đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Sự kết hợp giữa các bộ phận này giúp quạt thông gió Composite duy trì khả năng hoạt động ổn định và phù hợp với nhiều môi trường sử dụng khác nhau.

Kích thước quạt hút công nghiệp composite phổ biến

Hiện nay, quạt hút công nghiệp composite được sản xuất với nhiều kích thước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong từng loại công trình khác nhau. Dưới đây là một số kích thước quạt phổ biến trên thị trường:

Quạt thông gió composite 560×560: Kích thước nhỏ, thích hợp cho không gian hẹp như kho chứa mini, phòng kỹ thuật hoặc khu chăn nuôi quy mô nhỏ.

Quạt thông gió composite 660×660: Phù hợp với nhà xưởng có quy mô vừa, hỗ trợ tăng lưu lượng không khí mà vẫn đảm bảo tiết kiệm diện tích lắp đặt.

Quạt thông gió composite 850×850: Cho lưu lượng gió lớn hơn, thích hợp trong các xưởng sản xuất hoặc khu vực có mật độ lao động cao.

Quạt thông gió composite 860×860: Tương tự dòng 850×850 nhưng được tối ưu thiết kế ở cánh hoặc motor, giúp nâng cao hiệu quả thông gió trong cùng phân khúc.

Quạt thông gió composite 1060×1060: Dòng kích thước trung – lớn, thường lắp tại nhà máy chế biến hoặc kho hàng có diện tích rộng.

Quạt thông gió composite 1260×1260: Phù hợp cho các khu vực quy mô lớn như trang trại, xưởng sản xuất hoặc nhà kính nông nghiệp.

Quạt thông gió composite 1460×1460: Đây là dòng quạt có kích thước lớn nhất chuyên dùng cho công trình công nghiệp diện tích rộng như nhà máy hoặc xưởng cơ khí.

Vai trò của quạt thông gió Composite trong lưu thông không khí nhà xưởng

Nhà xưởng thường phát sinh lượng nhiệt lớn từ máy móc, thiết bị sản xuất và hoạt động của con người, vì vậy nếu không có giải pháp thông gió phù hợp, nhiệt độ dễ tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động cũng như độ bền của thiết bị.

Trên cơ sở đó, quạt hút công nghiệp composite được đưa vào sử dụng như một giải pháp hỗ trợ hút khí nóng ra ngoài và đồng thời đưa luồng không khí tươi vào trong, giúp duy trì sự lưu thông ổn định và cải thiện điều kiện làm việc trong toàn bộ không gian.

Khi quá trình trao đổi không khí được đảm bảo liên tục, lượng bụi bẩn, khí thải và mùi phát sinh trong sản xuất cũng được giảm thiểu đáng kể, từ đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường không khí và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Không chỉ được ứng dụng rộng rãi tại nhà xưởng quạt thông gió Composite còn được sử dụng nhiều trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm, khách sạn, nhà hàng, khu bếp công nghiệp, nuôi trồng thủy sản,...

Phú Đạt Vượng – Đơn vị cung cấp quạt thông gió Composite cho nhà xưởng

Phú Đạt Vượng là đơn vị chuyên cung cấp quạt thông gió công nghiệp chất lượng cao, được nhiều doanh nghiệp, nhà thầu và chủ đầu tư trên toàn quốc tin tưởng lựa chọn. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhà xưởng, nhà kho, nhà máy, trang trại chăn nuôi, trung tâm thương mại và các công trình công nghiệp khác.

Khi lựa chọn Phú Đạt Vượng, khách hàng nhận được nhiều lợi ích thiết thực như:

Tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Hỗ trợ khảo sát công trình và đưa ra giải pháp tối ưu.

Quy trình lắp đặt nhanh chóng, đúng kỹ thuật được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm.

Chính sách bảo hành rõ ràng từ 12 - 18 tháng tùy từng sản phẩm.

Dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ sau bán tận tâm.

Nhờ hệ thống dịch vụ đồng bộ và định hướng lấy chất lượng làm trọng tâm, Phú Đạt Vượng cam đoan mang đến cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng.

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