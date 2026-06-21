SATRA mở đường cho hàng Việt vào hệ thống bán lẻ hiện đại

Từ ngày 18 đến 22-6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) tổ chức "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA năm 2026" tại Centre Mall Võ Văn Kiệt (TP HCM).

Nghi thức khai mạc "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA năm 2026"

Chương trình quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, HTX trên cả nước với nhiều nhóm hàng như thực phẩm tươi sống, nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm thân thiện với môi trường.

Không gian trưng bày được bố trí ngay tại điểm bán của SATRA, giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp kiểm chứng sức mua và phản hồi của thị trường.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với bộ phận thu mua của SATRA. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận kênh phân phối hiện đại, hoạt động này góp phần tháo gỡ một trong những rào cản lớn nhất của hàng Việt là khâu đưa sản phẩm ra thị trường.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được tư vấn cải tiến sản phẩm, thử nghiệm thị trường và hỗ trợ truyền thông tại điểm bán. Những hoạt động này không chỉ giúp sản phẩm xuất hiện trên kệ hàng mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh và tiêu thụ thực tế.

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Trong chương trình, SATRA đóng vai trò trung tâm kết nối, tiếp nhận, đánh giá và quyết định khả năng hiện diện lâu dài của sản phẩm trong hệ thống phân phối gồm 3 trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị tự chọn Satramart và hơn 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods.

Là một trong những nhà phân phối lớn tại TP HCM, SATRA đang cho thấy sự chuyển dịch từ vai trò phân phối thuần túy sang điều phối thị trường, kết nối cung - cầu và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng chuẩn sản phẩm.

Cách tiếp cận này hướng đến xây dựng hệ sinh thái phân phối có chọn lọc, bảo đảm hàng hóa không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mà còn phù hợp nhu cầu người tiêu dùng.

Sự phối hợp giữa ITPC và SATRA cũng cho thấy xu hướng tổ chức lại chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng. Thay vì hỗ trợ riêng lẻ, các bên đang tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp "điểm cuối" của thị trường - nơi quyết định sức sống của sản phẩm.

Song song với hoạt động kết nối giao thương, SATRA triển khai nhiều chương trình kích cầu tại Satramart Võ Văn Kiệt như giảm giá hàng thiết yếu, "giá sốc mỗi ngày", ưu đãi theo khung giờ, tặng quà, tích điểm, các combo mua sắm tiết kiệm và dùng thử sản phẩm mới nhằm thu hút người tiêu dùng và gia tăng cơ hội tiêu thụ cho hàng Việt.