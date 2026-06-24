Điểm tựa vững vàng cho 27 phụ nữ bước qua rào cản

Chiều 23-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM và Hệ thống BON Spa đã ký kết biên bản hợp tác hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ.

Tài trợ 100% chi phí, cam kết việc làm đầu ra

Tại buổi lễ, hệ thống BON Spa đã trao tặng 27 suất học bổng đào tạo nghề toàn phần dành cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp trên địa bàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM và Hệ thống BON Spa đã ký kết biên bản hợp tác hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ.

Mỗi suất học bổng đào tạo chuyên sâu này có giá trị 23 triệu đồng, nâng tổng giá trị gói tài trợ nghề đợt này lên đến 621 triệu đồng. Theo biên bản hợp tác, BON Spa không chỉ tài trợ toàn bộ học phí mà còn đồng hành triển khai 4 nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề; giới thiệu và kết nối việc làm; hỗ trợ khởi nghiệp; nâng cao năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ. Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM nhận định, việc doanh nghiệp chủ động hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm là giải pháp thiết thực để giúp hội viên phụ nữ ổn định cuộc sống và tự chủ kinh tế.

Chương trình kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để phụ nữ chủ động đón nhận cơ hội, tự chủ tài chính và vững vàng lập nghiệp trong kỷ nguyên mới.

ThS Nguyễn Thị Trang Phương – Founder & CEO Hệ thống BON Spa, chia sẻ: "Rào cản lớn nhất của nhiều phụ nữ hiện nay là cơ hội tiếp cận nghề nghiệp và một điểm tựa vững chắc. BON Spa muốn tạo điều kiện tốt nhất để các chị em học nghề, từ đó có thể tự chủ kinh tế và phát triển bản thân".

Đào tạo kỹ thuật viên theo liệu pháp chuẩn quốc tế

Ngay sau lễ ký kết, khóa đào tạo nghề kỹ thuật viên và điều dưỡng viên chuyên nghiệp dành cho 27 hội viên sẽ chính thức khai giảng. Khóa học kéo dài 2 tháng, tập trung đào tạo chuyên sâu các hạng mục: Massage Body, gội đầu dưỡng sinh, chăm sóc da mặt và đặc biệt là nghiệp vụ điều dưỡng viên chăm sóc mẹ và bé sau sinh áp dụng liệu pháp chuẩn PDB Singapore.

Các học viên sẽ được tiếp cận giáo trình bài bản, học cả lý thuyết và thực hành trực tiếp tại phòng đào tạo của spa với hệ thống giường thực hành chuyên nghiệp. Đặc biệt, chương trình đào tạo của khóa học này được thừa hưởng nền tảng chuyên môn từ hệ thống BON Spa – đơn vị uy tín trong ngành spa mẹ và bé đạt chứng nhận quốc tế danh giá CIDESCO (Ủy ban Quốc tế về Thẩm mỹ học và Mỹ phẩm của Thụy Sĩ), chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO và chứng nhận chuyên môn của PDB Singapore.

ThS Nguyễn Thị Trang Phương – Founder & CEO Hệ thống BON Spa, chia sẻ tư duy quản lý tài chính và định hướng công việc cho phụ nữ khó khăn

Sau khi tốt nghiệp, những học viên đạt yêu cầu sẽ được BON Spa đánh giá, tuyển dụng và bố trí việc làm trực tiếp tại các chi nhánh thuộc hệ thống.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các hội viên đã được tham gia hai chuyên đề: "Nâng cao sự tự tin, phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới" và "Khởi nghiệp, quản lý tài chính cá nhân cho phụ nữ" do bà Nguyễn Thị Trang Phương trực tiếp chia sẻ để trang bị thêm tư duy quản lý tài chính và định hướng công việc. Chương trình kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực để phụ nữ đô thị chủ động đón nhận cơ hội, tự chủ tài chính và vững vàng lập nghiệp trong kỷ nguyên mới.