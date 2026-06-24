In Trần Gia - 10 năm tạo dựng vị thế trong lĩnh vực in ấn

Giữa thị trường in ấn ngày càng cạnh tranh, những doanh nghiệp duy trì được sự ổn định về chất lượng và dịch vụ luôn nhận được sự tin tưởng từ khách hàng. Và In Trần Gia tự hào là một trong những đơn vị như vậy. Với hành trình 10 năm phát triển gắn liền cùng nhiều dự án và đối tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau In Trần Gia đã từng bước tạo dựng được vị thế trong lĩnh vực in ấn.

Đôi nét về hành trình phát triển của In Trần Gia

In Trần Gia với tên gọi đầy đủ Công ty TNHH TM dịch vụ in ấn Trần Gia là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp in ấn chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. Xuất phát từ một xưởng in có quy mô nhỏ tại TPHCM, tập trung vào những dòng sản phẩm in nhanh danh thiếp và tờ rơi In Trần Gia đã không ngừng nỗ lực, đầu tư mạnh mẽ và công nghệ mang đến những sản phẩm chất lượng, hoàn thiện.

Với sứ mệnh nâng tầm giá trị thương hiệu của khách hàng thông qua những sản phẩm ấn tượng, sau 10 năm hình thành và phát triển, In Trần Gia đã đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng doanh nghiệp, góp phần tạo dựng vị thế riêng trong lĩnh vực in ấn tại TP.HCM. Đây cũng là nền tảng để đơn vị tiếp tục mở rộng dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới.

Những lĩnh vực in ấn đang được In Trần Gia triển khai

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của doanh nghiệp, In Trần Gia hiện triển khai nhiều nhóm dịch vụ in ấn khác nhau, phục vụ từ hoạt động nhận diện thương hiệu đến quảng bá sản phẩm và tổ chức sự kiện.

Những lĩnh vực in ấn đang được In Trần Gia triển khai gồm có:

Ấn phẩm văn phòng: In bookmark, danh thiếp, bao thư, hóa đơn, giấy note,...

In bookmark, danh thiếp, bao thư, hóa đơn, giấy note,... Ấn phẩm in nhanh: In BIB Marathon, nhãn phụ,...

In BIB Marathon, nhãn phụ,... Ấn phẩm tiếp thị: In catalogue, tờ rơi, standee, backdrop, hashtag cầm tay, poster, Folder,...

In catalogue, tờ rơi, standee, backdrop, hashtag cầm tay, poster, Folder,... Ấn phẩm theo yêu cầu: In bao đũa, in giấy lót bàn,...

In bao đũa, in giấy lót bàn,... Ấn phẩm bao bì: In túi giấy, tem nhãn, hộp giấy, tag trang sức, phiếu bảo hành, hộp cứng, tag treo,...

In túi giấy, tem nhãn, hộp giấy, tag trang sức, phiếu bảo hành, hộp cứng, tag treo,... Ngoài ra, còn có những phụ kiện quảng cáo

Với danh mục sản phẩm ngày càng được mở rộng, In Trần Gia hướng đến mục tiêu đáp ứng trọn vẹn nhu cầu in ấn của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời mang đến những giải pháp phù hợp với từng mục đích sử dụng và định hướng xây dựng thương hiệu.

Lợi thế giúp In Trần Gia phát triển bền vững trong ngành in ấn

Sau 10 năm hoạt động, In Trần Gia từng bước xây dựng được vị thế riêng trên thị trường nhờ định hướng phát triển rõ ràng và sự đầu tư bài bản trong nhiều khía cạnh. Những lợi thế nổi bật đang góp phần tạo nên sự phát triển ổn định của In Trần Gia gồm:

Kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực in ấn: Với nhiều năm kinh nghiệm In Trần Gia luôn thấu hiểu nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng và ngành nghề khác nhau. Qua đó có thể tư vấn những giải pháp phù hợp.

Hệ thống máy móc, công nghệ sản xuất được đầu tư bài bản : Đáp ứng đa dạng nhu cầu in ấn từ số lượng nhỏ đến các đơn hàng quy mô lớn.

: Đáp ứng đa dạng nhu cầu in ấn từ số lượng nhỏ đến các đơn hàng quy mô lớn. Danh mục dịch vụ phong phú : Bao gồm nhiều nhóm sản phẩm phục vụ hoạt động văn phòng, marketing, bao bì và quảng cáo.

: Bao gồm nhiều nhóm sản phẩm phục vụ hoạt động văn phòng, marketing, bao bì và quảng cáo. Đội ngũ kỹ thuật viên và nhân sự giàu kinh nghiệm : Hỗ trợ khách hàng từ khâu tư vấn đến hoàn thiện sản phẩm.

: Hỗ trợ khách hàng từ khâu tư vấn đến hoàn thiện sản phẩm. Quy trình làm việc chuyên nghiệp, minh bạch: Giúp tối ưu tiến độ và đảm bảo chất lượng đầu ra.

Khả năng đáp ứng linh hoạt theo yêu cầu thực tế : Phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp và mục đích sử dụng khác nhau.

: Phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp và mục đích sử dụng khác nhau. Mạng lưới khách hàng rộng với hơn 3.200 đối tác đã đồng hành: Tạo nền tảng để đơn vị tiếp tục mở rộng và phát triển trong những năm tới.

Những lợi thế này không chỉ giúp In Trần Gia duy trì sự tin tưởng từ khách hàng hiện hữu mà còn tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển lâu dài trên thị trường in ấn.

Nếu bạn đang có nhu cầu in ấn hãy liên hệ ngay với In Trần Gia theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc.