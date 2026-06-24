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Quạt thông gió tròn công nghiệp PDV làm mát và thông thoáng nhà xưởng

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TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B có mặt tại Điện máy Xanh, đồng hành cùng World Cup 2026

24 tháng 6, 2026 | 13:06

LG Electronics Việt Nam (LG) phối hợp cùng hệ thống Điện máy Xanh chính thức giới thiệu TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B.

Ra mắt đúng thời điểm World Cup 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia, dòng TV LG 4K này hứa hẹn mang đến trải nghiệm xem những trận cầu đỉnh cao với sắc màu sống động, điều khiển thông minh. Với đa dạng lựa chọn về kích thước, sản phẩm đi kèm ưu đãi giảm giá lên đến 20% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn cho người dùng.

TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B được trang bị công nghệ Dynamic QNED Color, tái hiện màu sắc một cách sống động và giàu chiều sâu trong từng khung hình. Với các nội dung bóng đá có tốc độ chuyển động cao, sắc xanh sân cỏ, ánh sáng sân vận động là những yếu tố quan trọng tạo nên cảm xúc trận đấu, khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ và độ phân giải 4K Ultra HD giúp trải nghiệm xem tại gia trở nên rõ nét và cuốn hút hơn.

Bên cạnh chất lượng hình ảnh, TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B được phát triển theo hướng dễ sử dụng và cá nhân hóa hơn thông qua nền tảng webOS 26. Người dùng có thể truy cập các ứng dụng giải trí quen thuộc, tìm kiếm bằng giọng nói, điều chỉnh thiết lập và quản lý các thiết bị điện tử gia dụng trên giao diện trang chủ cá nhân hoàn toàn mới.

LG AI với webOS 26 và AI Magic Remote biến trải nghiệm xem thông minh, tiện lợi và đơn giản hơn

Điều khiển thông minh AI Magic Remote đi kèm giúp thao tác trên TV trở nên thuận tiện hơn với nút AI chuyên dụng, khả năng điều khiển bằng giọng nói và thao tác trỏ – cuộn linh hoạt. Các tính năng như AI Agent, AI Concierge, AI Chatbot và AI Search hỗ trợ người dùng tìm kiếm nội dung, nhận gợi ý và xử lý các thiết lập thường dùng một cách nhanh chóng hơn. Việc tích hợp thêm Google Gemini cùng với Microsoft Copilot cũng mở rộng khả năng tương tác thông minh ngay trên màn hình TV, phù hợp với xu hướng TV trở thành trung tâm thông tin và giải trí trong gia đình.

Nhân dịp mở bán tại hệ thống Điện máy Xanh, người dùng mua TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến 20%, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn theo từng phiên bản sản phẩm. Đặc biệt, với hai phiên bản 75 inch và 85 inch, khách hàng được tặng kèm loa thanh LG S30A trị giá 3.700.000 đồng thông qua cổng QuatangLG.com.

Bên cạnh ưu đãi giảm giá và quà tặng, chương trình còn đi kèm các gói ứng dụng giải trí và hình thức trả chậm 0% lãi suất, giúp việc nâng cấp TV trở nên linh hoạt hơn về tài chính trong mùa giải thể thao lớn trong năm.

TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B hiện được phân phối bởi hệ thống Điện máy Xanh trên toàn quốc và các kênh bán hàng trực tuyến của Điện máy Xanh.

Song Hà

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