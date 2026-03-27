LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường TV OLED toàn cầu

TV LG OLED evo W6 thiết kế dán tường với độ dày chỉ 9mm

Bước sang năm 2026, hãng giới thiệu thế hệ TV OLED mới với nhiều nâng cấp về công nghệ và trải nghiệm giải trí, trong bối cảnh nhu cầu đối với các thiết bị chất lượng cao tiếp tục gia tăng.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Omdia, tổng lượng TV OLED bán ra trên toàn thế giới đạt 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang các dòng TV cao cấp. Trong bối cảnh đó, LG tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn cầu trong phân khúc OLED với 49,7% thị phần, với khoảng 3,22 triệu sản phẩm được xuất xưởng.

Tại châu Âu, lượng TV OLED bán ra đã vượt mốc 3 triệu chiếc, phản ánh nhu cầu sở hữu các giải pháp giải trí cao cấp tại gia ngày càng gia tăng. Vị thế dẫn đầu của LG còn mở rộng sang các khu vực trọng điểm khác như Bắc Mỹ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thị trường TV OLED tại Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với gần 25% cả về sản lượng lẫn giá trị so với năm 2024 (theo dữ liệu từ GfK). Trong đó, LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu và duy trì cách biệt lớn với các đối thủ khi chiếm giữ 62,5% sản lượng và 57,4% giá trị.

Kết quả này cho thấy OLED đã trở thành công nghệ trung tâm trong phân khúc TV cao cấp nhờ chất lượng hình ảnh sống động, thiết kế sang trọng và khả năng hiển thị ổn định trong nhiều điều kiện không gian khác nhau. Trong 13 năm qua, LG đã tạo nên sự khác biệt trên TV OLED, thiết lập nên những chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp TV toàn cầu.

Trong năm 2026, LG tiếp tục nâng cấp thế hệ TV OLED evo 2026, với những cải thiện quan trọng về độ sáng cũng như chất lượng hình ảnh.

Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam, cho biết: "Trong năm 2026, LG sẽ tiếp tục đưa những siêu phẩm OLED đến với thị trường Việt Nam, mở rộng giới hạn của TV cao cấp cả về thiết kế lẫn chất lượng hiển thị. Một trong những sản phẩm flagship năm nay là TV OLED evo W6 thiết kế dán tường với độ dày chỉ 9mm. Độ mỏng kỷ lục này được thiết lập bằng việc tái cấu trúc toàn bộ thiết kế bên trong và thu nhỏ linh kiện, nhưng vẫn đảm bảo độ bền và hiệu suất hiển thị".