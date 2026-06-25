Xu hướng lựa chọn đặc sản đóng gói tiện lợi trong nhịp sống hiện đại

Xu hướng lựa chọn đặc sản đóng gói tiện lợi trong nhịp sống hiện đại

Món ngon 16:57

Các dòng đặc sản đóng gói đang dần trở thành lựa chọn phổ biến, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Món ngon 12:27

"Điều chúng tôi mang sang Australia không đơn thuần là mở một nhà hàng, mà là kể một câu chuyện đẹp về chiều sâu văn hóa Việt Nam".

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

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Sau phở Thìn, Phở Minh Pastuer, bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục. mang tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế từ trung tâm Melbourne.

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

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Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

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Người truyền năng lượng tích cực, đồng hành cùng sức khỏe và sắc đẹp cộng đồng

25 tháng 6, 2026 | 19:26

Đó là huấn luyện viên Pilates – Yoga Fitness Đỗ Diễm Chi, người được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn nhờ sự tận tâm và nguồn năng lượng tích cực của cô.

Người truyền năng lượng tích cực, đồng hành cùng sức khỏe và sắc đẹp cộng đồng - Ảnh 1.

Theo HLV Đỗ Diễm Chi, Pilates – Yoga Fitness không đơn thuần là những bộ môn vận động mà còn là phương pháp rèn luyện toàn diện cho cả cơ thể và tâm trí. Pilates giúp tăng cường sức mạnh cơ lõi, cải thiện tư thế, hạn chế các vấn đề đau lưng, đau vai gáy – những căn bệnh phổ biến của xã hội hiện đại. Trong khi đó, Yoga mang đến khả năng điều hòa hơi thở, cân bằng cảm xúc và giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

"Việc kết hợp Pilates, Yoga cùng các bài tập Fitness hiện đại giúp người tập không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn nâng cao sức bền, sự dẻo dai và khả năng tập trung. Giá trị lớn nhất mà tôi nhận thấy chính là giúp mỗi người hiểu và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn", Đỗ Diễm Chi chia sẻ.

Người truyền năng lượng tích cực, đồng hành cùng sức khỏe và sắc đẹp cộng đồng - Ảnh 2.

Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật tập luyện, nữ HLV còn luôn truyền tải những thông điệp tích cực về lối sống lành mạnh. Theo cô, mục tiêu của việc tập luyện không nên chỉ dừng lại ở việc sở hữu ngoại hình đẹp mà quan trọng hơn là xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho tương lai.

"Tôi luôn nhắn nhủ học viên rằng đừng tập luyện vì áp lực ngoại hình, hãy tập vì sức khỏe lâu dài. Mỗi cơ thể là một cá thể riêng biệt, không nên so sánh mình với người khác trên mạng xã hội. Hãy kiên trì, lắng nghe cơ thể và tôn trọng giới hạn của bản thân. Nếu có dấu hiệu đau bất thường, hãy dừng lại và tham khảo ý kiến chuyên môn. Sự bền bỉ luôn quan trọng hơn sự nóng vội", cô cho biết.

Người truyền năng lượng tích cực, đồng hành cùng sức khỏe và sắc đẹp cộng đồng - Ảnh 3.

Khi được hỏi về điều muốn gửi gắm đến những người yêu thích Pilates – Yoga Fitness, Đỗ Diễm Chi bày tỏ mong muốn mọi người không chỉ tìm thấy một vóc dáng khỏe đẹp mà còn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn thông qua quá trình rèn luyện

Pilates – Yoga Fitness giúp chúng ta khám phá phiên bản tốt hơn của chính mình. Sức khỏe không phải là đích đến mà là hành trình được vun đắp mỗi ngày. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao chuyên môn và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Hy vọng ngày càng có nhiều người chủ động chăm sóc bản thân, bởi khi khỏe mạnh, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn và cống hiến nhiều hơn cho gia đình cũng như xã hội", nữ huấn luyện viên chia sẻ.

Người truyền năng lượng tích cực, đồng hành cùng sức khỏe và sắc đẹp cộng đồng - Ảnh 4.

Với tâm huyết của người làm nghề bằng cả trái tim, HLV Pilates – Yoga Fitness Đỗ Diễm Chi không chỉ là người hướng dẫn tập luyện mà còn là người truyền cảm hứng về lối sống tích cực, ý thức bảo vệ sức khỏe và yêu thương bản thân. Thông qua từng buổi tập, cô đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, khuyến khích mọi người xây dựng một cuộc sống cân bằng, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Sự tận tâm, chuyên nghiệp cùng tinh thần không ngừng học hỏi đã giúp Đỗ Diễm Chi trở thành người đồng hành đáng tin cậy của nhiều học viên. Hành trình mà cô đang theo đuổi cũng chính là minh chứng cho thông điệp ý nghĩa: "Sức khỏe là nền tảng của mọi thành công".

P.Nguyễn

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