Vợ choáng váng khi tình cũ của chồng muốn nối lại tình xưa

Tuyết cảm thấy nhói lòng khi nhìn vẻ mặt mong chờ gặp lại tình xưa của chồng. Thời đại học, Tuyết và Mai đều đem lòng yêu Thịnh. Mai là người chủ động và nhiệt tình tán tỉnh Thịnh nên may mắn trở thành tình đầu của anh. Tuyết thua Mai trong cuộc chiến tình yêu nên cô đành ngậm ngùi chúc phúc và lùi về phía sau.

Sau khi đi chợ về, Thịnh tất bật nấu ăn trong bếp. Tuyết không còn lòng dạ nào quan tâm Thịnh đang nấu món gì. Cô để mặc anh muốn làm gì thì làm. Buổi trưa, Mai đến nhà như đã hẹn. Khi 3 người ngồi vào bàn ăn, Tuyết kinh ngạc bởi những món chồng nấu đều là những món cô thích.



Mai cười tình tứ khi biết Thịnh tự vào bếp nấu tất cả những món trên bàn. Trong bữa cơm, Mai kể về cuộc sống của cô. Hóa ra, Mai từng kết hôn với một người đàn ông giàu có. Cả hai đã ly hôn và chia đôi gia sản, bởi người đàn ông ấy quá lăng nhăng và không hướng về gia đình. Hiện tại, Mai đang tìm kiếm một người đàn ông đáng tin cậy để dựa dẫm cả đời. Mai nhìn Thịnh đầy ẩn ý như thể anh là người mà cô đang tìm kiếm.

Đối diện với ánh mắt tình tứ của Mai, Thịnh ngoảnh đầu sang nhìn vợ. Thịnh gắp những món ăn trên bàn vào chén của Tuyết, anh bảo rằng: "Vợ à, anh đặc biệt xuống bếp nấu những món em thích. Tại sao em không khen anh câu nào?".

Nụ cười của Mai tắt ngấm khi nhận ra Thịnh chỉ để ý đến vợ. Mai liền chuyển đề tài, cô nhắc khéo: "Tại sao anh không dùng chai nước hoa em tặng?". Thịnh hờ hững đáp: "Anh cảm thấy mùi hương của chai nước hoa không sánh bằng mùi hương tự nhiên tỏa ra từ vợ anh".

Mai tái mặt khi nghe câu nói của Thịnh. Sau bữa cơm, Mai viện cớ ra về vì cảm thấy không khỏe. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Mai khi bỏ lỡ con cá to, Tuyết mới vỡ lẽ lý do chồng mời Mai đến nhà dùng cơm. Hóa ra, Thịnh không muốn tái hợp với tình cũ, anh chỉ đang cố gắng dập tắt ý định mồi chài của Mai. Tuyết cảm động và tự trách bản thân bởi niềm tin cô dành cho chồng quá ít ỏi. Cơn ác mộng mang tên tình cũ đã kéo đến nhưng thật may tổ ấm nhỏ của cô và chồng vẫn yên bình.