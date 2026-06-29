Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Các loại cafe hạt Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm từ chủ quán cà phê, nhà hàng, khách sạn và người yêu cà phê nguyên chất. Nếu bạn đang tìm nguồn cà phê hạt rang mộc ổn định về chất lượng, hương vị rõ ràng và phù hợp nhiều phương pháp pha chế, bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ từng dòng cà phê phổ biến.

Cafe hạt Đà Nẵng đang được khách hàng lựa chọn nhiều

Thị trường cà phê hạt Đà Nẵng ngày càng đa dạng với nhiều phong cách thưởng thức khác nhau. Từ cà phê phin truyền thống đến espresso hiện đại, mỗi nhóm khách hàng đều có yêu cầu riêng về hương thơm, hậu vị và thể chất của hạt cà phê.

Cà phê hạt Robusta truyền thống

Robusta là dòng cà phê quen thuộc với người Việt nhờ hương vị đậm đà và hàm lượng caffeine cao. Hạt Robusta thường mang đặc trưng vị đắng rõ, thể chất dày và hậu vị kéo dài. Đây là lựa chọn phù hợp cho cà phê đen đá, cà phê sữa đá hoặc các quán phục vụ theo phong cách truyền thống.

Nguồn nguyên liệu Robusta chất lượng thường được thu hoạch từ các vùng trồng nổi tiếng như Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông. Khi được rang đúng mức độ, hạt cà phê sẽ giữ được độ cân bằng giữa vị đắng, hậu ngọt và hương thơm tự nhiên.

Cà phê hạt Arabica

Nếu Robusta nổi bật bởi độ đậm thì Arabica lại được yêu thích nhờ hương thơm phong phú và vị chua thanh dễ chịu. Dòng cà phê này thường được sử dụng cho espresso, cappuccino, latte hoặc các phương pháp pha thủ công như Pour Over và V60.

Arabica từ Cầu Đất và Lâm Đồng được đánh giá cao nhờ khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp. Khi pha chế đúng kỹ thuật, người dùng có thể cảm nhận các tầng hương trái cây, caramel hoặc chocolate đặc trưng.

Cà phê Blend

Hiểu rõ đặc tính từng giống hạt, nhiều đơn vị phát triển công thức Blend nhằm tạo hương vị hài hòa, cân bằng hơn, nâng cao chất lượng cà phê rang xay Đà Nẵng.

Blend là sự phối trộn giữa Robusta và Arabica theo tỷ lệ phù hợp. Dòng sản phẩm này giúp dung hòa giữa độ đậm, hương thơm và hậu vị, đáp ứng đa dạng nhu cầu thưởng thức. Nhiều quán cà phê lựa chọn Blend để duy trì hương vị ổn định và tối ưu chi phí nguyên liệu.

Những dòng cafe hạt nổi bật tại MaYaCa Coffee

Để đáp ứng nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, MaYaCa Coffee phát triển nhiều dòng sản phẩm từ truyền thống đến cao cấp. Mỗi công thức đều được nghiên cứu nhằm mang đến trải nghiệm thưởng thức riêng biệt.

MaYaCa Coffee M2

M2 được phối trộn từ 70% Robusta, 20% Robusta Culi và 10% Arabica. Công thức này tạo nên hương vị đậm đà, thể chất dày cùng lượng caffeine cao. Sản phẩm phù hợp cho các quán phục vụ cà phê sữa đá hoặc cà phê đen đá theo phong cách Việt Nam.

Tỷ lệ Arabica vừa phải giúp hương thơm cân bằng hơn, hạn chế cảm giác gắt khi uống. Đây là dòng sản phẩm được nhiều quán cà phê lựa chọn để phục vụ khách hàng yêu thích vị đậm truyền thống.

MaYaCa Espresso Blend M3

M3 gồm 70% Robusta, 10% Robusta Culi và 20% Arabica. Hạt cà phê được áp dụng phương pháp sơ chế Honey Processing nhằm tăng độ ngọt tự nhiên và chiều sâu hương vị.

Khi pha bằng máy espresso, sản phẩm tạo lớp crema đẹp, hương chocolate rõ nét và hậu vị cân bằng. Đây là lựa chọn phù hợp cho các quán cà phê hiện đại hoặc mô hình phục vụ đồ uống pha máy.

MaYaCa Espresso Blend M4

Tiếp nối các dòng Blend phổ biến, M4 được phát triển dành cho khách hàng yêu cầu trải nghiệm hương vị đa tầng hơn.

M4 sử dụng 60% Robusta Honey, 10% Robusta Natural LTP và 30% Arabica Honey. Tỷ lệ Arabica cao giúp hương thơm phong phú hơn, kết hợp cùng vị ngọt tự nhiên và hậu vị kéo dài. Dòng sản phẩm này phù hợp cho espresso, latte, cappuccino hoặc các menu đồ uống chuyên biệt.

MaYaCa Americano M5

M5 được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chín được phơi trên giàn nhà kính. Quy trình sơ chế giúp hạt cà phê phát triển hương thơm tự nhiên và giữ được độ sạch trong tách cà phê.

Sản phẩm thích hợp cho Americano, Cold Brew hoặc Pour Over. Hương vị thanh thoát, độ đắng vừa phải và hậu vị rõ ràng giúp M5 được nhiều khách hàng văn phòng lựa chọn.

MaYaCa Good Inside

Good Inside là dòng cà phê cao cấp được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng. Hạt cà phê trải qua quy trình lên men tự nhiên hai lần và phơi chậm trong khoảng 21 ngày.

Nhờ phương pháp sơ chế chuyên sâu, sản phẩm sở hữu hương thơm nổi bật, vị đậm hài hòa và hậu vị kéo dài. Đây là lựa chọn dành cho khách hàng muốn khám phá những trải nghiệm cà phê khác biệt.

Cà phê Chồn Luxury Weasel SM5

Luxury Weasel SM5 được sản xuất từ 100% Robusta chín được tuyển chọn nghiêm ngặt. Sau quá trình thu hoạch và sơ chế thủ công, hạt cà phê được rang theo tiêu chuẩn nhằm giữ lại các đặc tính hương vị đặc trưng.

Khi thưởng thức, sản phẩm mang đến hương thơm sâu, vị đậm nhưng mềm mại hơn Robusta truyền thống. Đây là dòng cà phê phù hợp làm quà tặng hoặc phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp.

Tiêu chí lựa chọn cafe hạt chất lượng tại Đà Nẵng

Lựa chọn nguồn cung phù hợp giúp duy trì chất lượng đồ uống và tạo sự ổn định trong kinh doanh. Người mua nên đánh giá dựa trên các tiêu chí dưới đây.

Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng: Hạt cà phê cần được truy xuất từ các vùng nguyên liệu uy tín như Đắk Lắk, Lâm Đồng hoặc Gia Lai.

Hạt cà phê cần được truy xuất từ các vùng nguyên liệu uy tín như Đắk Lắk, Lâm Đồng hoặc Gia Lai. Quy trình rang xay chuyên nghiệp: Nhà cung cấp cần kiểm soát nhiệt độ, thời gian rang và độ đồng đều của từng mẻ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng ổn định.

Nhà cung cấp cần kiểm soát nhiệt độ, thời gian rang và độ đồng đều của từng mẻ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng ổn định. Danh mục sản phẩm đa dạng: Nhà cung cấp sở hữu nhiều dòng Arabica, Robusta và Blend sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Nhà cung cấp sở hữu nhiều dòng Arabica, Robusta và Blend sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp. Chứng nhận chất lượng: Các chứng nhận về an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng là cơ sở để đánh giá năng lực của đơn vị sản xuất.

Các loại cafe hạt Đà Nẵng hiện nay rất đa dạng, từ Robusta truyền thống, Arabica đến các dòng Blend chuyên biệt dành cho pha máy và pha thủ công. Cà phê tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 của MaYaCa Coffee là lựa chọn phù hợp cho cá nhân và doanh nghiệp đang tìm nguồn cà phê chất lượng ổn định.

Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MAYACA MST: 0401832340 - PĐKKD Sở KHĐT Đà Nẵng

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