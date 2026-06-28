MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

Cà phê sạch đang dần trở thành tiêu chuẩn được nhiều khách hàng quan tâm khi lựa chọn đồ uống. Nắm bắt xu hướng đó, MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn. Với sứ mệnh: "Khát vọng phổ biến cà phê sạch" MaYaCa Coffee tự hào là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

Đôi nét giới thiệu về MaYaCa Coffee

Được thành lập từ năm 2017, MaYaCa Coffee ra đời với sứ mệnh mang đến những sản phẩm cà phê sạch, nguyên chất và góp phần nâng cao văn hóa thưởng thức cà phê tại Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, thương hiệu đã lựa chọn hướng đi tập trung vào chất lượng thay vì phát triển theo số lượng.

Với phương châm "Khát vọng phổ biến cà phê sạch", MaYaCa Coffee chú trọng từ khâu tuyển chọn nguyên liệu, rang xay đến kiểm soát chất lượng thành phẩm. Mỗi sản phẩm trước khi đến tay khách hàng đều trải qua quy trình chọn lọc nghiêm ngặt nhằm giữ được hương vị đặc trưng và giá trị nguyên bản của hạt cà phê.

Sau nhiều năm phát triển, MaYaCa Coffee đã mở rộng mạng lưới khách hàng tại khu vực miền Trung và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Thương hiệu hiện là đối tác cung cấp cà phê cho nhiều quán cà phê, nhà hàng, khách sạn và các mô hình kinh doanh đồ uống chuyên nghiệp.

Hệ sinh thái cà phê sạch tại MaYaCa Coffee

Với mong muốn có thể đáp ứng được các nhu cầu khác nhau và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời MaYaCa Coffee đã phát triển với hệ sinh thái cà phê đa dạng. Bao gồm:

Cà phê pha phin : Mayaca phin mộc S1, MaYaCa Coffee M1, MaYaCa Coffee M2, MaYaCa Espresso Blend M3, MaYaCa M4, Espresso blend M4, Mayaca Americano M5, Mayaca Cold brew M5,...

Mayaca phin mộc S1, MaYaCa Coffee M1, MaYaCa Coffee M2, MaYaCa Espresso Blend M3, MaYaCa M4, Espresso blend M4, Mayaca Americano M5, Mayaca Cold brew M5,... Cà phê rang xay : MaYaCa Coffee M1, MaYaCa Coffee M2, MaYaCa Espresso Blend M3, MaYaCa M4, Mayaca Americano M5,...

MaYaCa Coffee M1, MaYaCa Coffee M2, MaYaCa Espresso Blend M3, MaYaCa M4, Mayaca Americano M5,... Cà phê pha máy: Với các dòng sản phẩm như MaYaCa Espresso Blend M3, Espresso blend M4, Mayaca Americano M5, MaYaCa Good Inside, cà phê Chồn (Luxury Weasel),...

Với các dòng sản phẩm như MaYaCa Espresso Blend M3, Espresso blend M4, Mayaca Americano M5, MaYaCa Good Inside, cà phê Chồn (Luxury Weasel),... Cà phê đặc sản: Cà phê đặc sản Hương Biển và Nắng, Cà phê đặc sản Đậm Vị Đà Nẵng, Cà phê đặc sản Hài Hòa Hồn Việt,...

Cà phê đặc sản Hương Biển và Nắng, Cà phê đặc sản Đậm Vị Đà Nẵng, Cà phê đặc sản Hài Hòa Hồn Việt,... Cà phê nhân xanh: Nhân xanh Arabica, Nhân xanh Robusta

MaYaCa đồng hành cùng quán cà phê, nhà hàng và khách sạn

MaYaCa Coffee không dừng lại ở vai trò nhà cung cấp sản phẩm cà phê sạch, thương hiệu đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình kinh doanh cà phê.

Một trong những thế mạnh nổi bật của MaYaCa Coffee là hỗ trợ tư vấn và setup quán cafe. Với đội ngũ nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm sẽ hỗ trợ định hướng lựa chọn sản phẩm, bố trí khu vực pha chế, xây dựng menu đồ uống và đề xuất các giải pháp phù hợp với ngân sách đầu tư.

Ngoài ra, MaYaCa Coffee còn là đơn vị cung cấp các thiết bị pha chế bao gồm từ máy pha cà phê, máy xay cà phê đến các dụng cụ pha chế cần thiết. Khách hàng có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn những sản phẩm chất lượng, phù hợp cho mô hình kinh doanh của mình.

Thông qua sự kết hợp giữa sản phẩm cà phê sạch, thiết bị pha chế và dịch vụ setup, MaYaCa Coffee đã trở thành đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng các quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

MaYaCa Coffee khẳng định vị thế bằng chất lượng và uy tín

Tại thị trường Đà Nẵng và khu vực miền Trung, doanh nghiệp từng cung cấp khoảng 5 tấn cà phê mỗi tháng cho hệ thống khách hàng và đối tác. Song song với đó là hoạt động lắp đặt, sửa chữa hàng trăm bộ máy pha cà phê phục vụ nhu cầu kinh doanh thực tế.

MaYaCa Coffee cũng tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ lớn tại miền Trung, góp phần lan tỏa giá trị của cà phê sạch đến đông đảo người tiêu dùng. Hàng nghìn ly cà phê sạch đã được phục vụ miễn phí cho khách tham quan và doanh nghiệp trong các sự kiện này.

Trong tương lai, MaYaCa Coffee vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn phát triển bền vững.

Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MAYACA MST: 0401832340 - PĐKKD Sở KHĐT Đà Nẵng

Giám đốc: Mr. Hồ Đức Tiến Địa chỉ: 53 Nguyễn Thị Thập, Thanh Khê, Đà Nẵng Điện thoại: 0932 773 789 Website: https://mayacacoffee.com/ Email: info@mayacacoffee.com Facebook: https://www.facebook.com/MaYaCaCoffee





