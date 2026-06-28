Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Món ngon 16:41

Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại Đà Nẵng chính là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MaYaCa.

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

Món ngon 15:59

MaYaCa Coffee mở rộng các giải pháp thiết bị máy cà phê chuyên dụng. Bao gồm máy pha cà phê, máy xay và máy rang hiện đại...

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

Món ngon 15:40

MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Tiêu dùng thông minh 15:47

Quạt hướng trục chịu nhiệt là giải pháp phù hợp cho môi trường khí nóng, khói nóng và dây chuyền cần lưu thông gió ổn định.

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Tiêu dùng thông minh 14:59

Quạt hướng trục cao áp là giải pháp tạo lưu lượng gió lớn, áp suất cao cho hệ thống thông gió, hút khói, cấp khí và làm mát trong môi trường công nghiệp.

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Tiêu dùng thông minh 14:45

Quạt hướng trục gián tiếp là lựa chọn phù hợp cho nhà xưởng, lò sấy và khu vực có nhiệt độ cao cần lưu thông không khí hiệu quả.

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Tiêu dùng thông minh 14:45

Dòng sản phẩm quạt ly tâm mini chính là thiết bị chuyên dụng giúp giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt trong không gian hẹp.

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

Món ngon 14:44

MaYaCa Coffee mang đến nhiều dòng cà phê pha phin và pha máy chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cũng như kinh doanh chuyên nghiệp.

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Tiêu dùng thông minh 21:24

Quạt hướng trục inox đang là dòng sản phẩm được nhiều đơn vị tin dùng trong các công trình công nghiệp và dân dụng.

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 20:59

Quạt ly tâm trung áp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và hiệu quả.

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 20:43

Quạt ly tâm hút khói được phát triển như một giải pháp hỗ trợ xử lý luồng khí hiệu quả, giúp không gian sản xuất duy trì sự thông thoáng và ổn định hơn.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 20:19

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Tiêu dùng thông minh 19:59

Quạt ly tâm hút bụi là một trong những thiết bị quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất vận hành và duy trì không gian làm việc an toàn, sạch sẽ.

Quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC quan trọng trong hệ thống hút khói

Quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC quan trọng trong hệ thống hút khói

Tiêu dùng thông minh 19:39

Trong các hệ thống hút khói hiện nay, quạt ly tâm chịu nhiệt PCCC giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng vận hành trong môi trường nhiệt độ cao.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 19:35

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

Người truyền năng lượng tích cực, đồng hành cùng sức khỏe và sắc đẹp cộng đồng

Người truyền năng lượng tích cực, đồng hành cùng sức khỏe và sắc đẹp cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:26

Đó là huấn luyện viên Pilates – Yoga Fitness Đỗ Diễm Chi, người được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn nhờ sự tận tâm và nguồn năng lượng tích cực của cô.

Quạt ly tâm siêu cao áp là gì? Điều cần biết trước khi sử dụng

Quạt ly tâm siêu cao áp là gì? Điều cần biết trước khi sử dụng

Tiêu dùng thông minh 19:25

Quạt ly tâm siêu cao áp ngày càng được quan tâm trong nhiều hệ thống thông gió và làm mát nhờ khả năng tạo luồng gió ổn định, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Quạt ly tâm gián tiếp PDV giải pháp thông gió tối ưu và hiệu quả

Quạt ly tâm gián tiếp PDV giải pháp thông gió tối ưu và hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 19:16

Quạt ly tâm gián tiếp được lựa chọn trong nhiều hệ thống thông gió công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định, đáp ứng tốt môi trường làm việc khắc nghiệt.

Agoda: Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

Agoda: Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

Điểm đến 19:01

Theo dữ liệu mới nhất của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đang tăng dần.

Quạt thổi công nghiệp là gì? Cách chọn đúng cho nhà xưởng, kho và khu sản xuất

Quạt thổi công nghiệp là gì? Cách chọn đúng cho nhà xưởng, kho và khu sản xuất

Tiêu dùng thông minh 17:34

Quạt thổi công nghiệp là thiết bị tạo luồng gió mạnh, ổn định, phục vụ làm mát, cấp gió tươi, đẩy khí nóng và hỗ trợ thông thoáng cho khu sản xuất.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

28 tháng 6, 2026 | 16:43

Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 vừa chính thức công bố quyết định đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết của cuộc thi.

Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30-6 tại Đà Lạt, quy tụ những gương mặt triển vọng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Việc được đặc cách vào thẳng vòng chung kết là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những nỗ lực, thành tích và dấu ấn nổi bật của Nguyễn Phương Bình trong lĩnh vực người mẫu nhí. Theo Ban Tổ chức, với quá trình hoạt động chuyên nghiệp, phong cách trình diễn tự tin cùng những thành tích đạt được trên các sàn diễn thời trang, Phương Bình đã được lựa chọn vào vòng chung kết mà không phải trải qua các vòng sơ tuyển như những thí sinh khác.

Hiện là học sinh lớp 3 tại một trường tiểu học ở TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Phương Bình chỉ mới bén duyên với lĩnh vực thời trang khoảng bốn tháng. Tuy nhiên, bằng tố chất nổi bật, gương mặt sáng, thần thái cuốn hút cùng khả năng trình diễn chuyên nghiệp, cô bé nhanh chóng tạo được dấu ấn trong giới mẫu nhí.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Trong thời gian ngắn, Phương Bình đã liên tục góp mặt tại nhiều chương trình thời trang lớn ở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời trở thành gương mặt quảng cáo được nhiều nhãn hàng tin tưởng và lựa chọn. Đây cũng được xem là một trong những lợi thế giúp cô bé ghi điểm với Ban Tổ chức và nhận tấm vé đặc cách bước vào vòng chung kết.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Sự góp mặt của mẫu nhí Nguyễn Phương Bình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màu sắc mới cho đêm chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026. Với sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và niềm đam mê nghệ thuật, cô bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và lan tỏa hình ảnh đẹp của thế hệ đại sứ du lịch trẻ trong tương lai.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Đại sứ du lịch trẻ Việt Nam là cuộc thi có bản quyền quốc tế. Đơn vị nắm giữ bản quyền tại Malaysia. Năm 2026 cuộc thi Đại sứ du lịch trẻ Việt Nam được tổ chức tại Việt Nam. Ở vòng thi trong nước cuộc thi sẽ diễn ra đêm Chung kết xếp hạng ngày 01-7 tại Khu du lịch giải trí Langbiang Land - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Ban tổ chức sẽ chọn 2 thí sinh là đại sứ du lịch trẻ Việt Nam tham gia giải quốc tế. Ngoài vòng thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội… các thí sinh sẽ có phần trình bày dự án du lịch và thuyết trình về chủ đề du lịch, quảng bá văn hóa du lịch về đất nước ngay trên sân khấu đêm chung kết. Cuộc thi Đại sứ du lịch trẻ thế giới dự kiến quy tụ hơn 30 thí sinh trên thế giới đến Việt Nam để tranh tài.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Đại diện Việt Nam sẽ là 2 thí sinh đạt giải cao nhất tại cuộc thi Đại sứ du lịch trẻ Việt Nam được quyền tham gia đấu trường quốc tế này. Chung kết Đại sự du lịch trẻ thế giới sẽ tổ chức vào đầu tháng 8-2026.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị

Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị

Chuyện của Sao 09:30

Thạch Dũng được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tấm lòng nhân ái cùng những hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

Chuyện của Sao 09:27

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh khi đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo.

Ca sĩ Tâm Minhon tự hào khi thể hiện ca khúc ca ngợi lực lượng an ninh cơ sở

Ca sĩ Tâm Minhon tự hào khi thể hiện ca khúc ca ngợi lực lượng an ninh cơ sở

Chuyện của Sao 20:00

Tác giả Lý Nhơn Thành chọn ca sĩ Tâm Minhon thể hiện ca khúc mới “An ninh cơ sở Việt Nam”, ca ngợi những người đang ngày đêm âm thầm giữ bình yên cho xã hội.

Ca sĩ, bác sĩ Sunny Đan Ngọc đoạt giải thưởng âm nhạc quốc tế

Ca sĩ, bác sĩ Sunny Đan Ngọc đoạt giải thưởng âm nhạc quốc tế

Chuyện của Sao 14:51

Nữ ca sĩ - bác sĩ Sunny Đan Ngọc giành Giải Đặc biệt hệ chuyên nghiệp bảng Thanh nhạc tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ quốc tế QingYin Award 2026.

Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Chuyện của Sao 14:38

Tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, diễn viên Đoàn Minh Tài nhận vai tướng Thoại Ngọc Hầu trong tiết mục "Linh khí Núi Sam".

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

Chuyện của Sao 09:57

Tiến sĩ - Nhà thiết kế Quỳnh Paris được Asia Artpiad Committee (AAC) quốc tế bổ nhiệm chức Chủ tịch AAC Việt Nam.

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Chuyện của Sao 14:55

Mới đây, model nhí Nguyễn Phương Bình đã thực hiện một bộ ảnh thời trang theo phong cách đường phố đầy cá tính và ấn tượng.

Phụ nữ

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Món ngon 16:41

Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại Đà Nẵng chính là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MaYaCa.

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

Món ngon 15:59

MaYaCa Coffee mở rộng các giải pháp thiết bị máy cà phê chuyên dụng. Bao gồm máy pha cà phê, máy xay và máy rang hiện đại...

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

Món ngon 15:40

MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Tiêu dùng thông minh 15:47

Quạt hướng trục chịu nhiệt là giải pháp phù hợp cho môi trường khí nóng, khói nóng và dây chuyền cần lưu thông gió ổn định.

TÁM

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Món ngon 16:41

Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại Đà Nẵng chính là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MaYaCa.

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

Món ngon 15:59

MaYaCa Coffee mở rộng các giải pháp thiết bị máy cà phê chuyên dụng. Bao gồm máy pha cà phê, máy xay và máy rang hiện đại...

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

Món ngon 15:40

MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Tiêu dùng thông minh 15:47

Quạt hướng trục chịu nhiệt là giải pháp phù hợp cho môi trường khí nóng, khói nóng và dây chuyền cần lưu thông gió ổn định.

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Tiêu dùng thông minh 14:59

Quạt hướng trục cao áp là giải pháp tạo lưu lượng gió lớn, áp suất cao cho hệ thống thông gió, hút khói, cấp khí và làm mát trong môi trường công nghiệp.

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Tiêu dùng thông minh 14:45

Quạt hướng trục gián tiếp là lựa chọn phù hợp cho nhà xưởng, lò sấy và khu vực có nhiệt độ cao cần lưu thông không khí hiệu quả.

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Tiêu dùng thông minh 14:45

Dòng sản phẩm quạt ly tâm mini chính là thiết bị chuyên dụng giúp giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt trong không gian hẹp.

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

Món ngon 14:44

MaYaCa Coffee mang đến nhiều dòng cà phê pha phin và pha máy chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cũng như kinh doanh chuyên nghiệp.

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Tiêu dùng thông minh 21:24

Quạt hướng trục inox đang là dòng sản phẩm được nhiều đơn vị tin dùng trong các công trình công nghiệp và dân dụng.

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 20:59

Quạt ly tâm trung áp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và hiệu quả.

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 20:43

Quạt ly tâm hút khói được phát triển như một giải pháp hỗ trợ xử lý luồng khí hiệu quả, giúp không gian sản xuất duy trì sự thông thoáng và ổn định hơn.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 20:19

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.