MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Đầu tư vào sản xuất là bước đi quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng năng lực cạnh tranh. Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại Đà Nẵng chính là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MaYaCa.

Nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 của MaYaCa

Sau nhiều năm hoạt động, MaYaCa đã xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại tại Đà Nẵng với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và kiểm soát chặt chẽ các công đoạn chế biến. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu.

Sự ra đời của nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 đã giúp MaYaCa mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cung ứng và chủ động hơn trong quá trình phát triển các dòng sản phẩm mới. Đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng thực tế thay vì những giá trị mang tính ngắn hạn.

Quy trình sản xuất cà phê khép kín và đạt chuẩn ISO

Với hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ, MaYaCa triển khai đồng bộ các công đoạn từ lựa chọn nguyên liệu, rang xay đến đóng gói thành phẩm. Quy trình này không chỉ phục vụ sản xuất nội bộ mà còn đáp ứng nhu cầu rang cà phê gia công, đảm bảo chất lượng ổn định, đồng nhất theo từng yêu cầu riêng của khách hàng.

Lựa chọn nguyên liệu đầu vào

Để tạo nên những sản phẩm cà phê chất lượng, MaYaCa đặc biệt chú trọng đến nguồn nguyên liệu đầu vào. Hạt cà phê được tuyển chọn từ những vùng trồng phù hợp, ưu tiên quả chín thu hoạch đúng thời điểm, áp dụng phương pháp sơ chế và bảo quản theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Kiểm soát trong quá trình chế biến

Tại nhà máy, các công đoạn từ làm sạch nguyên liệu, rang xay đến đóng gói đều được thực hiện theo quy trình chuẩn hóa. Hệ thống máy móc hiện đại hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ, thời gian rang và các thông số kỹ thuật quan trọng nhằm duy trì hương vị đồng nhất cho từng sản phẩm.

Đóng gói và bảo quản

Sau khi hoàn thiện, cà phê được đóng gói trong môi trường đạt chuẩn nhằm giữ trọn hương vị và chất lượng đặc trưng. Đồng thời, các quy trình bảo quản, vận chuyển và lưu kho được kiểm soát nghiêm ngặt, giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng từ nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố bên ngoài trong suốt quá trình phân phối.

Kiểm tra chất lượng trước khi phân phối

Trước khi đưa ra thị trường, sản phẩm tiếp tục trải qua các bước đánh giá chất lượng nhằm đảm bảo đáp ứng những tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đã xây dựng. Nhờ quy trình kiểm soát nhiều lớp, MaYaCa có thể duy trì chất lượng ổn định và mang đến cho khách hàng những sản phẩm đáng tin cậy.

MaYaCa Coffee lan tỏa cà phê chất lượng đến cộng đồng

Song song với hoạt động sản xuất, MaYaCa luôn theo đuổi mục tiêu lan tỏa văn hóa thưởng thức cà phê sạch đến cộng đồng. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp không ngừng phát triển các dòng sản phẩm cà phê rang xay, cà phê pha phin, cà phê pha máy và cà phê đặc sản nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Mỗi sản phẩm đều được xây dựng dựa trên tiêu chí chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và hương vị nguyên bản. Đây cũng là nền tảng giúp thương hiệu nhận được sự tin tưởng từ nhiều khách hàng cá nhân cũng như các đối tác kinh doanh.

Ngoài cung cấp sản phẩm, MaYaCa còn đồng hành cùng nhiều quán cà phê, nhà hàng và khách sạn thông qua các giải pháp nguyên liệu, thiết bị và tư vấn vận hành. Những hoạt động này góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng kinh doanh cà phê theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Trong tương lai, MaYaCa Coffee tiếp tục định hướng phát triển dựa trên các giá trị cốt lõi về chất lượng, sự minh bạch và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là hành trình mà thương hiệu đang kiên trì theo đuổi nhằm góp phần đưa những sản phẩm cà phê sạch, an toàn và chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MAYACA MST: 0401832340 - PĐKKD Sở KHĐT Đà Nẵng

Giám đốc: Mr. Hồ Đức Tiến Địa chỉ: 53 Nguyễn Thị Thập, Thanh Khê, Đà Nẵng Điện thoại: 0932 773 789 Website: https://mayacacoffee.com/ Email: info@mayacacoffee.com Facebook: https://www.facebook.com/MaYaCaCoffee





