Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:59

Dịch vụ setup quán cà phê đang trở thành giải pháp được nhiều chủ đầu tư lựa chọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị và hạn chế rủi ro khi khởi nghiệp.

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Tiêu dùng thông minh 17:55

Bạn tìm nguồn cà phê hạt rang mộc chất lượng, hương vị rõ ràng, phù hợp nhiều phương pháp pha chế? Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ từng dòng cà phê phổ biến.

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Tiêu dùng thông minh 17:22

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu các tiêu chí đánh giá và gợi ý địa chỉ cung cấp cà phê đáng tin cậy tại Đà Nẵng.

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:21

Máy xay cà phê là thiết bị mở đầu cho một ly cà phê ngon, vì độ đồng đều của bột xay ảnh hưởng rõ đến tốc độ chiết xuất và hương vị.

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

Điểm đến 16:54

MaYaCa Technical mang đến các giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành chuyên nghiệp cho nhiều mô hình kinh doanh hiện nay.

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

Tiêu dùng thông minh 16:53

Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh khiến doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến từng yếu tố nhận diện thương hiệu, trong đó có bao bì sản phẩm.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Chuyện của Sao 16:43

Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 vừa chính thức công bố quyết định đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết của cuộc thi.

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Món ngon 16:41

Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại Đà Nẵng chính là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MaYaCa.

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

Món ngon 15:59

MaYaCa Coffee mở rộng các giải pháp thiết bị máy cà phê chuyên dụng. Bao gồm máy pha cà phê, máy xay và máy rang hiện đại...

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

Món ngon 15:40

MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Tiêu dùng thông minh 15:47

Quạt hướng trục chịu nhiệt là giải pháp phù hợp cho môi trường khí nóng, khói nóng và dây chuyền cần lưu thông gió ổn định.

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Tiêu dùng thông minh 14:59

Quạt hướng trục cao áp là giải pháp tạo lưu lượng gió lớn, áp suất cao cho hệ thống thông gió, hút khói, cấp khí và làm mát trong môi trường công nghiệp.

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Quạt hướng trục gián tiếp PDV thông gió bền bỉ cho môi trường nhiệt cao

Tiêu dùng thông minh 14:45

Quạt hướng trục gián tiếp là lựa chọn phù hợp cho nhà xưởng, lò sấy và khu vực có nhiệt độ cao cần lưu thông không khí hiệu quả.

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Tiêu dùng thông minh 14:45

Dòng sản phẩm quạt ly tâm mini chính là thiết bị chuyên dụng giúp giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt trong không gian hẹp.

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

Món ngon 14:44

MaYaCa Coffee mang đến nhiều dòng cà phê pha phin và pha máy chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cũng như kinh doanh chuyên nghiệp.

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Quạt hướng trục inox là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của quạt

Tiêu dùng thông minh 21:24

Quạt hướng trục inox đang là dòng sản phẩm được nhiều đơn vị tin dùng trong các công trình công nghiệp và dân dụng.

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Quạt ly tâm trung áp PDV phổ biến trong thông gió nhà xưởng và công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 20:59

Quạt ly tâm trung áp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và hiệu quả.

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Quạt ly tâm hút khói PDV xử lý khói hiệu quả cho nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 20:43

Quạt ly tâm hút khói được phát triển như một giải pháp hỗ trợ xử lý luồng khí hiệu quả, giúp không gian sản xuất duy trì sự thông thoáng và ổn định hơn.

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Quạt ly tâm inox và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu suất

Tiêu dùng thông minh 20:19

Quạt ly tâm inox là giải pháp thông gió được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp nhờ khả năng vận hành ổn định và chống ăn mòn tốt.

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Quạt ly tâm hút bụi và những ưu điểm nổi bật trong vận hành

Tiêu dùng thông minh 19:59

Quạt ly tâm hút bụi là một trong những thiết bị quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất vận hành và duy trì không gian làm việc an toàn, sạch sẽ.

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

29 tháng 6, 2026 | 18:33

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bước vào ngành F&B

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bước vào ngành F&B với hệ thống rõ ràng, nguồn hàng ổn định và an toàn thực phẩm. Nội dung giúp chủ quán và người đang tìm mô hình cà phê hiểu tiêu chuẩn với thương hiệu MaYaCa Coffee.

Nhượng quyền cà phê sạch đạt chuẩn ISO 22000:2018

Nhượng quyền thương hiệu cà phê chuẩn ISO kết hợp thương hiệu đã có uy tín với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, giúp kiểm soát rủi ro và đảm bảo chất lượng. Tiêu chuẩn này được áp dụng xuyên suốt từ nguyên liệu, rang xay, bảo quản đến pha chế, tạo sự an toàn và đồng nhất sản phẩm.

Khi mô hình được triển khai đúng hướng, người mua nhượng quyền nhận được một bộ quy chuẩn thay vì tự thử-sai từ đầu. Quy chuẩn ấy thường gồm định lượng, hướng dẫn bảo quản, tiêu chí chọn nguyên liệu và cách kiểm soát chất lượng trong quầy bar. Giá trị lớn nhất nằm ở sự đồng đều: mỗi ly bán ra giữ được hương vị, độ ổn định và cảm giác an tâm cho khách hàng.

ISO 22000:2018 được thiết kế cho mọi đơn vị trong chuỗi thực phẩm, từ sản xuất, phân phối, dịch vụ ăn uống đến bán lẻ. Tiêu chuẩn này có thể chứng nhận và giúp doanh nghiệp chứng minh khả năng kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm hơn đến nguồn gốc, sạch và an toàn, đây là lợi thế cạnh tranh đáng kể cho quán cà phê.

MaYaCa Coffee nhượng quyền thương hiệu cà phê uy tín

MaYaCa Coffee có trang riêng về nhượng quyền thương hiệu, thể hiện định hướng đồng hành cùng hành trình phổ biến cà phê sạch pha máy. Thương hiệu mô tả hệ thống phục vụ cà phê pha máy chuyên nghiệp cho takeaway, cà phê đóng chai, bột, hạt rang mộc và nhu cầu tại gia đình, văn phòng, công sở, tea break, hội nghị.

Theo hồ sơ giới thiệu chính thức, MaYaCa bắt đầu từ quán cà phê đầu tiên năm 2014, thành lập công ty năm 2017 và xây dựng MaYaCa Farm từ đầu 2018 tại Mang Yang, Gia Lai. Thương hiệu cho biết từ năm 2018 đến nay tập trung cung cấp cà phê sạch rang mộc tại khu vực Đà Nẵng – Miền Trung.

MaYaCa Coffee có nhượng quyền thương hiệu phù hợp hơn với người muốn đi theo hướng cà phê pha máy, chú trọng chất lượng ổn định và cần một nền tảng hỗ trợ từ nguồn hàng đến nhận diện. Người mới mở quán, chủ đầu tư nhỏ, hoặc người muốn mở điểm bán takeaway sẽ dễ hình dung giá trị của mô hình này.

Yếu tố tạo nên sức hút từ nhượng quyền MaYaCa Coffee

Trên thị trường hiện nay có không ít thương hiệu cà phê xây dựng mô hình nhượng quyền. Tuy nhiên, MaYaCa Coffee vẫn luôn là lựa chọn được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Nguồn nguyên liệu cà phê sạch, chất lượng

Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố cốt lõi trong hoạt động của MaYaCa Coffee. Thương hiệu chú trọng lựa chọn nguồn nguyên liệu sạch được thu hoạch và xử lý theo quy trình phù hợp nhằm giữ lại hương vị nguyên bản.

Nhờ chủ động trong khâu kiểm soát nguyên liệu, các cửa hàng trong hệ thống có thể duy trì chất lượng đồng nhất, mang đến trải nghiệm ổn định cho khách hàng ở mọi điểm bán.

Nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018

Bên cạnh nguồn nguyên liệu, MaYaCa Coffee còn được đánh giá cao khi xây dựng nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của MaYaCa Coffee. Lựa chọn MaYaCa Coffee nhà đầu tư có thể yên tâm hoàn toàn về chất lượng sản phẩm cũng như năng lực cung ứng.

Hệ sinh thái cà phê đa dạng hỗ trợ toàn diện

MaYaCa Coffee không phát triển theo mô hình cung cấp sản phẩm đơn thuần mà hướng đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho đối tác.Sự đồng bộ về sản phẩm, thiết bị và dịch vụ giúp đối tác tiết kiệm thời gian tìm kiếm nhà cung cấp, đồng thời còn mang đến sự thuận lợi trong quá trình vận hành cửa hàng.

Đào tạo đội ngũ và hỗ trợ tận tình

Đối với những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, sự hỗ trợ từ thương hiệu là yếu tố rất quan trọng. MaYaCa Coffee đã xây dựng các chương trình đào tạo bài bản bao gồm từ kiếm thức về sản phẩm, kỹ năng pha chế, quy trình phục vụ khách hàng và vận hành cửa hàng để hỗ trợ cho các nhà đầu tư.

Trong quá trình vận hành, đội ngũ MaYaCa Coffee luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời nhằm xử lý nhanh các vấn đề phát sinh. Đặc biệt trong mô hình nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch, sự hỗ trợ này giúp cửa hàng duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững lâu dài.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MAYACA

MST: 0401832340 - PĐKKD Sở KHĐT Đà Nẵng
Giám đốc: Mr. Hồ Đức Tiến

Địa chỉ: 53 Nguyễn Thị Thập, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: 0932 773 789

Website: https://mayacacoffee.com/

Email: info@mayacacoffee.com

Facebook: https://www.facebook.com/MaYaCaCoffee



Đan Sao

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:59

Dịch vụ setup quán cà phê đang trở thành giải pháp được nhiều chủ đầu tư lựa chọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị và hạn chế rủi ro khi khởi nghiệp.

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Tiêu dùng thông minh 17:55

Bạn tìm nguồn cà phê hạt rang mộc chất lượng, hương vị rõ ràng, phù hợp nhiều phương pháp pha chế? Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ từng dòng cà phê phổ biến.

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Tiêu dùng thông minh 17:22

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu các tiêu chí đánh giá và gợi ý địa chỉ cung cấp cà phê đáng tin cậy tại Đà Nẵng.

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:21

Máy xay cà phê là thiết bị mở đầu cho một ly cà phê ngon, vì độ đồng đều của bột xay ảnh hưởng rõ đến tốc độ chiết xuất và hương vị.

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

Tiêu dùng thông minh 16:53

Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh khiến doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến từng yếu tố nhận diện thương hiệu, trong đó có bao bì sản phẩm.

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Quạt hướng trục chịu nhiệt PDV cho môi trường khói nóng và dây chuyền sản xuất

Tiêu dùng thông minh 15:47

Quạt hướng trục chịu nhiệt là giải pháp phù hợp cho môi trường khí nóng, khói nóng và dây chuyền cần lưu thông gió ổn định.

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Quạt hướng trục cao áp là gì? Cách chọn đúng theo nhu cầu thực tế

Tiêu dùng thông minh 14:59

Quạt hướng trục cao áp là giải pháp tạo lưu lượng gió lớn, áp suất cao cho hệ thống thông gió, hút khói, cấp khí và làm mát trong môi trường công nghiệp.

Món ngon

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Món ngon 16:41

Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại Đà Nẵng chính là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MaYaCa.

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

Món ngon 15:59

MaYaCa Coffee mở rộng các giải pháp thiết bị máy cà phê chuyên dụng. Bao gồm máy pha cà phê, máy xay và máy rang hiện đại...

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

Món ngon 15:40

MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

Món ngon 14:44

MaYaCa Coffee mang đến nhiều dòng cà phê pha phin và pha máy chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cũng như kinh doanh chuyên nghiệp.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.