Chăm sóc da: Phải làm đúng cách mới hiệu quả

Tại sao vitamin C được tôn vinh trong chăm sóc da?







Vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do có thể làm hỏng da.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ cho da. Công dụng tuyệt vời của nó nằm ở việc tăng cường khả năng chống oxy hóa của tế bào, bằng cách ngăn chặn tác hại của các gốc tự do và phục hồi các mô tổn thương. Vitamin C dễ dàng được da hấp thụ...

Dưới đây là một số tác dụng của vitamin C:

- Vitamin C là một đồng yếu tố để tổng hợp collagen hay nói cách khác quá trình tổng hợp collagen không thể xảy ra nếu không có vitamin C. Nó giúp ổn định cấu trúc và thúc đẩy biểu hiện gen collagen.

- Vitamin C rất cần thiết để trung hòa và loại bỏ các chất oxy hóa do các yếu tố môi trường và bức xạ tia cực tím gây ra.

- Giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho da.

Lợi ích của vitamin C trong chăm sóc da

Có 8 lợi ích chăm sóc da khi sử dụng vitamin C:

- Chống lão hóa

- Cải thiện độ rạng rỡ và kết cấu của da

- Làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, vết chân chim và nếp nhăn trên mặt, cổ

- Giảm các đốm đen và tăng sắc tố

- Giảm viêm da khi kết hợp với axit ferulic, vitamin E

- Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời

- Giúp kiểm soát bã nhờn hoặc sản xuất dầu trong da

- Làm giảm sự xuất hiện của quầng thâm dưới mắt…