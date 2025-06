Grab ra mắt gói giải pháp phục vụ cả gia đình

Ảnh minh họa

Được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu người dùng sâu sắc và năng lực công nghệ mạnh mẽ, gói giải pháp Grab cho cả nhà bao gồm loạt dịch vụ và tính năng để các thành viên trong gia đình đi lại, ăn uống và mua sắm cùng nhau. Đồng thời yên tâm hơn khi người thân của mình được chăm sóc chu đáo khi sử dụng dịch vụ Grab.

Việc ra mắt gói giải pháp Grab cho cả nhà thể hiện một bước tiến mới của Grab, khi ngoài cung cấp dịch vụ cho mỗi cá nhân, Grab còn mở rộng ra phục vụ phân khúc gia đình.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị, Grab Việt Nam, cho biết: "Grab mong muốn có thể cùng bạn chăm sóc những người thân yêu, vì Grab thấu hiểu rằng họ là những người quan trọng nhất với bạn. Gói giải pháp Grab cho cả nhà được ra mắt để có thể giúp bạn đưa đón bố mẹ, mua thuốc cho con, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà… với sự yên tâm cao nhất".

Grab là ứng dụng đặt xe số 1 về thương hiệu được sử dụng nhiều nhất và là thương hiệu dẫn đầu về thị phần trong mảng giao đồ ăn tại thị trường Việt Nam trong năm 2024, tương ứng theo xác nhận của Kantar và báo cáo của Momentum Works.

Để đồng hành cùng người dùng trong hành trình chăm sóc gia đình, gói giải pháp Grab cho cả nhà bao gồm các giải pháp thiết thực. Tính năng "Tài khoản gia đình" - giải pháp di chuyển an toàn, đáng tin cậy cho cả nhà. Đây là giải pháp giúp người dùng dễ dàng đặt xe, quản lý và thanh toán cho các chuyến xe của người thân, đồng thời an tâm hơn khi biết các chuyến xe Grab đều được áp dụng hàng loạt tính năng an toàn, tiện lợi.

Chủ tài khoản có thể thêm tối đa 9 thành viên vào "Tài khoản gia đình" và chăm sóc người thân.

Với "Tài khoản gia đình", ngay cả những người lớn tuổi và chưa rành rẽ công nghệ vẫn có thể tận hưởng sự tiện lợi và an toàn của dịch vụ Grab, chủ tài khoản có thể theo dõi hành trình trên ứng dụng Grab cho đến khi người thân tới nơi.

Để giúp chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình một cách chu đáo và thuận tiện nhất, GrabFood ra mắt bộ sưu tập "Món ăn Gia đình" bao gồm danh mục đa dạng nhà hàng, quán ăn với thực đơn phong phú…

Ngay cả trong những tình huống khẩn cấp như cần mua thuốc vào lúc đêm muộn, GrabMart có bộ sưu tập "Nhà thuốc gia đình" với các chuỗi nhà thuốc uy tín là đối tác của GrabMart cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao hàng 24/7.