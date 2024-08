Những chiếc túi xách biến hóa độc đáo của NTK Hientje Nguyen

Sau hơn 4 năm ấp ủ dự án khởi tạo và phát triển mảng thiết kế, chế tác túi xách luxury và hơn 20 năm nghiên cứu sâu về túi xách luxury, Hientje Nguyen đã cho ra mắt BST "The Light Of Nature" gồm các dòng túi mang tên "The Butterfly" với 15 thiết kế và "The Lotus" với 15 thiết kế khác nhau.

Các thiết kế được lấy cảm hứng từ thiên nhiên tươi đẹp, những điểm sáng nhất, ấn tượng nhất của thiên nhiên. Đặc biệt, sự lột xác của Kén Hóa Bướm và sự nở rộ của một Hồ Hoa Sen rộng lớn.

Mỗi thiết kế thể hiện một nét đẹp của thiên nhiên lung linh huyền ảo, bao la sắc màu và kiểu dáng cụ thể là về loài bướm xinh đẹp và hoa sen rực rỡ.

Có lẽ, bất cứ ai sinh ra trên đời này đều yêu thiên nhiên và có cảm nhận sâu sắc về vạn vật trong đó, NTK Hientje Nguyen cũng vậy, và sự ra đời của BST The Light Of Nature cũng từ đó.

Điểm đặc sắc đầu tiên đó chính là hình ảnh của Kén Hóa Bướm cũng chính là hiện thân của sự ấp ủ dự án kéo dài hơn 4 năm của NTK Hientje Nguyen.

Thông điệp lớn nhất trong BST mà NTK Hientje Nguyen gửi gắm tới những bạn trẻ đang có ước mơ hoài bão cho cuộc sống của mình đó chính là: "Hãy cứ ấp ủ đam mê, đủ nỗ lực, đủ năm tháng sẽ tự tỏa sáng" và "Hãy luôn kiên trì theo đuổi đam mê, đủ năm đủ tháng hoa sen sẽ tự nở rộ, thành công rực rỡ sẽ đến".

Hientje là một người trẻ có khát vọng lớn với ngành thời trang. Nhưng thủa ban đầu không được sự ủng hộ từ phía gia đình, thậm chí cha của Hientje Nguyen đã từng gom hết tranh vẽ, bản thiết kế đốt hết và cấm Hientje theo nghệ thuật.

Bởi ông cho rằng: "Đây là công việc không có giá trị kinh tế cao và sẽ khổ sở vất vả để theo đuổi so với những công việc khác dễ dàng kiếm tiền và nhiều cơ hội hơn rất nhiều".

Nhưng theo Hientje, có thể công việc này không mang nhiều giá trị kinh tế nhưng chắc chắn sẽ mang giá trị tinh thần rất lớn. Ý nghĩa cuộc sống và niềm hạnh phúc đôi khi tiền bạc cũng không thể mang lại.

Điểm đặc sắc nhất trong BST này chính là các thiết kế của dòng Butterfly có khả năng biến hóa từ đơn giản, đơn sắc thành long lanh sắc màu với kiểu dáng cuốn hút, y hệt như sự đơn giản của chiếc kén ban đầu và sự lung linh sắc màu với hình dáng ấn tượng của cánh bướm.

Tất cả các thiết kế đều được chế tác 80% bằng tay một cách tỉ mỉ. Sự huyền ảo của màu sắc trên túi cũng được các nghệ nhân team Hientje cùng nhau vẽ chung để tạo ra sự ấn tượng.

Chất liệu đều là da thật, phần da mặt tốt nhất mang tính bền vững cao, thân thiện với con người và môi trường chung. Trong show diễn, nữ thiết kế tài hoa Hientje Nguyen xúc động nói: "Khi thấy những thiết kế của mình và team tỏa sáng trên sân khấu, tôi thật sự vỡ òa. Sau 4 năm 4 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ để tới ngày hôm nay có thể cho ra những thiết kế ấn tượng chưa từng có tại Việt Nam và cũng như trên thế giới với kiểu túi biến hóa chuyên sâu. Đây có thể nói là một trong những cách làm mang tính cải tiến tiên phong trong ngành thiết kế và chế tác túi xách luxury không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở cả trên thế giới".

NTK Hientje Nguyen có chia sẻ thêm: "Sau khi dành hơn 20 năm nghiên cứu sâu về mảng túi xách thiết kế luxury trên thế giới, tôi nhận ra rằng Việt Nam chúng ta chưa có ngành này một cách đúng nghĩa. Chính vì thế, đây cũng là lý do tôi trở lại Việt Nam khi đang sống ở Hà Lan để đóng góp, cống hiến những sáng tạo cải cách mới nhất cho ngành thời trang. Đặc biệt, tôi dành sự ưu ái cho mảng thời trang thiết kế túi xách luxury còn khá sơ khai".

Hientje Nguyen tin tưởng rằng với sự quan tâm và chung tay cùng những NTK tài năng khác về mảng thiết kế và chế tác túi xách luxury, Việt Nam sẽ sớm xuất hiện và phát triển song hành cùng các quốc gia tiên tiến khác. Tuy trễ, nhưng với sự sáng tạo, cải cách riêng, chúng ta sẽ không đi sau họ mà đi song hành, cùng đóng góp những cải tiến mới nhất cho ngành này.