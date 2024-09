Ariston ra mắt bình nước nóng thế hệ mới

Với định vị "Đẹp kiểu Ý - thông minh hiểu ý", Slim3 sở hữu nhiều cải tiến trong thiết kế lẫn công nghệ, tiên phong trong việc đáp ứng nhu cầu tiện nghi nâng tầm của người tiêu dùng hiện đại khi lựa chọn những sản phẩm gia dụng thông minh.



Ariston tái xuất đường đua bình nước nóng gián tiếp với Ariston Slim3

Sau 5 năm từ khi ra mắt sản phẩm Slim2, Ariston tái xuất đường đua bình nước nóng gián tiếp với Ariston Slim3 - một sản phẩm xứng đáng được chờ đợi với thiết kế đậm chất Ý và nhiều tính năng đột phá dẫn đầu thị trường.

Về tính năng, Ariston Slim3 sở hữu nhiều công nghệ "thông minh hiểu ý", vừa phát huy sự bền bỉ của thế hệ Slim2, vừa tích hợp nhiều cải tiến giải phóng nỗi lo người dùng về tính an toàn và thư thái: Hệ thống Chủ động rà soát an toàn Safety Check lần đầu tiên xuất hiện ở dòng máy gián tiếp đem đến sự an tâm vượt trội nhờ khả năng chủ động rà soát toàn diện các bộ phận máy và hiện đèn báo an toàn; Công nghệ Làm nóng nhanh với thiết kế thanh đốt cải tiến, đun nóng nhanh hơn 20% so với sản phẩm thông thường; Công nghệ Tự động tắt khi không sử dụng giúp tiết kiệm đến 500.000VNĐ chi phí điện năng/năm.

Đặc biệt, Ariston đưa xu hướng nhà thông minh đến gần hơn với không gian phòng tắm của người tiêu dùng Việt với công nghệ WIFI thông minh và tính năng điều khiển bằng giọng nói, giúp gia chủ điều khiển bình nước nóng từ xa dễ dàng qua ứng dụng Ariston NET. Tính năng này còn giúp người dùng tiết kiệm đến 25% điện năng nhờ sự chủ động toàn thời gian trong việc duy trì nguồn nước nóng.

Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Ariston Việt Nam, cho rằng: "Theo thời gian, người tiêu dùng cần nhiều hơn một chiếc máy đun nước an toàn. Họ cần một sản phẩm đồng hành để mỗi giờ tắm đều là những giây phút thư giãn trọn vẹn".

Tiếp nối những hoạt động giới thiệu sản phẩm đến đối tác kinh doanh, Ariston Slim3 sẽ chính thức ra mắt người tiêu dùng vào tháng 9 này.