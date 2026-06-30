LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

Đây là cơ sở phát triển phần mềm chiến lược, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc củng cố năng lực cạnh tranh của LG trong lĩnh vực phần mềm ô tô.

Cơ sở này hiện là một trong những trung tâm R&D nước ngoài lớn nhất của LG, tập trung phát triển phần mềm viễn thông, thông tin giải trí và các công nghệ lõi khác cho Công ty Giải pháp Ô tô (LG Vehicle Solutions), một trong bốn trụ cột kinh doanh của LG Electronics hiện nay.

Kể từ khi được thành lập vào năm 2016 với 30 chuyên gia, trung tâm R&D của LG tại Việt Nam đã liên tục mở rộng quy mô và chính thức trở thành một pháp nhân độc lập vào năm 2023. Hiện tại, trung tâm đang quy tụ đội ngũ hơn 1.250 kỹ sư phần mềm làm việc tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Đơn vị đang tích cực đổi mới bằng cách ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào toàn bộ quá trình phát triển phần mềm ô tô. Những ý tưởng ứng dụng AI trong công việc hàng ngày do chính các lập trình viên đề xuất đang được đưa vào các dự án thực tế, giúp xây dựng một văn hóa đổi mới tự nguyện từ dưới lên (bottom-up) trong toàn tổ chức. Cách tiếp cận này phản ánh sự phát triển không ngừng của công ty trên hành trình củng cố năng lực phần mềm ô tô.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, LG đang đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nhân tài trong lĩnh vực ô tô và phần mềm nhằm hỗ trợ cho quá trình mở rộng và phát triển các hoạt động R&D tại Việt Nam. Tiêu biểu trong số đó là LG Track, chương trình học bổng giúp công ty sớm phát hiện các nhà phát triển đầy triển vọng; và LG Dream Code, cuộc thi lập trình phần mềm thường niên đóng vai trò như một cầu nối mang tài năng đến với các cơ hội tuyển dụng trong tương lai.

Tại LG Electronics Coding Expert, một chương trình kiểm định và chứng nhận nội bộ từ LG toàn cầu, đã có 18 trên tổng số 25 chuyên gia vượt qua kỳ thi đến từ trung tâm LG R&D Việt Nam. Tỷ lệ đạt chuẩn này lên tới khoảng 63%, mức cao nhất trong tất cả các chi nhánh và công ty liên kết của LG trên toàn cầu.

Ông Lee Sang Yong, Giám đốc Trung tâm thí nghiệm R&D VS tại Công ty Giải pháp Ô tô (LG Vehicle Solutions), chia sẻ: "Trong thập kỷ qua, công ty R&D của LG tại Việt Nam đã trở thành một trụ cột trong mạng lưới phát triển phần mềm ô tô toàn cầu. Hướng tới tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng vai trò của trung tâm này cũng như tận dụng mạng lưới R&D toàn cầu để củng cố vững chắc hơn nữa năng lực về phần mềm ô tô".