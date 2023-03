Thêm một công ty đưa sữa Đan Mạch gia nhập thị trường Việt

Tham dự sự kiện có ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch cùng cộng sự và nhiều khách quý đại diện chính quyền địa phương, cổ đông và đối tác của công ty.



DanMilko Việt Nam là công ty con của DanMilko A/S Đan Mạch, được thành lập bởi doanh nhân Việt kiều Phan Kế Đạt cùng cộng sự. DanMilko A/S Đan Mạch là thành viên của Phan Groups có trụ sở chính đặt tại tại Risskov, ngoại ô Aarhus, Đan Mạch cũng do doanh nhân Phan Kế Đạt sáng lập.

Cắt băng khai trương trụ sở công ty Danmilko Việt Nam sáng 6-3

DanMilko sẽ mang về Việt Nam những sản phẩm dinh dưỡng được sản xuất tại Đan Mạch theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm vô cùng khắt khe của Đan Mạch với công thức đặc biệt do đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, phù hợp với thể trạng của người Việt.

Trước mắt, công ty sẽ có 5 dòng sản phẩm cho trẻ từ sơ sinh tới người lớn tuổi và phụ nữ mang thai. Đây là những sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu siêu sạch và bền vững hàng đầu thế giới.