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Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

30 tháng 6, 2026 | 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Nếu bạn đang tìm hiểu nên chọn tem kích thước bao nhiêu, hình dạng nào và chất liệu gì phù hợp, bài viết sẽ giúp bạn có góc nhìn đầy đủ để đưa ra lựa chọn chính xác, tiết kiệm chi phí in ấn.

Các kích thước tem bảo hành phổ biến tại TP.HCM

Kích thước tem bảo hành cần phù hợp với vị trí dán, diện tích bề mặt và mục đích sử dụng. Mẫu tem quá lớn sẽ làm mất cân đối bao bì, trong khi tem quá nhỏ khiến khó đọc thông tin. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, kích thước in tem bảo hành TPHCM còn ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, phương pháp gia công và khả năng chống bóc gỡ của tem.

Tem bảo hành hình tròn

Tem bảo hành tròn tạo cảm giác gọn gàng, dễ dán và phù hợp với nhiều kiểu thiết kế hiện đại. Tem tròn phù hợp với sản phẩm điện tử, mỹ phẩm, phụ kiện và các vị trí niêm phong nhỏ. Một số kích thước được sử dụng nhiều gồm:

  • Đường kính 8 mm
  • Đường kính 10 mm
  • Đường kính 12 mm
  • Đường kính 15 mm
  • Đường kính 20 mm
  • Đường kính 22 mm

Tem bảo hành hình chữ nhật

Tem bảo hành chữ nhật thích hợp cho sản phẩm điện tử, hộp dược phẩm, thiết bị gia dụng và các mặt hàng cần in số seri hoặc thời hạn bảo hành. Đây là mẫu tem bảo hành phổ biến nhất nhờ diện tích hiển thị thông tin lớn hơn. Các kích thước thông dụng gồm:

  • 10 × 15 mm
  • 10 × 20 mm
  • 10 × 25 mm
  • 10 × 30 mm
  • 15 × 30 mm
  • 20 × 40 mm

Tem bảo hành hình elip

Kiểu tem bảo hành hình elip thường xuất hiện trên mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện công nghệ và sản phẩm cao cấp. Tem elip kết hợp ưu điểm của tem tròn và tem chữ nhật, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho sản phẩm. Các kích thước thường gặp gồm:

  • 8 × 13 mm
  • 10 × 15 mm
  • 10 × 20 mm
  • 12 × 18 mm

Tem bảo hành hình vuông

Mẫu tem bảo hành vuông phù hợp với linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ và các sản phẩm có diện tích dán nhỏ. Tem vuông có thiết kế cân đối và dễ bố trí nội dung. Một số kích thước phổ biến gồm:

  • 10 × 10 mm
  • 15 × 15 mm
  • 20 × 20 mm
Tem bảo hành theo kích thước riêng

Đối với những sản phẩm có thiết kế đặc biệt, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đặt in tem bảo hành theo kích thước mong muốn. Phương án này giúp tối ưu diện tích dán, tăng tính nhận diện thương hiệu và tạo sự khác biệt trên thị trường.

Cách lựa chọn kích thước tem bảo hành phù hợp

Để lựa chọn kích thước tem bảo hành phù hợp, doanh nghiệp nên cân nhắc nhiều yếu tố thay vì chỉ dựa vào diện tích tem. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng giúp đưa ra quyết định chính xác.

Dựa vào kích thước sản phẩm: Kích thước tem bảo hành cần cân đối với diện tích sản phẩm để bảo đảm tính thẩm mỹ và khả năng nhận diện. Sản phẩm nhỏ nên dùng tem từ 8–15 mm, trong khi bao bì lớn phù hợp với tem 20–40 mm.

Dựa vào vị trí dán: Vị trí dán quyết định trực tiếp đến kích thước tem cần sử dụng. Tem dán trên ốc vít, khe mở hoặc nắp máy nên nhỏ gọn, còn bề mặt hộp và bao bì rộng có thể sử dụng kích thước lớn hơn.

Dựa vào lượng thông tin cần thể hiện: Nếu tem chỉ hiển thị logo hoặc thời hạn bảo hành, kích thước nhỏ đã đáp ứng nhu cầu. Khi cần in mã QR, số seri hoặc mã chống giả, nên tăng diện tích để nội dung rõ ràng và dễ quét.

Dựa vào hình dạng thiết kế: Mỗi hình dạng mang đến trải nghiệm thị giác khác nhau và cần đồng bộ với nhận diện thương hiệu. Tem tròn hiện đại, tem chữ nhật dễ trình bày thông tin, tem vuông cân đối, còn tem elip tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Chất liệu tem bảo hành được sử dụng nhiều

Ngoài kích thước, chất liệu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng chống bóc và mức độ bảo mật của tem bảo hành. Dưới đây là các chất liệu được sử dụng phổ biến hiện nay.

  • Tem decal vỡ: Bề mặt dễ vỡ khi bóc, giúp phát hiện dấu hiệu can thiệp. Phù hợp cho điện thoại, laptop, linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ.
  • Tem decal nhựa: Chống nước, chống rách, chịu môi trường ẩm và nhiệt độ thay đổi. Thích hợp cho máy móc, thiết bị ngoài trời hoặc công nghiệp.
  • Tem hologram: Hiệu ứng phản quang nhiều màu, tăng khả năng nhận diện và chống giả. Thường dùng cho mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng và hàng giá trị cao.

In tem bảo hành TP HCM chất lượng tại In An Khánh

In An Khánh cung cấp dịch vụ in tem bảo hành theo yêu cầu với nhiều kích thước, chất liệu và công nghệ in hiện đại. Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ lựa chọn giải pháp phù hợp theo từng nhóm sản phẩm, giúp doanh nghiệp sở hữu mẫu tem đẹp, sắc nét và đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng.

  • Tư vấn kích thước tem phù hợp từng dòng sản phẩm, giúp tối ưu chi phí in và tăng tính thẩm mỹ khi hoàn thiện bao bì.
  • Nhận in tem decal vỡ, decal nhựa, hologram với nhiều quy cách, đáp ứng nhu cầu từ số lượng nhỏ đến lớn.
  • Hỗ trợ thiết kế mẫu tem theo nhận diện thương hiệu, bố cục rõ ràng, dễ quan sát và thuận tiện khi sử dụng.
  • Báo giá minh bạch, tiến độ sản xuất đúng kế hoạch, giao hàng nhanh trên toàn quốc và hỗ trợ sau bán tận tình.

Kích thước tem bảo hành phù hợp giúp sản phẩm cân đối, tăng tính chuyên nghiệp và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của cả doanh nghiệp lẫn khách hàng. Trước khi đặt in, hãy xác định rõ mục đích sử dụng, vị trí dán và chất liệu để lựa chọn quy cách tối ưu, mang lại hiệu quả sử dụng và chi phí hợp lý.

Thông tin liên hệ

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