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Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

30 tháng 6, 2026 | 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

Nếu bạn đang tìm hiểu loại tem vỡ để chống bóc mở, tăng độ tin cậy cho hàng hóa hoặc lựa chọn đơn vị in phù hợp, bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu tạo, ứng dụng, tiêu chí lựa chọn tem trước khi đặt in.

Tem vỡ niêm phong là gì?

Tem vỡ niêm phong là loại tem được sản xuất từ chất liệu decal vỡ (Eggshell Paper). Sau khi dán lên bề mặt sản phẩm hoặc bao bì, tem sẽ bám chắc và bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ khi có tác động bóc gỡ. Đặc tính này giúp phát hiện dấu hiệu mở niêm phong, hạn chế tình trạng thay đổi linh kiện hoặc can thiệp vào sản phẩm.

In tem vỡ TPHCM được sử dụng rộng rãi trong điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm, thiết bị công nghiệp và nhiều lĩnh vực cần kiểm soát nguồn gốc hoặc bảo hành.

Cấu tạo của tem vỡ niêm phong

Mỗi chiếc tem vỡ được tạo thành từ nhiều lớp vật liệu nhằm đảm bảo độ bám dính và khả năng nhận diện sau khi sử dụng.

  1. Lớp decal vỡ: Đây là thành phần quan trọng nhất quyết định khả năng tự vỡ khi bóc. Chất liệu có độ giòn cao nên gần như không thể tháo nguyên vẹn sau khi đã dán lên bề mặt sản phẩm.
  2. Lớp keo dán: Keo acrylic hoặc keo chuyên dụng giúp tem bám chắc trên nhiều vật liệu như nhựa, kim loại, thủy tinh, giấy hoặc carton. Chất lượng keo ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả niêm phong.
  3. Lớp in thông tin: Phần bề mặt có thể in logo, tên thương hiệu, mã QR, số serial, mã vạch hoặc các thông tin phục vụ quản lý sản phẩm.
  4. Lớp giấy đế: Giấy đế bảo vệ lớp keo trước khi sử dụng và giúp quá trình bóc dán diễn ra thuận tiện hơn.

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng tem vỡ niêm phong?

Tem niêm phong mang lại nhiều lợi ích trong quản lý hàng hóa và xây dựng uy tín thương hiệu.

  • Sản phẩm được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ bóc mở trái phép. Người mua dễ dàng nhận biết sản phẩm còn nguyên trạng hay đã bị can thiệp.
  • Doanh nghiệp giảm nguy cơ tráo đổi linh kiện hoặc thay thế phụ kiện trong quá trình lưu kho và vận chuyển.
  • Tem vỡ còn hỗ trợ quy trình bảo hành. Mỗi tem có thể tích hợp mã số riêng để kiểm tra thời gian bảo hành hoặc đối chiếu thông tin nhanh chóng.

Theo Hiệp hội Quốc tế Chống Hàng giả (International AntiCounterfeiting Coalition - IACC), hàng giả gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu. Các giải pháp niêm phong và nhận diện là một trong những biện pháp giúp doanh nghiệp giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Các loại tem vỡ niêm phong phổ biến

Tùy vào mục đích sử dụng, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều dòng tem khác nhau.

  • Tem vỡ trắng: Đây là loại phổ biến nhất với chi phí hợp lý. Bề mặt màu trắng phù hợp in logo, chữ hoặc mã quản lý.
  • Tem vỡ màu: Tem được sản xuất với nhiều màu sắc nhằm tăng khả năng nhận diện thương hiệu hoặc phân loại sản phẩm theo từng nhóm.
  • Tem vỡ hologram: Loại tem kết hợp hiệu ứng ba chiều giúp tăng khả năng chống sao chép và tạo điểm nhận diện nổi bật.
  • Tem vỡ có số nhảy: Mỗi tem mang một mã số riêng phục vụ kiểm soát sản phẩm, truy xuất hoặc quản lý bảo hành.
  • Tem vỡ tích hợp QR Code: Người dùng có thể quét mã để kiểm tra thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng hoặc xác minh nguồn gốc.

Ứng dụng của tem vỡ niêm phong trong thực tế

Tem vỡ được sử dụng ở nhiều ngành nghề nhờ khả năng bảo vệ và nhận diện hiệu quả.

  • Điện tử và thiết bị công nghệ: Tem vỡ thường được dán lên ốc vít, nắp máy hoặc vị trí kỹ thuật nhằm kiểm soát tình trạng bảo hành của thiết bị.
  • Mỹ phẩm: Các thương hiệu sử dụng tem vỡ để niêm phong nắp hộp, hạn chế nguy cơ mở thử sản phẩm trước khi bán.
  • Thực phẩm: Tem vỡ giúp xác nhận bao bì còn nguyên trạng trong quá trình lưu thông và phân phối.
  • Dược phẩm: Các doanh nghiệp dược sử dụng tem vỡ để tăng mức độ nhận diện và hỗ trợ kiểm soát chất lượng sản phẩm.
  • Thiết bị công nghiệp: Máy móc, linh kiện hoặc phụ tùng có giá trị thường được dán tem vỡ nhằm hạn chế thay thế phụ kiện trái phép.
Cách lựa chọn tem vỡ niêm phong phù hợp

Lựa chọn tem vỡ phù hợp cần dựa trên kích thước sản phẩm, chất liệu decal, môi trường sử dụng và công nghệ in. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên cân nhắc tích hợp số serial, mã QR hoặc hologram để tăng khả năng quản lý, xác thực sản phẩm và nâng cao hiệu quả chống bóc mở trái phép.

Chi phí in tem vỡ niêm phong phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, chất liệu decal, số lượng, công nghệ in, kỹ thuật gia công và yêu cầu cá nhân hóa như số nhảy hoặc mã QR. Đặt in với số lượng lớn thường giúp giảm đơn giá, tối ưu ngân sách cho doanh nghiệp.

Địa chỉ in tem vỡ niêm phong uy tín – In An Khánh

Lựa chọn đơn vị in có kinh nghiệm giúp doanh nghiệp nhận được sản phẩm đạt chất lượng, đúng tiến độ và phù hợp mục đích sử dụng. In An Khánh cung cấp nhiều giải pháp in tem vỡ theo yêu cầu, đáp ứng đa dạng ngành nghề với quy trình tư vấn rõ ràng, hỗ trợ thiết kế và kiểm soát chất lượng trước khi sản xuất.

  • Tư vấn chất liệu, kích thước và giải pháp tem vỡ bảo mật phù hợp từng dòng sản phẩm, giúp tối ưu chi phí và hiệu quả sử dụng lâu dài.
  • Hệ thống in hiện đại tạo màu sắc sắc nét, bám mực tốt, đáp ứng nhiều quy cách tem từ đơn giản đến bảo mật cao.
  • Hỗ trợ thiết kế mẫu, kiểm tra file và chỉnh sửa tem vỡ trước khi in nhằm hạn chế sai sót trong quá trình sản xuất.
  • Quy trình báo giá in tem minh bạch, tiến độ rõ ràng và hỗ trợ giao hàng đúng kế hoạch để doanh nghiệp chủ động kinh doanh.

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp tăng khả năng bảo vệ sản phẩm, hỗ trợ quản lý bảo hành và nâng cao mức độ tin cậy của thương hiệu. Lựa chọn đúng chất liệu, công nghệ in cùng đơn vị sản xuất uy tín sẽ giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả giá trị của loại tem này trong quá trình phân phối và kinh doanh.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH IN ẤN THIẾT KẾ AN KHÁNH

Mã số thuế: 0317155122

Địa chỉ: 138/6 Trương Công Định, phường Tân Bình, TP HCM

Email: ankhanhprinting@gmail.com

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