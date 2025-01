Cận cảnh "Nồi bánh tình thân khổng lồ" tại The Odys Boutique Hotel

Đây là nồi bánh không để nấu mà được xem là tác phẩm nghệ thuật có kích thước khổng lồ. Nồi bánh được chế tác từ nguyên liệu tái chế không chỉ thể hiện cam kết bảo vệ môi trường mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc gìn giữ truyền thống trong thời hiện đại.

Chuẩn gói bánh nghĩa tình.

Khi xuân về, TP HCM không chỉ rộn ràng bởi không khí tết tấp nập mà còn bởi sự xuất hiện của "Nồi bánh tình thân khổng lồ" tại The Odys Boutique Hotel - một tác phẩm nghệ thuật mang kích thước khổng lồ ngay trung tâm TP và là chiếc nồi bánh chưng đầu tiên và lớn nhất từng được tái hiện tại Việt Nam.

Nồi bánh cao 2m

Đây không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật ấn tượng mà còn là điểm tụ hội văn hóa, mang lại không khí Tết cổ truyền đậm đà nhất cho du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Nồi này không để nấu,

Mà gói nghĩa tình sâu.

Tết về thêm rộn rã,

Sum vầy khắp năm châu.

Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người đoàn tụ, và "Nồi bánh tình thân - Ất Tỵ sum vầy" tại The Odys Boutique Hotel là nơi thể hiện rõ nét hơi ấm của Tết cổ truyền. Dựng lên từ một nồi bánh chưng cao 2 m, được chế tác hoàn toàn từ vật liệu tái chế, không chỉ thể hiện cam kết bảo vệ môi trường mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc gìn giữ truyền thống trong thời hiện đại.

Khách hàng tham gia chụp ảnh có khả năng được trúng thưởng

Bánh chưng, biểu tượng của sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, là linh hồn của Tết Việt. Mỗi chiếc bánh, với hạt nếp trắng ngần, nhân đậu xanh và miếng thịt mỡ thơm ngậy bọc trong lá dong xanh mướt, là kết tinh của sự giản dị mộc mạc nhưng chứa đựng bao yêu thương và biết ơn.

View từ nhà hàng buổi tối tại The Odys Boutique Hotel

Ý tưởng "Nồi bánh tình thân" tại The Odys Boutique Hotel không chỉ là cơ hội để du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn là dịp để mọi người, dù là người Việt xa xứ hay bạn bè quốc tế, cùng nhau tìm thấy sự đồng điệu trong giá trị truyền thống và lan tỏa tinh thần gắn kết vượt thời gian. "Nồi bánh tình thân" là một phần trong cam kết của chúng tôi để gìn giữ và phát huy ngọn lửa văn hóa Việt Nam, kết nối tâm hồn người Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Khung cảnh ấm cúng của nhà hàng The Odys Boutique Hotel

Theo bà Nguyễn Khoa Thy - Giám đốc Truyền thông & Marketing The Odys Boutique Hotel, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa Tết Việt ra toàn cầu thông qua các nền tảng mạng xã hội, The Odys Boutique Hotel phối hợp cùng Kodak Việt Nam tự hào tổ chức cuộc thi chụp ảnh mang tên "Nồi bánh hai mét, Check in căng đét", kêu gọi mọi người ghi lại hình ảnh của chiếc nồi bánh chưng khổng lồ, biểu tượng của sự đoàn tụ và tinh thần Tết cổ truyền và chia sẻ cho bạn bè và người thân. Thông qua cuộc thi, The Odys Boutique Hotel không chỉ khuyến khích sự sáng tạo mà còn tạo điều kiện cho mọi người chia sẻ góc nhìn đa dạng về Tết Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tham gia cuộc thi, người dự thi không chỉ có cơ hội chiến thắng những giải thưởng giá trị bao gồm các gói lưu trú tại khách sạn The Odys Boutique Hotel và trải nghiệm ẩm thực đặc sắc tại đây, mà còn đóng góp vào việc lan tỏa hình ảnh và giá trị của Tết Việt Nam ra thế giới.

Nồi bánh chưng nghĩa tình cao to và đẹp

Hãy nhanh chân ghé thăm The Odys Boutique Hotel mùa xuân này để cùng hòa mình vào không gian đoàn viên và trải nghiệm một Tết Việt rất đỗi thiêng liêng, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc.

Toạ lạc tại Trung tâm thành phố, The Odys Boutique Hotel là nơi hội tụ tinh hoa của sự hiện đại và truyền thống Việt. Không chỉ được biết đến qua các giải thưởng danh giá quốc tế như World Luxury Boutique Hotel và Luxury Lifestyle Award mà còn là điểm đến lý tưởng để khám phá sự phong phú của văn hóa và con người Việt Nam.

The Odys là cầu nối văn hóa, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp với một loạt các sự kiện, từ triển lãm nghệ thuật đến lễ hội truyền thống, nhấn mạnh sự gần gũi và mến khách của người Việt.

The Odys Boutique Hotel: 65-67-69 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Email: marketing@theodyshotel.com Điện thoại: 084 969 845 080