5 hòn đảo đẹp, hoang sơ hút khách du lịch tại Phú Yên

Không chỉ nổi tiếng là hòn đảo đẹp nhất vịnh Xuân Đài, Nhất Tự Sơn còn thu hút du khách bởi con đường dẫn ra giữa biển dài 200 m. Do chưa được khai thác nhiều nên nơi đây vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ với cánh rừng nguyên sinh, những hang động sâu hun hút và các vách đá dựng đứng được hình thành do sự xâm thực của biển. Nhất Tự Sơn sẽ là điểm đến giúp du khách có một chuyến đi tách biệt với nhịp sống ồn ào, náo nhiệt, tận hưởng những phút giây bình yên bên bờ biển trong xanh. Ảnh: Phuongtrile, san_ailee97, trang.choco, _nhinha_. Sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến các đảo đẹp ở Phú Yên mà quên cái tên Hòn Nưa. Khi đặt chân lên đảo, bạn sẽ bị ấn tượng ngay bởi làn nước trong xanh cùng bờ cát trắng mịn và nét hoang sơ độc đáo. Nơi đây có những ghềnh đá cao nối tiếp nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ, choáng ngợp. Vào buổi tối, du khách có thể thuê dụng cụ của người dân ở đây để nướng BBQ, cắm trại, đốt lửa qua đêm ngay trên đảo. Ảnh: Maimeoomeoo, thanhnga_1907. Cách đất liền khoảng 7 km, Hòn Chùa là một đảo nhỏ nằm ở ngoài khơi vùng biển Long Thủy. Vẫn còn giữ được nét hoang sơ với thảm động, thực vật đa dạng, hòn Chùa là sẽ là địa điểm phù hợp cho những tín đồ du lịch ưa khám phá, muốn tránh xa xô bồ của cuộc sống thành thị. Đến đây, bạn sẽ được lặn ngắm những rạn san hô có diện tích lên đến 100 ha, cùng ngư dân ra khơi đánh bắt cá, mực, nhím biển... và thưởng thức những loại hải sản tươi ngon nhất trên đảo. Ảnh: Thanhtu.thuy. anhnhungnguyenle. Cù lao Mái Nhà là hòn đảo còn khá hoang sơ thuộc An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa chừng 27 km về phía bắc. Điểm thu hút du khách khi tới đây là những hang đá và các rạn san hô tuyệt đẹp. Thời gian tham quan thích hợp là từ tháng 3 đến tháng 8 bởi đây là lúc trời yên biển lặng, thuận lợi cho việc khám phá đảo và tắm biển. Ảnh: Vedugx, yaibai0312.