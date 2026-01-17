Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

17 tháng 1, 2026 | 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Ngày 17-1, tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trung Trực, thuộc đặc khu Phú Quốc (An Giang), sự kiện giáo dục đặc biệt mang tên "Tuyến phòng vệ đầu tiên - Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng" đã chính thức diễn ra.

Hơn 2.000 học sinh đang học tập tại 31 điểm trường tại đặc khu Phú Quốc ‎tham dự. Đây không chỉ là một buổi tọa đàm thông thường mà là một lời khẳng định mạnh mẽ về sự đồng hành: Trong cuộc chiến chống lại tội phạm công nghệ cao, các học sinh sẽ "không một mình".

- Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang và các thành viên Nhóm Chống Lừa Đảo tham gia hội thảo

Chiến dịch lần này tại Phú Quốc được phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh An Giang, Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo (CLD), Truyền hình Công an nhân dân cùng nhiều đơn vị công nghệ và hàng không hàng đầu như Vietnam Airlines, Cyseex, CyPeace.

Khi Al trở thành "vũ khí" của tội phạm trực tuyến

Trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các loại tội phạm thế hệ mới. Theo báo cáo tại sự kiện, tình trạng dụ dỗ, thao túng tâm lý và lừa đảo nhắm vào trẻ em – hay còn gọi là "bắt cóc trực tuyến" – đang diễn biến vô cùng phức tạp.

- Ảnh 2.

Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu tư vấn cho học sinh tại Phú Quốc

Sự nguy hiểm còn tăng lên gấp bội khi tội phạm bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa quy trình lừa đảo. Bằng cách giả mạo khuôn mặt (Deepfake) và giọng nói một cách tinh vi, chúng có thể thao túng tâm lý nạn nhân ở quy mô lớn, tạo ra những cái bẫy mà ngay cả người lớn cũng khó lòng phân biệt thật giả. Trước thực trạng đó, việc trang bị "kiến thức số" không còn là một lựa chọn thêm thắt, mà đã trở thành nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ thế hệ tương lai.

- Ảnh 3.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang tổ chức hội thảo

"Tuyến phòng vệ đầu tiên": Lá chắn từ nhận thức

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân khiến trẻ em dễ trở thành nạn nhân là do sự "tự cô lập". Khi gặp sự cố, các em thường sợ hãi, không dám chia sẻ với gia đình hay thầy cô. Vì vậy, mục tiêu cốt lõi của chương trình là xây dựng một "tuyến phòng vệ đầu tiên" ngay tại trường học và gia đình.

- Ảnh 4.

Thành viên nhóm Chống Lừa đảo tham gia chương trình

Tại đây, các chuyên gia từ Chống Lừa Đảo và lực lượng An ninh mạng đã trực tiếp hướng dẫn giáo viên và học sinh bộ kỹ năng thực chiến, bao gồm:

Nguyên tắc xử lý 3 bước:

Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu chia sẻ người dùng cần nắm nguyên tắc xử lý 3 bước gồm:

Dừng – Kiểm tra – Báo cầu cứu … khi gặp bất kỳ nghi vấn nào.

Nhận diện thủ đoạn AI: Cách phân biệt các cuộc gọi video giả mạo và các hành vi thao túng tâm lý.

Bảo mật danh tính: Kỹ năng bảo vệ tài khoản cá nhân và ứng xử văn minh trên môi trường số.

- Ảnh 5.

Lãnh đạom công an tỉnh An Giang tặng hoa cho diễn gia.

Sứ mệnh từ những chuyên gia tâm huyết

Sự hiện diện của các chuyên gia từ Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo đã mang đến những góc nhìn sâu sắc và thực tế. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, buổi tọa đàm là một diễn đàn mở để học sinh giải đáp thắc mắc, chia sẻ những tình huống thực tế mà các em đã hoặc đang đối mặt.

- Ảnh 6.

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Luật tham gia chia sẻ tại hội thảo

Đại diện Công an tỉnh kỳ vọng rằng: "Kỹ năng an toàn trực tuyến phải trở thành một phần của kỹ năng sống". Qua đó, mỗi học sinh sẽ trở thành một "chiến sĩ" trên mặt trận số, có đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình và hỗ trợ bạn bè xung quanh.

- Ảnh 7.

Các em học sinh tại trường THCS đã tham gia hội thảo

Lời cam kết cho một tương lai số an toàn

Theo chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu, sự kiện mở ra một hành trình mới. Lãnh đạo Công an tỉnh đã đề nghị UBND đặc khu Phú Quốc nghiên cứu đưa các nội dung an toàn mạng vào chương trình tuyên truyền sâu rộng trong các nhà trường. Đồng thời, lực lượng An ninh mạng cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, ứng dụng công nghệ hiện đại để đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

- Ảnh 8.

Chuyên gia An ninh mạng Ngô Minh Hiếu tư vấn cho học sinh tại Phú Quốc

Chiến dịch "Không Một Mình" tại Phú Quốc đã lan tỏa một thông điệp nhân văn: Chỉ khi cộng đồng cùng chung tay – từ nhà trường, gia đình đến các cơ quan chức năng và doanh nghiệp xã hội – chúng ta mới có thể tạo ra một môi trường mạng lành mạnh, nơi trẻ em được tự do khám phá mà không còn nỗi lo bị tổn thương.

Sơn Nhung

