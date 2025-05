Vợ chồng Trang Lạ, Thiên An cùng dàn sao mừng Trịnh Tú Trung tậu nhà mới

Bạn bè gồm Chan Than San, Lê Hoàng Long (Top 5 The Next Gentlemen), Dương Mạc Anh Quân, Duy Khương.

Trịnh Tú Trung cho biết hai căn shophouse anh mới mua thuộc dự án Lamina do Trang Lạ cùng chồng - bác sĩ là chủ đầu tư. Diễn viên cho biết anh mua một lúc hai căn shophouse, mỗi căn 100 m2, sau đó cải tạo thành tổ hợp căn hộ dịch vụ 10 phòng để làm của hồi môn cho hai con gái Moza Tinh Tú và Moca Gia Tú.

Hiện do gia đình Trịnh Tú Trung sống trong biệt thự ở TP HCM để tiện cho nam diễn viên làm việc, chạy show và hai con đi học nên căn hộ dịch vụ ở Long Khánh, Đồng Nai được diễn viên lên kế hoạch cho thuê. Cơ ngơi của Trịnh Tú Trung mua cho hai con nằm gần sân bay Long Thành và khu du lịch sinh thái núi Chứa Chan Gia Lào sắp khánh thành.

"Thành phố Long Thành sắp tới sẽ rất phát triển khi sân bay đi vào hoạt động. Tôi hy vọng căn hộ dịch vụ của mình sẽ đông khách để có thêm thu nhập chăm lo hai con thật tốt cho đến khi các bé trưởng thành", Trịnh Tú Trung nói.

Diễn viên "Ngôi nhà bươm bướm" tiết lộ quá trình xây dựng cơ ngơi ở Đồng Nai, anh được chủ đầu tư dự án là vợ chồng Trang Lạ hỗ trợ hết mình để có khu căn hộ dịch vụ mang phong cách sang trọng, tiện nghi, tạo cảm giác ấm cúng, thoải mái như đang ở nhà cho khách thuê.

Cơ ngơi này được Trịnh Tú Trung mua từ trước Tết Nguyên đán, mất vài tháng xây dựng, hoàn thiện trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Diễn viên hạnh phúc khi vợ chồng Trang Lạ cùng nhiều bạn bè thân thiết từ TP HCM về Long Khánh, Đồng Nai chung vui với anh trong ngày khai trương nhà mới.

Nhân dịp về Đồng Nai, Trịnh Tú Trung và Trang Lạ còn chung tay góp 100 triệu đồng ủng hộ chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Long Khánh".

Trịnh Tú Trung tham gia showbiz từ đầu những năm 2000 trong vai trò stylist, nhạc sĩ. Hiện tại, anh phát triển công việc diễn viên và nhà đầu tư, nhà sản xuất phim. Ngoài ra, anh kinh doanh các lĩnh vực khác. Anh đón hai con gái Moca và Moza vào năm 2022 và 2023, đặt mục tiêu trở thành bố của bốn em bé.