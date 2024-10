BTV Tuấn Duy lịch lãm tại Hội thảo "Xu hướng xanh trong chuỗi giá trị ngành dệt may”

BTV Tuấn Duy đảm nhận vai trò dẫn chương trình có ý nghĩa này. Sự kiện do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Techcombank phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức.

Với giọng nói truyền cảm, phong cách lịch thiệp và cách dẫn chương trình chuyên nghiệp, thời gian qua BTV Tuấn Duy được mời dẫn chương trình nhiều sự kiện lớn.

Những chương trình kinh tế, giao thương và kết nối kinh doanh được nam MC chuẩn bị kịch bản chỉn chu nhất có thể. Là người trực tiếp sản xuất các chương trình chuyên đề của HTV như: Chung tay vì cộng đồng, Đi an toàn – Về hạnh phúc, Muôn nẻo đường đời, Kiến thức kinh tế … MC – BTV Tuấn Duy là gương mặt không còn xa lạ với khán giả xem truyền hình trên cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo "Xu hướng xanh trong chuỗi giá trị ngành dệt may" với vai trò MV, Tuấn Duy đã thực hiện việc kết nối, góp phần thành công cho chương trình.

Hội thảo: "Xu hướng Xanh trong chuỗi giá trị ngành dệt may" tổ chức nhằm thảo luận và chia sẻ về những xu hướng xanh đang diễn ra trong chuỗi giá trị ngành dệt may.

Hội thảo sẽ tập trung vào các cơ hội từ trong thách thức, giải pháp xanh và các kinh nghiệm chuyển đổi xanh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong suốt chuỗi giá trị ngành.

Hy vọng rằng với những kiến thức và kinh nghiệm quý báu từ các diễn giả sẽ giúp quý vị nắm bắt kịp thời những cơ hội và thách thức trong bối cảnh phát triển bền vững.

Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2024 ước đạt 28,32 tỉ USD, tăng 6,19% so với cùng kỳ 2023. Dự báo, xuất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam sẽ tiếp tục khả quan trong những tháng tới. Các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đang ấm dần và đã tăng trưởng trở lại như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, …

Dù đã có khởi đầu khá tích cực trong 8 tháng đầu năm 2024, song ngành dệt may vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức xuất phát từ những yêu cầu mới của nước nhập khẩu cũng như thay đổi từ các xu hướng tiêu dùng về thực hành xanh - ESG, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có giải pháp chủ động ứng phó.

Chuyển đổi xanh để cải thiện tính bền vững trong suốt chuỗi cung ứng là con đường tất yếu, đây là cuộc chơi mà doanh nghiệp có ít quyền lựa chọn, nhưng hiện nay, hơn 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành đang thiếu vốn đầu tư chuyển đổi sản xuất xanh.

Chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cần sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính. Và Techcombank, đơn vị luôn đi đầu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may trong quá trình chuyển đổi xanh.