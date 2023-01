Dương Tử Quỳnh là "Biểu tượng của năm"

Ngày 6-12, tạp chí Time công bố thiết kế bìa ấn phẩm Biểu tượng của năm 2022 với ảnh chụp nữ diễn viên Malaysia. Năm qua, cô gây chú ý với vai chính trong phim Everything Everywhere All at Once. Giới phê bình cũng đánh giá cô là một trong những ứng viên cho giải Oscar năm nay.

Cô hóa thân Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, Evelyn Wang có ngoại hình, vai trò khác nhau, lúc là người đàn bà nghèo khó, khi làm minh tinh, lúc là cao thủ võ thuật... Trang IGN khen Dương Tử Quỳnh tỏa sáng với vai diễn độc đáo, giàu năng lượng.

Dương Tử Quỳnh trên bìa ấn phẩm "Biểu tượng của năm". Ảnh: Time Theo cây viết Lucy Feldman - người viết bài giới thiệu Dương Tử Quỳnh trên Time, minh tinh là cái tên quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh thế giới từ những bộ phim đầu tiên tại Hong Kong thập niên 1980. Trên THR, diễn viên Jamie Lee Curtis nhận xét Dương Tử Quỳnh nỗ lực, chăm chỉ làm việc hàng chục năm qua, cho khán giả thấy tài năng, diễn xuất đa dạng.





Hơn 40 năm trong nghề, cô góp mặt trong nhiều bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến như The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Supercop, Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha hay Crazy Rich Asians.

Cô cũng tham gia hàng loạt thương hiệu phim lớn nhất tại Hollywood như Avatar, Marvel, Star Trek, Kung Fu Panda, Minions, Transformers... Giới phê bình nhận xét Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại làng điện ảnh Mỹ.