“Phù thủy sân khấu” Lê Việt chinh phục hàng ngàn khán giả tại phố đi bộ

Nằm trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 1 tại TP.HCM năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Nhân dân TP.HCM và Hội Xuất bản Việt Nam chủ trì, đêm nhạc Vẽ tiếp ước mơ và đêm Nhạc phim chuyển thể từ tác phẩm văn học do The Show Vietnam và VIETMISSION phối hợp tổ chức đã thu hút hàng ngàn người dân, khách du lịch tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hàng ngàn người tham gia chương trình

Đêm nhạc thiếu nhi Viết tiếp ước mơ quy tụ các giọng ca nhí tài năng trưởng thành từ những cuộc thi dành cho lứa tuổi nhỏ đình đám như Trương Nhã Thy, Bào Ngư, Đoàn Minh Tài, Bella Vũ, Gia Hân, Gia Quý, Tiến Nhỏ… đến các gương mặt tiềm năng như Oscar Vũ, Shumo… Tuy còn nhỏ tuổi nhưng các bé vẫn phải hát sống cùng ban nhạc và thậm chí còn trình diễn nhiều loại nhạc cụ như đàn bầu, đàn tranh, guitar điện, guitar thùng…





Đạo diễn Lê Việt, Bella Vũ, Bào Ngư và chuyên viên thanh nhạc Thanh Lan

Đêm Nhạc phim chuyển thể từ văn học Việt Nam với sự góp mặt của các ca sĩ Phương Thanh, Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Yến Chibi, Phương Mỹ Chi, Phạm Anh Khoa, Ái Phương… đã khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ có một đêm nhạc bùng nổ.



Đạo diễn Lê Việt cho biết anh rất vui mừng vì các sân khấu ngoài trời dành cho hàng ngàn khán giả đã bắt đầu trở lại sau hai năm ngưng trệ vì đại dịch. Tổ chức đêm nhạc ở không gian đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ có thuận lợi mà cũng không ít thử thách.

Đây là một địa điểm văn hoá, du lịch quan trọng của TP.HCM nên không chỉ là điểm hẹn của người dân địa phương mà còn rất nhiều du khách trong và ngoài nước đều ghé đến. Sân khấu phục vụ khán giả có thể tiếp cận từ mọi phía nhưng làm thế nào để giữ chân họ trong suốt thời gian diễn ra đêm nhạc lại là bài toán thực sự.

Những khán giả ngẫu nhiên sẽ chỉ bị thu hút bởi chất lượng đêm nhạc trước hết là hình thức, sau đó là âm thanh. Điểm đặc biệt của hai đêm nhạc vừa qua là các ca sĩ đều hát sống cùng với ban nhạc. Hiện nay xu hướng này đang dần trở lại để đưa nghệ thuật về với những giá trị nguyên bản.