HR Asia Magazine vinh danh Chubb Life Việt Nam là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021"

Năm 2021 là năm đầy thử thách cho nền kinh tế toàn cầu khi dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hàng loạt các công ty phải thực hiện các biện pháp chuyển đổi mô hình làm việc để thích ứng, ổn định kinh doanh bên cạnh việc đảm bảo sự an toàn sức khỏe của nhân viên. Theo đó, tầm quan trọng của sự linh hoạt và gắn kết của doanh nghiệp đối với nguồn nhân lực chưa bao giờ được các công ty chú trọng như lúc này. Và đây cũng chính là tiêu chí hàng đầu tác động trực tiếp đến các đánh giá của nhân viên đối với một doanh nghiệp.

Năm nay, Chubb Life Việt Nam tiếp tục được Tạp chí HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021", cũng là năm thứ hai liên tiếp Công ty giành được giải thưởng danh giá này. Đây là giải thưởng Quốc tế uy tín được tổ chức nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội. Một trong những tiêu chí quan trọng giúp HR Asia đưa ra kết quả đúng nhất về "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" là mô hình khảo sát nội bộ đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model – viết tắt là T.E.A.M).

Chubb Life Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với Hội đồng Giám khảo thông qua chiến lược nhân sự xuất sắc được phát triển trên 5 tiêu chí mà mô hình T.E.A.M do HR Asia đề ra bao gồm: Heart – gắn kết mặt cảm xúc, Mind – suy nghĩ và động lực, Soul – niềm tin và thái độ, Think – nhận thức về tập thể, Feel – cảm xúc với công ty và Do – hành động theo tập thể. Mô hình này không chỉ làm tăng mức độ gắn bó của các nhân viên riêng lẻ mà hỗ trợ từng đội nhóm hay phòng ban gắn kết với nhau trong từng tình huống khác nhau.

Để gắn kết về mặt xúc (Heart), tăng nhận thức về tập thể (Think) và khuyến khích hành động theo tập thể (Do), Chubb Life Việt Nam liên tục thiết kế các buổi gặp gỡ trực tuyến như Thứ Sáu vui vẻ, Ngày hội Công đoàn cùng gia đình,… nhằm nâng cao tinh thần đồng đội và góp phần bồi dưỡng giá trị tinh thần cho đội ngũ nhân viên xuyên suốt thời điểm giãn cách xã hội.

Để tạo suy nghĩ và thúc đẩy động lực phát triển (Mind), Chubb Life Việt Nam thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo trên nền tảng LinkedIn Learning, các khóa học nội bộ do các đơn vị đào tạo danh tiếng trên thế giới như Dale Carnegie, PACE, Franklin Covey,… trong suốt thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra. Các khóa học hữu ích này đã góp phần không nhỏ giúp khuyến khích nhân viên "nghĩ mới, làm mới" mỗi ngày, phát triển bản thân một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất.