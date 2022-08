Novaland đồng hành cùng quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Trong quá trình hình thành và phát triển, Novaland đã và đang thực hiện nhiều chương trình chăm lo giáo dục, an sinh xã hội, sức khỏe như: xây cầu tại tỉnh Đồng Tháp, Long An; chương trình học bổng Cô giáo Nhế cho các em học sinh giỏi vượt khó; chương trình "Nước sạch học đường" cho học sinh và giáo viên tại Long An, Bến Tre, Quảng Nam...; gây quỹ cùng tổ chức Operation Smile mang lại nụ cười cho trẻ em sứt môi hở hàm ếch, mổ tim, mổ mắt cho trẻ em tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; chương trình "Triệu tấm lòng, chung tay hướng về miền Trung"; phòng chống dịch Covid-19… Những hoạt động xã hội này thể hiện cam kết phát triển bền vững và khẳng định sứ mệnh đồng hành tích cực của Novaland trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng.